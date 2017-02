 »   »  2000: objevily se první flash disky, vznikla distribuce Knoppix

Vznikl Knoppix

Klaus Knopper oznámil vydání živé (live) distribuce Knoppix, která je postavená na Debianu. Knoppix se stal velmi rychle populární, především díky bezproblémové detekci hardware, velkého množství aplikací přímo na komprimovaném CD a možnosti nainstalovat systém také přímo na disk.

Knoppix na vrcholu své slávy

Knoppix byl ve své době jistě nejznámější live distribucí a Během následujících let vyšla například také knížka o Knoppixu v češtině a my jsme s autorem dělali rozhovor. Distribuce se vyvíjí dodnes, i když má velkou řadu konkurentů a uživatelé už tolik live distribuci nepotřebují.

Flash disky jsou na světě

Je to k nevíře, ale svět v roce 2000 ještě plně závisel na disketách. Příliš mnoho skutečných alternativ nebylo. Pamětníci jistě vzpomenou na řadu médií snažících se o „novou disketu“: Zip drive, LS-120 (SuperDisk) a další. Problémem byla vždy velmi drahá mechanika a její malé rozšíření mezi uživateli. Přišel tak problém slepice-vejce: nebudu to kupovat, dokud to nikdo nemá a nikdo to nemá, tak to nebudu kupovat.

Úplně první flashka

Letitý problém pak velmi elegantně a jednoduše vyřešil příchod prvních flash disků, které se objevily na sklonku roku 2000. S prvním komerčním produktem přišla na trh společnost IBM a nazvala jej DiskOnKey a jeho kapacita byla příjemných 8 MB. Jednoduché a univerzální použití v každém počítači znamenalo pro diskety rychlý konec.

Vyšly Windows 2000, Windows ME

Microsoft vydal podařenou verzi Windows 2000 a velmi nepodařenou Windows ME. V té době se také zintenzivnila spolupráce výrobců počítačů s Microsoftem a mohli jste si koupit PC s nálepkou Windows 2000 ready. Nutno dodat, že takto „certifikovaný“ počítač byl o velký kus dražší než ten „obyčejný“. Verze 2000 byla velmi dlouho populární a ještě dnes je možné ji sem tam zahlédnout, i když běžná podpora skončila v roce 2005 a prodloužená o pět let později.

Windows 2000 profesional

Proti tomu Windows ME nikdy příliš nezazářily, jednalo se o poslední systém z řady 9× a bylo to znát. Systém byl velmi nestabilní a plný bugů. Zlí jazykové už tehdy zkratku ME překládali jako „Mistake Edition“ a uživatelé byli rádi, když o rok později vyšly Windows XP a ME zmizelo v propadlišti dějin.

Vyšel Debian 2.2 Potato

Vyšel Debian 2.2 Potato, což byla už šestá verze této dodnes velmi populární distribuce. Obsahovala 2600 zdrojových balíčků od 450 vývojářů. Mezi nové balíčky patřil například správce obrazovky GDM, OpenLDAP, OpenSSH nebo nový mail server Postfix (jupí!). Debian se také dočkal nových portů na PowerPC nebo ARM.

Hodně změn se událo také uvnitř: byl nasazen PAM, nový konfigurační systém pro síť začal používat /etc/network , začal se používat klient DHCP pro automatickou konfiguraci sítě, adresářová struktura byla upravena podle Linux Filesystem Hierarchy Standard (FHS) a zlepšení se dočkala také jazyková podpora a přibylo překladů.

IBM investuje miliardu dolarů do Linuxu

Společnost IBM byla na začátku tisíciletí velkým podporovatelem Linuxu a v roce 2000 už do něj investovala miliardu dolarů. Oznámila také, že v příštím roce investuje další miliardu a tyto investice by měly v budoucnu ještě růst. Mělo jít nejen o vývoj Linuxu samotného, ale peníze měly jít také na úpravu všech produktových řad: PC, přenosná zařízení, servery i mainframy.

Viceprezident společnosti tehdy řekl: Vnímáme Linux jako důležitou sílu v IT, která může celý obor posunout na novou úroveň internetového byznysu. Takhle důležitý byl tenkrát Linux pro IBM, firma měla 1500 lidí, kteří se zabývali výhradně Linuxem. Firma už tehdy tušila, že Linux bude brzy vládnout velkým nasazením včetně superpočítačů.

CESNET se zbavuje své komerční části

Rok 2000 byl významný také pro sdružení CESNET, které se rozhodlo ukončit provoz své komerční části a předat ji společnosti Contactel. Síť CESNET tak vlastně přestala existovat a nahradila ji nová infrastruktura dodnes nazývaná CESNET2. Sdružení CESNET se tak stalo provozovatelem výhradně akademické sítě propojující veřejné vysoké školy a Akademii věd.

Zároveň byla ve stejném roce realizována první pokusná trasa Praha–Brno, která nebyla realizována pomocí ATM, ale využívala optickou přenosovou trasu. Výsledkem byla tehdy nevídaná rychlost 2,5 Gbps.

CESNET2 dnes

Založen projekt GÉANT

Na konci roku 2000 byl také založen projekt GÉANT, který propojuje jednotlivé národní sítě vědy a výzkumu (jako je český CESNET). Už tehdy byly plány smělé, hovořilo se o gigabitových propojích a síť měla za úkol především propojit na evropské i světové úrovni jednotlivá vědecká pracoviště. Dnes síť o délce 50 000 kilometrů propojuje více než 10 000 organizací.