 »   »  2015: rozšiřuje se HTTPS, z Googlu se stává Alphabet

Velký boom HTTPS

Čím dál více se začíná hovořit o tom, že provozovat web přes HTTP, zvláště když sbírá nějaké citlivé údaje, není zrovna bezpečné. A mění se to i v praxi. Velké servery houfně přecházejí na HTTPS, stejně tak i řada menších. Velkým to usnadňuje zejména nové HTTP/2 s velkým výkonnostním zlepšením při použití šifrovaného spojení.

Rozšíření u menších stránek má na svědomí hlavně nová certifikační autorita Let’s Encrypt, která nabízí certifikáty zadarmo a snadné nasazení. Postupně navíc aktivaci začínají nabízet přímo hostingové firmy. Prohlížeče k tomu začínají čím dál častěji nadávat na nešifrované spojení, takže už téměř každý uživatel webu ví, že HTTPS je správně.

Google se transformuje na Alphabet

Google už dávno nejsou jen vyhledávač a webové služby, ve firmě se rozvíjí také řada vizionářských projektů jako autonomní vozidla, letecké šíření internetového spojení, umělá inteligence, nejrůznější roboti apod. Vlastníkům proto přijde vhodné jednotlivé aktivity trochu oddělit a ze společnosti Google se 1:1 stává konglomerát Alphabet. Ve vedení také zůstává trojlístek Eric Schmidt, Larry Page a Sergey Brin.

Zdaleka největší podíl samozřejmě stále má část, která se zabývá webovými službami, reklamou a Androidem. A ta také pochopitelně dědí název Google, pod kterým ji všichni znají. Další části jsou potom mnohem více autonomní a nemusí se tolik ohlížet na zájmy ostatních členů. Šéfem Googlu se stává Sundar Pichai, který měl do té doby na starosti Android a Chrome OS.

Microsoft vydává Windows 10 skoro zdarma

Microsoft v létě vydává Windows 10 a zřejmě nadobro mění obchodní model systému. Desítky jsou první rok pro všechny majitele Windows 7 a 8 zdarma. Až je mnohým uživatelům nepříjemné, jak jim Microsoft novinku vnucuje. Další zásadní změna přichází s tím, že systém bude jednou až dvakrát za rok dostávat velké funkční aktualizace, takže to bude tak trochu rolling release. Někteří si myslí, že další velká verze Windows už v podstatě nevyjde.

Další velkou změnou je sjednocení pro všechny platformy. Systém má různé varianty pro různé platformy, ale všechny jsou v základu stejné a jmenují se prostě Windows 10. A jinak jsou desítky mnohem víc cloudovější, jak velí trend doby. Jsou více napojeny na webové služby, zejména účet Microsoftu, a také domů posílají řadu telemetrických dat, což bylo často kritizováno.

Hewlett-Packard končí, vznikají HP Inc. a HPE

Kromě Googlu se rozděluje také další IT legenda – Hewlett-Packard. Ten se však rozděluje na dvě úplně nezávislé firmy. Stává se tak neuvěřitelných 76 let poté, co firmu pánové William R. Hewlett a David Packard založili. Společnost HP Inc. si nechává především osobní hardware (počítače, tiskárny atd.), Hewlett Packard Enterprise, jak už název říká, hlavně produkty a služby pro podniky. Tedy servery, úložiště, síťová řešení apod. Obě firmy si po rozdělení drží svou pozici a zdá se, že jim nijak neuškodilo, možná i trochu pomohlo. Na nějaké soudy je však příliš brzy.

Linux 4.0 a Ubuntu MATE

Linuxové jádro povýšilo na verzi 4.0. Stejně jako před čtyřmi roky u verze 3.0 tak bylo učiněno zkrátka proto, aby verze nešly do příliš vysokých čísel. Jinak byl na linuxovém desktopu celkem klid. Vývoj zobrazovacího serveru Wayland mířil do cíle a opět vyšel stabilní Debian 8 Jessie, už se systemd, který se stal základem pro mnoho dalších distribucí. Z nových distribucí se nejvíc pozornosti zřejmě dostalo Ubuntu MATE. Přestože je to vlastně jen Ubuntu se starým GNOME, vývoj je velmi aktivní a vyšla dokonce i verze pro Raspberry Pi.

Tesla uvádí svého autopilota

V roce 2015 přichází průlom v počítačovém řízení automobilů. Autonomní vozy už sice testuje řada firem v čele s Googlem, ale Tesla jako první zavádí pokročilou inteligenci v praxi, i když jde stále jen o asistenční funkci. Tesla Autopilot dokáže na přehledných úsecích cest, zejména na dálnicích, kompletně převzít řízení. A statistiky později ukazují, že autopilot je podstatně spolehlivější a bezpečnější než lidský řidič. V každém případě člověk stále neustále musí sledovat cestu a Tesla ho zvukově upozorní, když má zbystřit a případně se sám ujmout řízení.

V USA se bojuje o síťovou neutralitu

Ve Spojených státech vrcholí boj o síťovou neutralitu. Tento pojem znamená, že by provozovatelé internetové infrastruktury a poskytovatelé připojení neměli diskriminovat přenášený obsah a pro všechny by měli mít stejné podmínky. Staví se proti sobě dva pohledy: jeden říká, že internet ze své podstaty neutralitu potřebuje, další zase to, že by se vztahy na internetu měly řešit na volném trhu, stejně jako mnoho dalších věcí. Nakonec vítězí první skupina a síťová neutralita zůstává nedotčena.

Jenže ne na dlouho. Tlak ze strany poskytovatelů a dalších zájmových skupin sílí a přestože síťová neutralita přežila i několik dalších pokusů o svržení, s každým pokusem se zdá být slabší. Přestože se nás situace v USA přímo netýká, prolomení síťové neutrality tam by mohlo zahájit podobnou reakci po celém světě.