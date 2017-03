 »   »  2016: Galileo letí do světa, zákony omezují svobodu internetu

Android a iOS ovládají trh

Trh mobilních platforem se v roce 2016 definitivně ustálil na dvou těžištích: Android ovládl přes 84 % a zbytek drží iOS s necelými 15 %. Ostatní platformy se tak musí poprat o jediné zbývající procento, takže se dá říct, že nic jiného než Android a iOS už vlastně nikdo nepoužívá.

Největším výrobcem je Samsung, následují značky LG, Huawei, Motorola, Lenovo, Sony, HTC, Asus, Alcatel a Xiaomi. Hovoří se přibližně o dvou miliardách chytrých zařízení s Androidem. Zelený robůtek prostě jede a nevypadá to, že by se to mělo v dohledné době změnit.

Evropa vypustila Galileo

Po mnoha letech byl konečně do provozu uveden evropský navigační systém Galileo, který má být přímým konkurentem amerického GPS. Má zajistit nezávislost Evropy na systémech jiných mocností a uživatelům zlepšit přesnost při navigaci. Výhodou je, že budoucí čipsety budou schopné k zaměření zkombinovat údaje různých navigačních sítí.

Při spuštění existovalo jen velmi málo zařízení, která by byla schopna svou polohu podle Galilea zaměřit. Mnoho velkých výrobců už ale ohlásilo, že připravují telefony i specializovaná zařízení s podporou více různých systémů. Pro nás je ještě zajímavé, že celý projekt koordinuje organizace European GNSS Agency se sídlem v Praze.

Netflix jde do světa, včetně Česka

Netflix je zřejmě nejznámější online videotéka na světě. Dlouho byla její nabídka omezena jen na několik velkých zemí a uživatelé odjinud museli používat nejrůznější VPN, aby se dostali k zajímavému obsahu v zámoří. Na začátku roku 2016 ale došlo k razantní změně, když se Netflix rozšířil do dalších 130 zemí včetně Česka a Slovenska.

Bohužel se očekávaná revoluce ve sledování video obsahu nekonala a většinu uživatele nechala nová nabídka Netflixu naprosto chladnými. Důvody jsou dva: chybí česká lokalizace a kvůli teritoriálnímu prodeji vysílacích práv se uživatelé z různých koutů světa dostanou k různému obsahu. Nadšenci tedy zůstali dál u sledování amerického Netflixu přes VPN a ostatní službu jednoduše ignorují.

Zákony k ovládnutí internetu

Po celém světě přibývá snah o omezení či alespoň větší kontrolu internetu. Česko se bohužel tomuto trendu také nevyhnulo, první vlaštovkou v tomto ohledu byl nový loterijní zákon, který počítal s možností zablokování hazardních webů bez příslušné české licence. Odborná veřejnost se velmi rychle proti záměru ohradila, protože zákon byl technicky pomýlený, velmi nepřesně definovaný a hlavně vytvářel nástroj pro regulaci internetu bez účasti soudní moci.

Přestože se v rekordně krátkém čase udělala spousta práce, byla oslovena celá řada odborníků a politiků a ze všech stran zněly námitky proti takto postavenému zákonu, senát nakonec vše hladce posvětil. Bez ohledu na to, jak velké nesmysly jeho implementace přinese a jak ministerští úředníci ukazovali svou neznalost.

Bohužel to není vše, o své želízko v ohni se přihlásila také česká rozvědka, která by s nově připravovaným zákonem získala možnost umístit k poskytovatelům připojení „černé skříňky“ umožňující odposlech a sběr dat. Zákon je záměrně napsán velmi vágně, aby rozvědku příliš nesvazoval, ale to je také hlavní výtkou odborné debaty. Ta už ale na konci roku není tak silná, zřejmě se všichni vyčerpali a znechutili předchozí kauzou.

Bitcoin zase roste

Po delší době stagnace vyrazil kurz Bitcoinu v roce 2016 zase raketově vzhůru. Během roku se jeho kurz prakticky zdvojnásobil a na konci roku už atakoval hranici 1000 dolarů. Došlo ale i na nepříjemné události, tou největší bylo okradení burzy Bitfinex, která přišla o ohromných 120 tisíc BTC. Bitcoin tak stále zůstává kryptoměnou plnou vzestupů a pádů.

Vývoj kurzu bitcoinu v roce 2016

Flatpak jako univerzální balíčky

Canonical už se několik let snaží o univerzální balíčky Snappy, novinkou je v této oblasti Flatpak, který je vyvíjen ve společnosti Red Hat. Původně se vyvíjel pod názvem xdg-app, ale během oficiálního vydání byl přejmenován na Flatpak. Název má evokovat praktické ploché balení nábytku, které znáte třeba z obchodního domu Ikea.

Flatpak se zaměřuje především na desktopové aplikace a podporuje jakýsi systém závislostí, kdy si může instalovaná aplikace říct o instalaci dalšího obrazu s aplikací, kterou potřebuje k běhu. Tento systém balení aplikací do univerzálního archivu a spouštění v sandboxu je stále ještě velkou novinkou, takže se ukáže, zda je životaschopný a jak jej uživatelé přijmou.

Rok 2016 na Rootu

My jsme na Rootu po jedenácti letech vyměnili design a spustili jsme donační systém pro naše čtenáře. Pořád se vám snažíme přinášet zajímavé čtení nejen o Linuxu, ale i o počítačové bezpečnosti a všeho kolem IT. Podívejte se, co se v roce 2016 nejvíce četlo a jak jsme rok hodnotili v předcházejícím článku.