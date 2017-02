 »   »  2006: Amazon spouští cloud, Twitter otevírá svou síť

One Laptop Per Child

Velkou vlnu nadšení v roce 2006 způsobil projekt OLPC, jehož cílem bylo vybavit děti v rozvojových zemích levným počítačem. Při tehdejších cenách notebooků to byla úplná bomba: malý počítač s bezdrátovou sítí a nízkým příkonem za sto dolarů! Sice se nakonec ukázalo, že cena bude vyšší, ale zájem uživatelů z celého světa ukázal, že takový stroj má komerční potenciál. Tak vznikly netbooky, ale to až v příštím roce.

Zpět k OLPC: na začátku to vypadalo jako naprostá bomba s potenciálem změnit svět, ale představitelé mnoha afrických států namítali, že celý projekt je příliš americký a svým přístupem nedokáže v Africe nic změnit. Postupně se měnily plány, návrhy i cena a pro většinu světa projekt tak nějak vyšuměl. Přesto OLPC tvrdí, že se podařilo vyrobit a distribuovat přes 3 miliony počítačů.

Twitter vypouští první zprávy

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone a Evan Williams spustili v létě sociální síť Twitter. Díky své jednoduchosti a rychlosti předávání zpráv si velmi rychle získala ohromnou popularitu. O deset let později má 319 milionů aktivních uživatelů a denně se přes ni pošlou desítky milionů zpráv.

Přes svou popularitu mezi širokými masami (včetně vědců, politiků, prezidentů a jejich mluvčích) se společnosti dlouhodobě nedaří vydělávat dostatečné množství peněz – počet uživatelů neroste dostatečně rychle, cena akcií klesá a firma už několikrát propouštěla. Firma jednala s několika partnery o svém prodeji, ale zatím se nepodařilo. Přesto zůstává pro mnoho lidí na internetu oblíbeným zdrojem zpráv.

CZ.NIC nasazuje FRED a snižuje ceny

Zajímavou změnu prodělala v roce 2006 i naše národní doména .CZ. Nový registrační systém FRED (Free Registry of ENUM and Domains), vyvíjení v CZ.NIC, byl totiž nasazen na správu registrací ENUM domén. Byla to příprava na jeho ostré nasazení na doménu .CZ v následujícím roce.

S tím souvisí také další zásadní zlevnění domény, protože odpadl zřizovací poplatek. Do roku 2006 se totiž platilo zvlášť pořízení domény a její roční provoz. Velkoobchodní zřizovací cena klesla z 300 Kč na nulu, roční poplatek zůstal 500 Kč. Maloobchodní cenu si samozřejmě nadále určovali jednotliví registrátoři.

Amazon spouští svůj cloud

Amazon Web Services je spuštěn. Nabízí různé služby včetně Amazon Elastic Cloud 2 (EC2) a Amazon Simple Storage Service (S3). Umožňuje uživatelům najmout si velmi pružně tolik kapacity, kolik budou potřebovat. Byla to poměrně převratná novinka, která změnila vnímání internetu, služeb i infrastruktury. Už nebylo potřeba udržovat vlastní složitý hardware, byla tu firma, kde bylo možné si vše pronajmout. Ostatní samozřejmě nezaháleli a podobnou službu později přinesla také řada konkurentů.

Původně největší internetový elektronický obchod se stal během několika let také největším poskytovatelem cloudových služeb na světě. Paradoxně pronájem těchto služeb je dnes pro firmu nejvýdělečnějším odvětvím a vydělává víc než všechny ostatní aktivity dohromady.

Vzniká WikiLeaks

Internetový aktivista Julian Assange založil web WikiLeaks, neziskovou společnost zveřejňující utajované dokumenty bez uvedení zdroje. Technicky celá služba stojí na svobodných nástrojích jako je MediaWiki, PGP a Tor. Zveřejnila už miliony dokumentů týkajících se politiky, válečných zločinů, diplomatických zpráv či objektů důležitých pro národní bezpečnost.

Web je sice velmi populární mezi novináři a aktivisty, je ale pochopitelně trnem v oku vládám i organizacím v mnoha zemích. Server byl postupně odstřižen od financování, domény i přístupu k některým službám. Přesto díky podporovatelům stále existuje a má stovky kopií po celém světě. Sám Julian Assange je na jedné straně považován mnohými za hrdinu, ale především politici by jej nejraději viděli za mřížemi. Protože je stíhán za sexuální přestupek ve Švédsku, ukrývá se na ekvádorské ambasádě v Londýně.

2,5" disky s kolmým zápisem

Rok 2006 přinesl také první 2,5" disky do notebooku, které používaly kolmý zápis. To umožnilo výrazně navýšit kapacitu. Jako první přišly na trh disky Seagate, později se přidali Hitachi, Toshiba, WD i Fujitsu. Pro uživatele to znamenalo, že mohou mít ve svém notebooku disky o kapacitách 160 až 200 GB, přičemž už se hovořilo o přípravě variant s kapacitou 300 GB.

Seagate Momentus 5400.3, první 2,5" s kolmým zápisem

Oracle vydává vlastní distribuci

Společnost Oracle začala nabízet vlastní klon distribuce Red Hat Enterprise Linux. Nabízí k němu také komerční podporu, která se týká nejen Oracle Linuxu, ale i instalací systému RHEL a CentOS. Firma má vlastní program certifikace podporovaného hardware a v seznamu výrobců a modelů serverů jsou značky jako IBM, HP, Dell, Lenovo a další. Obrazy systému můžete najít také na různých cloudových službách včetně Amazon EC2 nebo Microsoft Azure. Podle informací od Oracle si komerční podporu platí přes 14 000 zákazníků [PDF].

Novell a Microsoft podepisují spolupráci

Spolupráce společností Novell a Microsoft byla na konci roku 2006 mírně řečeno překvapivá. Firmy se dohodly, že zlepší kompatibilitu svých řešení a vzájemně se nebudou žalovat za případné porušení patentů. Linuxová komunita zareagovala pochopitelně velmi rozhořčeně, ozývaly se hlasy, že se Novell prodal a právníci debatovali o tom, zda tím firma neporušuje GNU GPL a nepřišla tak o právo distribuovat pod touto licencí svobodný software. Sám Novell označoval spolupráci za úspěšnou a firmy později dohodu prodloužily. Tenkrát to bylo opravdu velké téma, které ale postupem času přestalo být zajímavé a žádná předvídaná katastrofa se nekonala.