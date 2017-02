 »   »  2002: vzniká projekt Gentoo, síť Tor je spuštěna

Gentoo ožilo

Velkým dnem pro všechny příznivce kompilované distribuce byl 31. březen roku 2002. Toho dne bylo oficiálně oznámeno vydání první verze distribuce Gentoo. Kořeny ale sahají ještě o několik let dříve, protože Daniel Robbins už v roce 1999 vytvořil distribuci s původním názvem Enoch Linux. Už tehdy chtěl mít distribuci bez předkompilovaných binárek, která uživateli nabídne jen to, co potřebuje.

My jsme o Gentoo psali jako o „u nás nepříliš známé“ distribuci. Fantastické bylo, že na Celeronu dokázal systém nabootovat za „méně než 19 vteřin“. V roce 2004 jsme pak vydali seriál Poznejte své Gentoo. Distribuce je velmi aktivní i dodnes, v Česku máme jednoho z nejdůležitějších vývojářů. Tomáš „Scarabeus“ Chvátal se často pohybuje i na linuxových konferencích.

ABCLinuxu se vylíhlo z Penguina

V roce 2002 také vznikl nástupce projektu Linux Hardware na Penguinu nazvaný ABCLinuxu.cz. I nadále zde najdete seznam hardwaru podporovaného v Linuxu (nezřídka s postupem instalace), ale přibylo zpravodajství, databáze softwaru a další funkce, napsali jsme tehdy ve zprávičce. Server existuje dodnes a patří mezi stálice českého webu.

iMac G4 s LCD

Apple představil svůj iMac G4, což byl nástupce klasického průhledného G3. Firma začala postupně opouštět CRT monitory a nahrazovat je LCD. Budoucnost displejů byla už tehdy načrtnutá, ale znamenala také poměrně vysoké ceny. Přesto se stal nový iMac designovou ikonou, které se přezdívalo „lampička“.

Root.cz je součástí Internet Info

Jak už v rozhovoru vzpomínal Michal Krause, v roce 2002 se Root stal součástí společnosti Internet Info, kde je po boku dalších serverů dodnes. Oba zakladatelé: Tomáš a Michal Krauseovi se stali zaměstnanci firmy. Tomáš zůstal dodnes, Michal už dva roky pracuje jako fotograf na volné noze.

Spuštění Toru

The onion routing network is functional and deployed, píše Roger Dingledine v oznamovacím mailu z roku 2002. První veřejná verze software vyšla až o rok později. Původní myšlenka vznikla ale už v 90. letech a vývoj probíhal v USNRL a DARPA .

NIX.CZ má přes gigabit

Český propojovací uzel NIX.CZ se začal profesionalizovat v roce 2002, kdy nastoupil jeho první zaměstnanec. Zároveň se jeho špičkové přenosové rychlosti přehouply přes gigabit. Rychlé připojení bylo tehdy na vzestupu a CESNET už také dokázal gigabit nabídnout svým členům.

Debian 3.0 Woody

Projekt Debian vydal třetí verzi s kódovým názvem Woody. Byla přidána celá spousta nových architektur: IA-64, HP PA-RISC, MIPS (big endian), MIPS (little endian) a S/390. Je to také první vydání, které obsahovalo silné kryptografické algoritmy, protože ve Státech došlo k úpravě zákonů, které původně zakazovaly export šifer za hranice.

Woody je ten kovboj vlevo s kloboukem

Zároveň je to první vydání s KDE, protože se vyřešily problém s QT. Na vývoji se podílelo přes 900 vývojářů a výsledkem bylo 8500 binárních balíčků. Pro mě je to naprosto zásadní vydání, protože to byla první verze Debianu, kterou jsem měl. Radim „Radoomek“ Kolář mi tehdy přinesl všech 7 CD vypálených a zabalených v pěkné červené krabičce.