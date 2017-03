 »   »  2013: Snowden odhalil NSA, Bitcoin se utrhl ze řetězu

Americká vláda má nos všude, odhaluje Snowden

Edward Snowden, kontraktor americké CIA, vystupuje na veřejnost a odhaluje tajné informace o tom, jak americké vládní agentury masivně monitorují internet a mají zadní vrátka do řady služeb a systémů. Dosud sice není jasné, kam všude mohly či nemohly, ale jisté je, že zejména aktivity Národní bezpečnostní agentury (NSA) se pohybovaly na hraně zákona. Minimálně v tom ohledu, že špehovaly také občany USA, kteří jsou proti takovým aktivitám chráněni ústavou.

Vládní agentury a jejich aktivity se po odhalení sice trochu transformovaly a prý byly osekány, ale žádná větší odpovědnost za programy PRISM a další vyvozena nebyla. USA na Snowdena pochopitelně vydaly zatykač. Známý whistleblower se krátce zdržoval v Hong Kongu a později přesídlil do Ruska, kde v rámci azylu zůstává dodnes. Zatímco většina amerických politiků Snowdena považuje za zrádce, podle mnohých lidí po celém světě je hrdina. Také už byl několikrát nominován na Nobelovu cenu míru.

Firefox OS, Sailfish OS a Ubuntu Touch vyzývají Android

V roce 2013 už světu vládl Android, ale ne všem se úplně zamlouval. Mobilní systém by prý mohl být svobodnější, méně náročný nebo celkově uživateli otevřenější. Vyšly proto první verze rovnou třech alternativních systémů: Firefox OS od Mozilly, Ubuntu Touch od Canonicalu a Sailfish OS od společnosti Jolla, složené převážně z bývalých zaměstnanců Nokie. Nejvíc uspěl Firefox OS nasazovaný hlavně na nižší třídu chytrých telefonů. Pár miliónů kousků se asi prodalo, ale ani to pro Mozillu nebyl úspěch o tři roky později sytém zařízla.

Sailfish OS sice zaujal povedeným rozhraním a později také podporou aplikací pro Android, ale prodával se pouze na jednom lehce předraženém telefonu, což k úspěchu zkrátka nestačí. Ubuntu Touch sice vyšlo v první verzi, ale ještě více než rok trvalo, než byl systém vyladěn a na trh se dostal první telefon. Android tak žádného většího konkurenta nezískal.

Spanilá jízda Bitcoinu: z 10 na 1000 dolarů

První kryptoměna Bitcoin zažívá obrovský boom a dostává se do povědomí odborné a později i širší veřejnosti. První průlom nastává začátkem roku, kdy kurz za tři měsíce vyleze na desetinásobek – téměř 150 dolarů. Následujících několik měsíců sice stagnuje, ale v listopadu vystřelí až k tisícovce. To už o Bitcoinu mluví i velká média a podle čísel jde o vůbec nejlepší investici roku.

Kurz Bitcoinu v roce 2013

Přestože Bitcoin měl a stále má řadu nedostatků, nelze popřít, že jde o revoluční vynález. Do té doby nebylo možné nekontrolovaně převádět finanční prostředky, pomineme-li stále oblíbenou hotovost, jejíž převod je však podstatě komplikovanější. A samozřejmě, Bitcoin nelze nijak oklamat. Nikdo jiný než vlastník příslušných soukromých klíčů se k prostředkům nedostane. Je to poprvé, co s penězi nemusíme důvěřovat lidem, ale jen nezávislým počítačům.

Dark Net: také internet má své podsvětí

Často v souvislosti s Bitcoinem se začíná hovořit o dark netu, resp. dark webu, pro který je Bitcoin ideálním platebním prostředkem. Mnoho lidí se poprvé dozvídá, že i internet má své podsvětí, které sice nevygooglíte, ale s trochou snahy se do něj může dostat každý. A koupit si téměř cokoliv, včetně řady nelegálních věcí. Průkopníkem darknetových e-shopů je Silk Road spuštěný v roce 2011, který s růstem Bitcoinu získává hodně pozornosti.

A to včetně pozornosti vyšetřovatelů, kterým se na podzim podaří vypátrat provozovatele skrývajícího se pod přezdívkou Dread Pirate Roberts. Občanským jménem Ross Ulbricht je později uznán vinným z několika trestných činů a odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. Vzniká však spousta následovníků a boj proti dark netu připomíná boj s větrnými mlýny. Je však důležité dodat, že drtivá většina obchodů se zakázanými artikly stále probíhá naživo a za hotovost, dark net je jen taková malá pobočka.

SteamOS: první herní Linux

Společnost Valve oznámila, že u vydání Steamu pro Linux nechce skončit a připravuje linuxový herní systém s názvem SteamOS. Koncem roku vyšla první verze, která ukázala, že vlastně o nic moc revolučního nepůjde. SteamOS je v podstatě základní Debian, který spouští Steam v konzolovém rozhraní. A samozřejmě jsou přibaleny patřičné ovladače. Pokud ale používáte Linux nebo Windows, nemá smysl si SteamOS jen tak instalovat. SteamOS se hlavně měl stát základem pro Steam Machines – herní konzole na bázi PC.

Ubuntu jde do Číny

Kromě Ubuntu Touch se Canonical věnoval také expanzi do Číny. S požehnáním čínské vlády vyšlo Ubuntu Kylin, což je derivát Ubuntu přizpůsobený pro Čínu. Jde o docela neobvyklou věc, protože ostatní velké distribuce se speciálně na Čínu nezaměřují. Ubuntu je tak jedna z mála distribucí, o které lze říct, že je připravená skutečně pro celý svět.