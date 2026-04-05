12 let stará APU AMD dostávají AMDGPU, Wine zváží přechod na Zink

Wine zváží přechod OpenGL na Zink
Projekt Wine historicky používá přímé implementace rozhraní OpenGL, vedle kterého se v posledních letech vyvinulo rozhraní Vulkan. Na tom není nic nového, nicméně nově do projektu Wine zamířil návrh na začlenění principiální revoluční změny: aby Wine nepoužívalo dosavadní způsob přístupu k OpenGL, ale přešlo na projekt Zink, knihovnu překládající OpenGL na Vulkan. Za návrhem stojí vývojář Rémi Bernon ze společnosti CodeWeavers a dá se říci, že to dává smysl.
Zink by byl pro potřeby Wine sestaven jako PE (Portable Executable) a samotné API Vulkan je už dnes tak masivně podporovaným a optimalizovaným rozhraním v ovladačích všech velkých výrobců GPU, že se tato cesta vysloveně nabízí. Podobně jako když se pro X11 aplikace přešlo na XWayland, aby vše ostatní mohlo běžet rovnou s Waylandem.
Existují ale i oprávněné výhrady k tomuto přístupu, kdy toto řešení by odstavilo některé dosud lidmi využívané grafické karty či jádra. U AMD v podstatě cokoli před GCN 1.0, tedy například mnohé Radeony HD 7×xx (to jinak byla první generace GCN), anebo také Radeon R5 230 z roku 2014, postavený však na architektuře Terascale 2 z roku 2009. U Nvidie jde zase o vše před generací Kepler z roku 2012, i ona pak už je pár let bez podpory a umí jen Vulkan 1.2.
Uvidíme, jak to s návrhem dopadne. Osobně tipuji, že i kdyby někdo udržoval jakýsi fork Wine, tak majorita – podobně jako s XWaylandem, PulseAudio či systemd – dříve či později na Wine využívající ryze Vulkan se Zink pro OpenGL nakonec přejde.
Strategická spolupráce ARM a IBM
Společnosti IBM a ARM, stojící každá za svojí specifickou CPU architekturou, oznamují spuštění strategické spolupráce v oblasti architektur a jejich podpory. Hodlají vyvinout a představit řešení dual-architecture hardwaru pro umělou inteligenci a datová centra.
Vzhledem k určité rozdílnosti architektur ARM a POWER je hlavním cílem umožnit běh softwaru vytvořeného pro ARM na enterprise strojích od IBM,na bázi POWER či IBM Z – IBM již pracuje na aktualizacích svého softwaru pro akceleraci ARM virtualizace.
Společným cílem jsou pak technologické prvky sdílené pro obě architektury, díky čemuž by zákazníci měli větší možnosti výběru, ať již z hlediska hardwaru, nebo správy aplikací.
Letošní plány FreeBSD Laptop Project
Projekt v rámci FreeBSD, který lze volně označit také za „doháníme skluz za Linuxem přebíráním jeho ovladačů“ (což je mimochodem naprosto v pořádku) má pro zbytek letošního roku velké plány.
V oblasti podpory GPU architektur AMD a Intel, kde FreeBSD nyní staví na převzatých linuxových ovladačích odpovídajících stavu v jádru Linux 6.10 až 6.12 (předchozí LTS verze), se chtějí správci FreeBSD v nadcházejících měsících posunout přes 6.13 až k verzi 6.18 (aktuální LTS vydání) a když nenastanou nenadálé potíže, chtěli by do Vánoc stihnout srovnat krok na úroveň jádra Linux 6.19.
Pro majitele grafických karet s procesory Intel je tu stěžejní informace: cílem je vedle obligátní práce na i915 implementovat i ovladač Xe, bez kterého se nedají rozumně provozovat grafické karty Batlemage či notebooky s procesory Lunar Lake a novější. Dočkat bychom se dále mohli i podpory režimu suspend-to-disk, což je pro notebooky a tudíž i FreeBSD Laptop Project jedna ze stěžejních věcí.
Z hlediska verzí by záležitosti kolem GPU měly korespondovat s FreeBSD 15.2, věci kolem notebooků (S2idle, S0i3, S4 apod.) s FreeBSD 15.1.
AMDGPU i pro APU AMD řad Kaveri / Kabini / Mullins
Náš oblíbený Timur Kristóf z Valve jede dál a po velkých Radeonech generace GCN 1.0 chystá podporu v ovladači AMDGPU i pro odpovídající APU. Na seznam podporovaných, tedy těch, které budou moci s přechodem na AMDGPU využívat API Vulkan, se dostávají APU generace Kaveri (s GPU částí typu GCN 2.0) a také super-úsporné Kabini (s GPU částí generace GCN 1.0).
Vzpomínám, že Kabini jsem před 12 lety testoval a zaujalo mě svou kombinací extrémně nízké spotřeby a slušného výkonu. Pár měsíců poté jsem se blíže díval i na jeho běh na Linuxu a už tehdy to byla sympatická čísla. Kdo by tehdy tušil, že Kabini a Kaveri budou na Linuxu moci žít dál, díky práci jednoho skvělého chlapíka. Čekejme stabilnější podporu OpenGL, podporu Vulkan s RADV, vylepšený výkon i lepší podporu výstupů. Díky Timure.
Týden v KDE: nejen vizuální odezva položek menu v motivech Breeze
Budoucí KDE Plasma 6.7 je nadále hlavním cílem prací vývojářů projektu KDE. Ti nyní již pomalu sedají do letadel, aby se účastnili mega-sprintu v rakouském Štýrském Hradci, takže v uplynulých dnech ladili zejména UI Plasmy. Tento týden tak novinky hlásí pouze Nate Graham s dodatkem, že příští týden možná novinky výjimečně nevyjdou.
O něco sjednocenější jsou tooltipy na různých místech desktopu, správně se nyní drží nastaveného motivu prostředí Plasma. Uživatelé s dotykovou obrazovkou zase ocení efekt „Mouse Mark“ umožňující kreslit více čar najednou na dotykových displejích schopných registrovat více než jeden dotyk současně. Vzpomeňme také, že Plasma pomalu směřuje k novému správci přihlášení, a tak Plasma Login Manager dostává jednu novinku: mezi synchronizovanými nastaveními je odteď i aktuální rozložení klávesnice.
Ze správce úloh a nastavení systému naopak mizí vynucené zobrazení ikon a velkých rozestupů režimu dotykovém/tabletovém, způsobovalo to neřešitelné chyby v zobrazení. Obecně vylepšena je pak přesnost pozicování widgetů na ploše. Discover zase používá na různých místech konzistentnější terminologii pro restart.
Plasma 6.6.4 přinese několik dalších oprav, například vyšší odolnost proti pádům při pokusu o načtení poškozeného widgetu, vyřešení chyby v příslušném démonu, který měl tendenci „upadnout“ při změně rozlišení obrazovky kvůli chybě ve Wayland protokolu a opraven je i legrační problém, kdy Plasma poškozovala text formátovaný v Markdownu za situace, kdy byla aktivní, ale neviditelná, virtuální klávesnice.
V Monitoru systému a příslušných je spraven graf využití GPU pro některé karty Nvidia, kompozitor KWin pak řeší některé situace, kdy aplikace běžící přes XWayland používaly nevhodné nastavení škálování kvůli chybné hodnotě v konfiguračním souboru. Tato verze pak také přinese docela velký balík upraveného kódu, kde vývojáři konečně vyřešili problém se zobrazováním ikon kontextových menu v systémové liště (za určitých okolností měly hranaté černé rohy)
Do tohoto týdenního shrnutí pak také patří zavedení Wayland protokolu
xx-fractional-scale-v2, o kterém jsme již informovali. Vývojáři pak dále pracují na vylepšování podpory API Vulkan v rámci KDE, nyní jde o pár věcí mířících do kompozitoru Kwin.
Týden v GNOME: zpoždění spojů v Mapách či převod hlasu na text
Uplynulý týden v GNOME byl již tradičně poklidnější, než v KDE. Novou funkci dostaly Mapy, které nově umí zobrazovat zpoždění spojů veřejné dopravy, a to s využitím real-time dat typu GTFS-RT), pokud je daný dopravce poskytuje.
Nová GNOME knihovna Glycin pro načítání obrázků dostala podporu vestavěných (compiled-in) zavaděčů, díky čemuž může být využívána i na Windows, macOS či FreeBSD a podobných systémech, kde nelze využít jinak standardně použité linuxové sandboxování.
Standardní cestu s oddělenými procesy Glycin nadále používá na Linuxu, na jiných systémech použije tuto novou vestavěnou cestu, která byla zatím testována v rámci Wine a prozatím je zde omezení, že bez sandboxu nefungují formáty s implementací v C/C++, tedy HEIF, AVIF, SVG či JPEG XL – pro některé existují či vznikají Rust implementace, a tak lze předpokládat, že i zde v rámci Glycinu bude časem vyřešeno. Jinak běžně používané formáty jako PNG či JPEG apod. s Rust implementací fungují již nyní.
V rámci Circles a aplikací třetích stran tu máme nový nástroj pro tvorbu pixel art, Pikselo, aktualizaci správce úkolů Planify, dále dílčí vylepšení v GTK (optimalizace renderovacího enginu NGL pro plynulejší animace prostředí), vylepšení dokumentace, Matrix klienta Fractal s vylepšeným vyhledáváním v historii zpráv a řešeným padáním při uploadu velkých souborů či prohlížeč obrázků Loupe s vylepšeními pro tisk a ovládání gesty na touchpadu. K dispozici je i nová verze zálohovacího nástroje Pika Backup 0.8 s hromadou malých vylepšení.
Shrnutí dále zmiňuje projekt Speed of Sound pro zadávání textů hlasem, podporující přímé zadání do jakékoli aplikace skrze XDG Desktop Portals (na X11 i Waylandu) s možností vyladění textů s vlastními LLM typu Ollama, vLLM či llama.cpp (a volitelně s cloudovými poskytovateli) – standardně je bez další konfigurace využíván off-line model Whisper Tiny. Další aplikace třetích stran viz 243. přehled novinek v projektu GNOME.