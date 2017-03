 »   »  2009: Oracle pohlcuje firmu Sun, Microsoft přispívá do Linuxu

Oracle kupuje unixového lídra Sun

Primárně unixová společnost Sun Microsystems se trápí a problémy nakonec vyústí v prodej společnosti Oracle, který byl dohodnut v dubnu 2009 a dokončen v lednu následujícího roku. Hodnota transakce činila 7,4 miliardy dolarů. Ještě před tím bylo vážným zájemcem IBM. Tehdy panovalo hodně obav, jak transakce dopadne na svět open source. Oracle totiž nebyl zrovna velkým fanouškem otevřenosti a měl pověst společnosti s ostrými lokty. Událost je někdy považována za definitivní ukončení éry Unixu, na kterou samozřejmě navázala éra Linuxu.

Produkty Sunu nějakou dobu po akvizici používaly toto logo

Oracle podle předpokladů využil různé technologie (Java, ZFS a další) hlavně ve svůj prospěch a o rozšíření aktivit kolem svobodného softwaru se moc nestaral. Na druhou stranu třeba databázovému systému MySQL umožnil a dosud umožňuje poměrně otevřený a nezávislý rozvoj. S kancelářským balíkem OpenOffice.org to firma také chvíli zkoušela, ale komunita s vedením moc spokojena nebyla a vytvořila fork LibreOffice. A později se Oracle zbavil i OpenOffice.org. Ale o tom až někdy příště.

Microsoft začíná přispívat do Linuxu

V roce 2006 společnost Microsoft učinila první krok k Linuxu, když začala spolupracovat s firmou Novell. V roce 2009 následuje druhý velký krok: Microsoft začíná přispívat do Linuxu. I když je pravdou, že to dělá hlavně pro vlastní prospěch. Zprvu přidává ovladače, které umožňují lepší virtualizaci Linuxu na Windows přes Hyper-V. Později však začíná přispívat více, i různými menšími vychytávkami, a přes své Open Source Technology Center podporuje i další otevřené projekty.

Také pokračuje změna rétoriky, kdy už Linux a svobodný software rozhodně není prezentován jako veřejný nepřítel, a Microsoft uznává, že někdy jsou tyto technologie a přístupy vlastně fajn. I když je otázkou, nakolik to bylo myšleno upřímně a nakolik to bylo jen PR. Konstatovat však můžeme to, že od té doby se vztahy Microsoftu a open-source komunity vyvíjely prakticky jen k lepšímu.

Datové schránky: s úřady elektronicky

Česká republika občanům poprvé nabízí oficiální elektronickou (a hlavně řádně podepisovanou) komunikaci, kterou je možné využívat se všemi úřady. Systém zvaný Datové schránky je spuštěn 1. července 2009 a provozuje ho Česká pošta. Přestože možnost elektronické komunikace byla potřeba jako sůl, samotné řešení bylo spíše kritizováno a je považováno za předražené. Za první čtyři roky systém vyšel na téměř tři miliardy, což se na prosté posílání podepisované komunikace zdá hodně.

Nám linuxákům samozřejmě vadila omezená podpora v jiných operačních systémech než Windows. Naštěstí byl k dispozici také webový klient a CZ.NIC později vyvinul několik otevřených aplikací a nástrojů. Mrzutá byla nutnost každých 90 dní měnit heslo, kterou už lze naštěstí vypnout. Na 90 dní také byla stanovena doba uchovávání zpráv, která ale bohužel zůstala dodnes. Je trochu smutné, že kdejaký webmail nabízí mnoho gigabajtů prostoru, ale stát svým občanům nedokáže zajistit uchování alespoň pár desítek megabajtů důležitých dokumentů.

Vzniká herní legenda: Minecraft

Švéd Markus Persson vydává první verzi svého experimentu s názvem Minecraft. Jde o hru originální tím, že celý herní svět se skládá z bloků a je možné ho celý přestavět. Přestože první verze mají jen velmi málo možností a předmětů, herní základ a typický kostičkový design se zachovaly dodnes. Hra získává slušnou popularitu a během nějakého roku a půl prodá milión kopií, to už za pomoci dalších a pod křídly nově založené firmy Mojang. Ale i to je pouze začátek. Na Rootu jsme první recenzi vydali koncem roku 2010.

Následuje exponenciální růst a jedna z největších herních mánií v historii průmyslu. Digitální a interaktivní LEGO byl zkrátka dobrý nápad. Dnes je Minecraft považován za nejprodávanější hru všech dob pro PC a druhou nejprodávanější hru vůbec – hned po legendárním Tetrisu. Úspěch Minecraftu definitivně potvrdil myšlenku, že i nezávislí tvůrci her mohou dosáhnout obrovských úspěchů a vydělat hodně peněz. A tím myslíme opravdu hodně peněz. Mojang byl v roce 2014 prodán Microsoftu za 2,5 miliardy dolarů.

Kickstarter popularizuje crowdfunding

V dubnu je spuštěn server Kickstarter, který jako první prorazí se systémem moderního crowdfundingu. Koncept je takový, že autoři různých zajímavých projektů mohou na Kickstarteru požádat o peníze na vývoj/výrobu a podporovatelům za příspěvek nabídnout odměnu. Často je to samotný produkt, ale není to nutností. Kickstarter je tu potom tím, kde dohlíží nad dodržováním pravidel, zajišťuje technické zpracování příspěvků apod.

Jednou z důležitých věcí byla nutnost stanovení finančního cíle. Když do určité doby dosaženo nebylo, peníze se vrátily zpět přispěvatelům. To zajistilo, že autoři projektů peníze neschlamstli i tehdy, když v podstatě neměli možnost jak je dokončit. Tato pojistka značně posílila důvěru přispěvatelů. Dnes je z on-line crowdfundingu velký byznys, v roce 2015 jím podle odhadů prošlo na 34 miliard dolarů, a Kickstarter je stále jedničkou.

Windows 7 dává zapomenout na Visty

Microsoft po fiasku s Windows Vista kvapně vydává nástupce zvaného Windows 7. Novinek není tolik, Visty toho vlastně přinesly mnohem víc, ale došlo na zásadní optimalizaci a přepracování různých otravných věcí. Sedmičky tak v podstatě byly Visty udělané správně. Recenze byly mnohem lepší, přísun uživatelů byl mnohem rychlejší a dosud se podle mnohých jedná o nejlepší Windows v historii. Většina uživatelů Visty úplně přeskočila a přecházela z XP rovnou na 7.

S Windows 7 také Microsoft výrazně uplatnil veřejné testování vývojových verzí. To už sice bylo i u Vist, nicméně tam byla dostupnost docela omezená a do veřejného testování se systém dostal až s RC verzí. Sedmičky byly veřejně testovány už v betaverzi, téměř rok a zkoušet je mohl každý, což na výslednou kvalitu mělo nemalý vliv. Od té doby Microsoft dává novinky do veřejného testování ještě dřív.