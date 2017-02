 »   »  2004: vzniká Ubuntu a CentOS, IBM prodává PC divizi

Rozpadá se XFree86, vzniká X.org

Do roku 2004 existovala jedna hlavní implementace protokolu X Serveru s názvem XFree86, kterou jste mohli najít ve všech linuxových distribucích i v BSD. V únoru 2004 vyšla ale osudná verze 4.4.0, která přinesla změnu licence. Ta se tak stala nekompatibilní s licencí GNU GPL a to vyvolalo silnou odezvu mezi vývojáři i mezi tvůrci distribuce.

Výsledkem byl velmi rychlý odklon od XFree86 a vznik forků vycházejících z vydání těsně před změnou licence. Jednou z prvních alternativ byl Xouvert, ale velmi rychle se dominantním stal X.Org, kam také přešla většina vývojářů původního XFree86. Během následujícího roku se k X.Org přesunula také většina distribucí a život šel dál.

Facebook vytvořil etalon sociální sítě

Na počátku roku také Mark Zuckerberg spustil web Facebook.com. Původně šlo o stránku pro komunikaci studentů z Harvardu, později byl přístup umožněn dalším studentům a od roku 2006 může na Facebook kdokoliv, kdo dosáhl věku 13 let. Dnes má síť 1,86 miliard aktivních uživatelů.

Začala tak éra největší sociální sítě světa. Můžeme ji nenávidět, můžeme o ní diskutovat, ale to je asi tak všechno, co se s ní dá dělat. Tedy kromě toho, že ji okázale ignorujeme.

CentOS králem derivátů RHEL

Na začátku roku vychází první vydání distribuce CentOS, která je klonem postaveným na zdrojových balíčcích Red Hat Linuxu (později RHEL). Pokud jste tu dobu zažili, jistě si pamatujete na další podobné komunitní pokusy s názvy White Box nebo Yellow Dog. Poměrně nepřehlednou situaci a problematickou podporu u různých klonů vyřešil právě až CentOS.

Řada vývojářů jiných klonů postupně svou práci ukončila a přešla právě k vývoji CentOS. Ten se stal velmi rychle populárním, zastínil všechny podobné snahy a stal se jasně nejviditelnějším klonem RHEL. Samozřejmě stále existují další (jako například Scientific Linux), ale jejich význam klesá. Red Hat navíc začal sám po čase CentOS přímo podporovat, čímž ještě více upevnil a stabilizoval jeho pozici.

GMail zatím jako beta

Na apríla byla spuštěna také nová služba GMail, která tehdy nabízena neuvěřitelně obrovskou kapacitu 1 GB. Konkurenční Hotmail tenkrát nabízel 2 MB, takže nabídka Google vypadala jako aprílový žert. Nebyla. GMail byl nejdříve dostupný jen na pozvání a pět let měl u sebe nálepku beta.

CESNET začíná nasazovat DWDM

V roce 2004 byly na vzestupu optické technologie a jednou z těch nejzásadnějších je DWDM, tedy optický multiplexing, který umožňuje využít různé vlnové délky v jednom optickém vlákně pro přenos různých signálů. Je tak možné fyzicky oddělit různé druhy provozu a jednu pronajatou trasu využít pro řadu různých služeb.

CESNET začal DWDM používat na páteřní trase mezi Prahou a Brnem, během dalšího roku pak následovalo uzavření páteřního kruhu Praha–Brno–Olomouc–Hradec Králové–Praha, který nabídl redundantní propojení s kapacitou až 32 kanálů.

Ubuntu: nová distribuce založená na Debianu

V říjnu spatřila světlo světa nová distribuce, která byla nejdříve zahalena tajemstvím. Mluvilo se o ní ve vývojářské komunitě, ale nikdo ještě neznal její jméno a neměla ani vlastní web. Poté se ukázalo, že se první vydání jmenuje Ubuntu. Tenkrát ještě kódová jména nepřibývala abecedně, takže to nebyla Armored Antilope , ale Warty Warthog.

Už tehdy chtěli vývojáři připravovat vydání každých šest měsíců s podporou osmnáct měsíců. První verze přišla s GNOME 2.8, Firefoxem 0.9, Evolution 2.0 a OpenOffice.org 1.1.2. Ubuntu žije dodnes, můžete se podívat na to, jak se v průběhu dvanácti let měnilo:

IBM se zbavuje divize PC

Mluvilo se o tom tehdy delší dobu, ale mnozí tomu nevěřili firma IBM se rozhodla přestat vyrábět počítače a prodala svou PC divizi firmě Lenovo za 1,75 miliard dolarů. Velká modrá se tehdy chtěla zabývat už jen servery, cloudem a prodejem služeb. Čínská firma zase získala velké množství zákazníků a hlavně silnou značku ThinkPad. To jí umožnilo skočit ve světovém žebříčku z osmého na třetí místo – před ní byly tenkrát jen firmy Dell a HP.

Lenovo ThinkPad T450

Ondřej Filip v čele CZ.NIC

Do čela sdružení CZ.NIC nastupuje nový výkonný ředitel Ondřej Filip. Je to informatik z MATFYZu, programátor démona BIRD a hlavně linuxák. Pod jeho vedením se CZ.NIC velmi aktivně zapojil do dění ve světové internetové komunitě a rozvinul své aktivity mimo samotnou správu domény. Je členem celé řady světových internetových organizací, přednáší na konferencích (i těch českých) a stále programuje BIRD.