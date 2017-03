 »   »  2008: první telefon s Androidem, Bitcoin představen světu

T-Mobile G1: první telefon s Androidem

Na trhu se objevil první komerčně dostupný telefon s novým linuxovým operačním systémem Android. Vyrobila jej společnost HTC a někde mu říkali Dream, jinde T-Mobile G1 a v Polsku třeba Era G1. V každém případě mel 3,2" kapacitní displej s rozlišením 320×480, procesor taktovaný na 528 MHz, 192 MB paměti, 256 MB úložiště (plus slot na kartu), pět navigačních tlačítek a trackball.



Autor: Marcus Sümnick (CC by 3.0 Unported)

Telefon bylo možné otevřít a objevila se hardwarová klávesnice. Podporu té virtuální první verze Androidu ještě neměla, takže jste se při psaní museli spolehnout na poctivá tlačítka. Zajímavé také je, že telefon neměl sluchátkový jack a potřebovali jste speciální redukci do mini USB.

Apple představil MacBook Air

Steve Jobs na konferenci Macbook představil ultratenký MacBook Air. Jobs měl rád velká představení a u představení nové řady notebooků to nemohlo být jinak. Tenký Air se vešel do velké papírové obálky, odkud ho Jobs také vytáhl.

První generace se dodávala jen v jedné velikosti, s displejem 13,3" a rozlišením 1280 × 800. Uvnitř běžel procesor řady Intel Merom s grafikou Intel GMA, paměti byly 2 GB a do počítače bylo možné dát klasický rotační disk nebo SSD. Vše bylo podřízeno minimální tloušťce, takže počítač měl velmi omezenou konektorovou výbavu. Rozhýbal však celý trh ultrabooků, které se dobře prodávají i dnes.

NIX.CZ spustil route servery

Peeringový uzel NIX.CZ spustil pro své členy a zákazníky route servery. Ty umožňují výrazně zjednodušit správu routování, protože není potřeba s každou sítí navazovat individuální BGP relaci, ale stačí navázat jednu s route servery, které se postarají o přenos routovacích tabulek.

Kvůli stabilitě jsou provozovány dva route servery ve dvou lokalitách, jeden z nich používá Linux, na druhém je BSD. Jako routovací démon je použit český BIRD. Zjistili jsme, že má výrazně nižší systémové nároky než Quagga. Té trvá i déle než hodinu, než načte naše filtry. BIRD to zvládne za minutu, řekl nám Adam Golecký, technický ředitel NIX.CZ. V roce 2008 také uzel dosáhl špičkového datového toku 50 Gbps.

Doména .CZ je podepsaná DNSSEC

Po dlouhém testování bylo v české doméně zavedeno podepisování pomocí DNSSEC. Byli jsme tehdy jedni z prvních, kdo tuto technologii zavedl. Společně s CZ.NIC jsme tenkrát připravili seriál DNSSEC a bezpečné DNS, který občas doplňujeme. Zajímavé je, že doména .CZ tenkrát ještě předběhla dobu, protože řetězec důvěry nebyl kompletní – kořenová zóna byla podepsaná až v roce 2010.

Dnes je DNSSEC nasazen na více než polovině domén druhého řádu a my stále patříme mezi země s nejvyšší penetrací této bezpečnostní technologie. Podepsána je samozřejmě i zóna root.cz a všechny další patřící našemu vydavatelství. Vy ještě podepsáno nemáte? S BIND 9.9 to jde skoro samo.

More than 50% of Czech domains secured by DNSSEC! Finally. I thank all the participating registrars. — Ondrej Filip (@ondrejfilip) December 5, 2016

KDE 4 je na světě, bohužel příliš brzy

Vývojáři KDE už dlouho pracovali na nové verzi prostředí, která měla být modernější, používat hardwarovou akceleraci a díky přechodu na Qt4 měla mít také nižší nároky na paměť. První verze byla vydána na začátku roku 2008 a přestože se tvářila jako vydání pro běžné uživatele, mělo jít spíše o první kousek v testovací řadě určené nadšencům a testerům. Vývojáři stále doporučovali používat KDE 3.5 jako stabilnější a funkčně vybavenější kousek.

K uživatelům se měla dostat až KDE verze 4.2

Bohužel, uživatelé neposlechli a začali KDE 4 s nadšením používat. Ukázalo se ale, že jde o nehotovou věc plnou chyb, problémů a neexistujících funkcí. Řada uživatelů tak na KDE zanevřela a přesunula se ke konkurenčnímu GNOME nebo úplně jinam. Teprve o rok později vyšla verze KDE 4.2, která byla prohlášena za hotovou a plnohodnotnou náhradu KDE 3.5.

Hans Reiser uznán vinným

Dva roky se táhl soudní proces s linuxovým vývojářem Hansem Reiserem, který měl údajně zavraždit svou ženu Ninu. Většina komunity odmítala uvěřit něčemu takovému a objevovaly se divoké spekulace a černý humor. I my jsme v roce 2006 vydali komiks Nina zmizela!, ve kterém jsme poukazovali na to, že vše nemusí být tak, jak to vypadá.

Billboard s výzvou

Překvapení přišlo až v roce 2008, kdy byl Hans Reiser skutečně odsouzen za vraždu prvního stupně. Protože ale vyšetřovatelům chybělo tělo, nabídli mu možnost snížení trestu, pokud se přizná. To nakonec udělal a přivedl policisty k hrobu nedaleko jejich domu. Pro linuxovou komunitu to byl tenkrát velký šok, který znamenal také zánik Reiserovy firmy Namesys a postupné mizení souborového systému ReiserFS ze scény.

Satoshi navrhuje Bitcoin

Satoshi Nakamoto na mailing listu zveřejnil dokument [PDF], ve kterém popsal elektronickou měnu, která je plně peer-to-peer a nevyžaduje žádného důvěryhodného prostředníka. Už tenkrát ji nazval Bitcoin. Skutečná a funkční implementace sice přišla až v následujícím roce, ale v roce 2008 se veřejnost dozvěděla o Bitcoinu vůbec poprvé.

Craig Wrigh, možná Satoshi Nakamoto, ale spíš ne

Satoshi Nakamoto se ale v roce 2010 rozhodl své aktivity ukončit, předal vývoj kódu, převedl domény a zmizel. Dodnes není známo, kdo to je nebo kdo to byl. Australský podnikatel Craig Wrigh před časem tvrdil, že on sám je Satoshi, ale komunita tomu nevěří. Zejména proto, že nedokázal podat přesvědčivý důkaz, jehož vytvoření by pro něj bylo velmi snadné.