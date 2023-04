Adept na nejlepší procesor na světě? AMD Ryzen 7 7800X3D

Čistě kvůli kontextu si na úvod v rychlosti odbuďme už roky stejnou písničku: Intel používá k výrobě CPU a GPU horší výrobní procesy (u CPU výhradně vlastní provenience), kvůli čemuž jsou jeho CPU výrazně horší v energetické efektivitě a současně jej AMD minimálně dostihla, spíše předehnala v efektivitě svých CPU architektur. Do toho má Intel na bedrech svých CPU větší výkonnostní dopady záplat na hardwarové chyby v CPU než AMD.

Přesto se mu jen tak tak dosud dařilo držet výkonnostní prvenství v některých oblastech. Například v jednovláknových úlohách, kde se těží prakticky jen z výše taktovací frekvence (proto je Core i9–13900KS s až 6GHz taktem často nejvýkonnější). Nebo ve hrách (kde se typicky využívá méně vláken než nabízejí (nej)vyšší Ryzeny, zato se opět těží spíše z oné vysoké frekvence).

V obou oblastech je nyní Intel buď téměř dohnán, nebo i předehnán. A jakmile bychom do otázky, kdo je nejvýkonnější, zahrnuli i spotřebu CPU, je Intel výrazně horší než AMD už pár let.





Konečně ideální Zen 4 3D

Když byly loni na podzim uvedeny procesorové generace Intel Raptor Lake (např. Core i9–13900K) a AMD Zen 4 (např. Ryzen 9 7950X), přestože Intel solidně pokročil oproti generaci předchozí, AMD jej dokázala stáhnout ve zbývajících oblastech. Zejména srovnání až 5,85GHz Ryzenu s až 5,80GHz Core zavdalo nutnosti vydat – jakkoli počtem dostupných kusů omezený – 6,0GHz model 13900KS.

Intel ztratil svůj byť mírňounký náskok oproti AMD v aplikacích, kde jeho 32 vláken tvořených z větší části malými „Atomovými“ jádry hybridní architektury značně závislé na inteligenci scheduleru neobstojí oproti 16 plnohodnotným velkým jádrům AMD Zen 4, tedy též 32 vláknům, které nevyžadují žádný unikátní scheduler.





Aby si ale AMD vzala veškerá prvenství na svoji stranu, nadále pokračovala ve vývoji přídavného čipletu s velkou L3 cache, též známou jako 3D cahce, resp. V-cache. Poprvé uvedena s Ryzenem 5800X3D v minulé generaci, nyní ve vylepšené verzi s Ryzeny 7800X3D – 7900X3D – 7950X3D.

U obou vyšších modelů, tedy 12jádrového 7900X3D a 16jádrového 7950X3D jde o hybridní řešení, neb přídavaná V-cache je k dispozici jen části jader, jiná část naopak cílí na co nejvyšší frekvence. Jde o jiný typ hybridnosti než u Intelu, ale je opět závislá na kvalitě CPU scheduleru. Podrobně se tímto problémem zabývá Jan Olšan na Cnews. No a nyní uvedený Ryzen 7 7800X3D tímto netrpí, neb má jeden 8jádrový čiplet, jemu příslušející celou V-cache a nic na úrovni scheduleru se řešit nemusí.

Navíc díky/kvůli V-cache je nutné držet napájecí napětí poměrně nízko (při jeho určitém překročení dojde ke zničení CPU, o čemž se už nemálo overclockerů přesvědčilo), takže ve výsledku je Ryzen 7 7800X3D procesorem, který příliš nezaostává v CPU výkonu za svými ekvivalenty bez 3D cache, ve hrách je naprosto skvělý, je výrazně levnější než třeba model 79500X3D a přitom je extrémně energeticky efektivní. Zmínil jsem slovo extrémně? Ano? Tak raději ještě jednou: extrémně.

Tento Ryzen dobře ilustruje, jak pravdivý je můj titulek z nedávného článku: „Intel na hraně historického zlomu: ztratil výsadní postavení a už ho nezíská“. Tento Ryzen je dalším velkým hřebem do rakve nyní již neexistujícího vedení CPU trhu v podání Intelu.

Osobně jsem nečekal, že ten skok v energetické efektivitě díky V-cache dotáhne AMD takto rychle, ale stalo se, je třeba smeknout klobouček a nově konstatovat, že tam, kde uživatel pracuje s aplikacemi, které z V-cache výrazně benefitují (zejména hry), není (nebude) momentálně lepší CPU na trhu než Ryzen 7 7800X3D.

Jediné, čeho bych se obával, jsou případné v budoucnu nalezené bezpečností díry. Neb tak jako jsme před 20 lety hýkali nadšením z Hyper-Threadingu a před 15 lety z prvních Core 2 Quad, abychom před 5 lety objevili Spectre, Meltdown a všechny další chyby, včetně děr jak vrata v HyperThreadingu, nemůžeme si být jisti, že V-cache nebude také jednoho dne nějak takto rozlousknuta (i kdyby to třeba za vědce měla udělat nějaká AI). Ale uvidíme časem, zatím je to úvaha víceméně jen hypotetická.

Jak si Ryzen 7 7800X3D vede

Vede si jedním slovem skvěle. Přehledů je na internetech neúrekom a obecně z nich vychází tato charakteristika: Ryzen 5800X3D je jen o malilinko ve hrách pomalejší než 7950X3D (naopak 7900X3D je často spíš viditelně horší), v aplikacích pokud uživatel nepotřebuje maximální možný výkon, a tudíž třeba Threadripper či dva EPYCy na 3D rendering, je velmi solidní. A to vše při nesrovnatelně lepší spotřebě než jakou umí Intel – rozdíly jsou opravdu obrovské, není neobvyklé, že kde tento Ryzen spotřebovává při dané úloze 40W, bere si Intel i přes 250W.

Podobně výrazné rozdíly typu 50W vs 200W jsou i ve hrách při použití nějaké výkonnější grafické karty. Jinými slovy: pokud Intel dosud nepochopil, že toto je ta změna pradigmatu, která vede k revolučním skokům vpřed (on to jistě pochopil už s 5800X3D), pak už se není o čem bavit.

Ona totiž typická spotřeba Ryzenu 7 7800X3D v zátěži je taková, že si jej směle dovolím doporučit i jako CPU do stroje, který má vydržet 10 let. U Intelu můžeme modelově říci, že kdo před lety koupil Core i7–3770K, si dnes výkonově polepší s nějakým Core i5 s méně než poloviční spotřebou a daleko vyšším výkonem. Ale o Core i9–13900K se to zkrátka říci nedá, to baští i přes 250 W, leckdy až ke 300 W, pročež provozovat jej 10 let si vybere krvavou daň na kWh, či spíše MWh spotřebovaných. To o efektivně ±50–88W Ryzenu 7 7800X3D neplatí.

Ideální ano, dokonalý ne

Naprosto nejlepší ve všech oblastech samozřejmě nový Ryzen 7 7800X3D není. Tam, kde je potřeba co nejvíc výkonu, je samozřejmě výhodnější sáhnout po 12jádru či 16jádru, případně až 64jádrovém Threadripperu nebo třeba 8socketovém Xeon serveru za XY miliónů Kč. To je jasné.

Dokonce z výsledků testů vyplývá, že z aplikačního hlediska je daleko výhodnější zvolit 12jádrový Ryzen 7900X zcela bez 3D V-cache a samozřejmě pro maximum možného v rozumně ne-příliš-drahém desktopu je tu model 7950X. Oběma vyšším s 3D cache těžko přišpendlit doporučení, neb jejich řízení na úrovni systémového scheduleru má ještě daleko k dokonalosti a často třeba model 7950X3D vychází ve statistkách testů výhodněji, když je autor patřičně chybně přiohne: například je 7950X3D lepší než 7800X3D v porovnání počtu fps vůči jednotce spotřeby.

Ale to jen do chvíle, než si uvědomíme, že tyto hodnoty se počítají z nerealisticých scénářů, kdy jsou buď hodnoty fps astronomické (testy jako CS:GO na GeForce RTX 4090), nebo při vypnuté vertikální synchronizaci. Pro scénáře typu hraní na 4k FreeSync monitoru s max. 144 Hz frekvencí je i 7800X3D zcela perfektní procesor a celé to stojí a padá s výkonem GPU, ať již pro nativní rozlišení, nebo s použitím upscalingu typu Nvidia DLSS / AMD FSR.

Proto často vychází z testů doporučení Intelova Core i7–13700K pro aplikační úlohy, případně Core i5–13600K pro optimální poměr výkon/cena – ano, i tento 8+6jádrový / 20vláknový procesor je plně dostačujícím pro hraní současných her ve velmi slušné kvalitě, je-li doprovázen dostatečné výkonným GPU.

Druhá generace evolučního skoku

AMD dlaždicuje už pár let. Intelu se dlaždice zatím nedaří, jak by si přál (viz nemastné-neslané-nedostupné Ponte Vecchio). AMD s dlaždicovým (čipletovým) konceptem ukázala budoucnost světa x86 CPU a ve chvíli, kdy nabídla i využití v podobě V-cache ještě o další kus odskočila konkurenci.

Zkrátka ještě jednou: klobouk dolů, AMD uvedením Ryzenu 7 7800X3D opět posunula hranice možného ve světě x86 PC o notný krok dál. Kde se Lisa Su zastaví, snad raději nedomýšlet, protože představa, že AMD bude muset za 5 až 10 let hájit sebe sama v řízení o monopolním postavení na trhu x86, by před 10 lety byla sázka s kurzem jedné ku miliardě. Dnes je z takové úvahy poměrně realistická možnost, kam se trh do konce desetiletí vyvine.