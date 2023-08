Aktualizace pro AMD Inception v Linuxu 6.5, Tails 5.16.1 řeší Downfall i Inception

Aktualizace záplaty na AMD Inception míří do Linuxu 6.5-rc7

AMD velmi rychle opravila a zazáplatovala chybu Inception, aby stihla vše zaslat do jádra včas pro ohlášení této bezpečnostní chyby. V kódy byly poté nalezeny jiné chyby a spolu s jejich odstraněním proběhlo i čištění kódu a na světě tak je aktualizovaná verze záplaty na Inception, která zamířila ještě do sedmého kandidáta na blížící se Linux 6.5, kdy kód do větve x86/urgent zaslal Borislav Petkov z AMD.

Ke kódu dodává, že [si jsou vědomi, že] to je trochu pozdě, ale všichni, kdo chyby v záplatě hlásili, nový kód otestovali a potvrdili, že jimi hlášené problémy jsou tímto vyřešeny. Borislav pak vše otestoval na veškerém myslitelném hardwaru a vypadá to dobře. Ujišťuje také, že opravy se týkají jen strojů, u kterých se chyba Inception může objevit, řeší status záplaty na strojích s vypnutým SMT a přidává opravy v kódu, které zaslal Peter Zijlstra z Intelu.

Tails 5.16 a 5.16.1 řeší Downfall a Inception

Nic moc velkého neděje se v projektu Tails s vydáním nové verze 5.16. Tvůrci aktualizovali prohlížeč i emailový klient na verze Tor Browser 12.5.2 (zakládající na Firefoxu 102.14 ESR + NoScript 11.4.26; na Androidu navíc backportující některé věci z Firefoxu 116) a Thunderbird 102.14.0. Dále se už jen mění zobrazení passphrase pro perzistentní úložiště, která je nov malými písmeny (neb kapitálky nevedou k vyššímu zabezpečení, jen horší čitelnosti).





Opraveny jsou některé chyb v odemykání perzistentního úložiště (někdy aktualizace kryptografických parametrů trvala příliš dlouho, což vedlo k chybě při odemykání tohoto úložiště, čas je nyní prodloužen). Tvůrci žádají, aby lidé i nadále hlásili případné problémy s perzistentním úložištěm. Nadále přetrvávají některé chyby, viz přehled a oznámení.

Devět dní po Tails 5.16 vychází verze 5.16.1. Ta řeší pouze to, čemu Tails říká kritická zranitelnost, a sice přináší nové jádro Linux 6.1.38 obsahující záplaty na chyby Intel / Downfall (CVE-2022–40982) a AMD / Inception (CVE-2023–20569).





Vývojová verze Wine 8.14

Nová verze Wine přináší použití frameworku PCSC na macOS pro kart typu SmartCard, dále dumping souborů registru Windows s WineDump, opravy pro Wow64 a dalších 30 uzavřených chyb. Nejstarší si počkala necelých 12 let, nejmladší 9 dnů. Řešeno je například padání Civilization 6 při spuštění či za určitých okolností pomalý běh The Settlers II: 10th Anniversary. Podrobnosti shrnuje oznámené této verze na domovském webu projektu.

SysVinit 3.08 vylepšuje halt s patchi z Gentoo

Několik patchů obsahuje nová verze SysVinit 3.08. Všechny přišly do upstreamu projektu z distribuce Gentoo, zahrnují napríklad patch z floppm přidávající kexec volbu pro příkaz halt ( halt -k ). Dále floppym obsahuje patch, který zajišťuje, že místo shutdown -h je voláno shutdown -h -H , když je halt vyvolán bez parametrů – to donutí příkaz shutdown nastavit proměnnou INIT_HALT a předpokládat (pokud nejsou aplikovány nějaké další podmínky), že „volání halt“ chce opravdu provést zastavení běhu stroje. Byla též aktualizována dokumentace v této oblasti. Jde o opravu chybně fungujícího chování v rozporu s dokumentací.

Test rychlosti Firefox 117 Beta 8 vs Google Chrome 116

Jelikož se nedávno objevily výsledky měření výkonu prohlížečů Firefox a Chrome v testu SunSpider, které vyzněly lépe pro „ohnivou lišku“, jak se Phoronix otestovat výkon obou prohlížečů v řadě dalších testů. Aktuální vývojová verze příštího Firefoxu 117 a současné Chrome 116 dávají jiný náhled: Chrome je výkonnější, často výrazně. Revoluce se tedy stále nekoná, Chrome je obecně v testech rychlejší, jde ale o relativní srovnání. Zdali tyto výsledky znamenají, že „je Firefox pomalý“? To bych si tvrdit nedovolil.

Beta verze GNOME 45

GNOME 45 je o krok blíže k ostrému vydání. Čerstvě zveřejněná Beta verze již dává dobrý náhled, co na nás vývojáři 20. září tohoto roku chystají.

Zájemci mohou testovat změny jako několik oprav ve WWW prohlížeči Epiphany, GJS JavaScript engine aktualizovaný na SpiderMonkey 115, nové pozadí GNOME (podpora JPEG XL se zatím odkládá), okno preferencí v Konzoli, nové okno „About“ se systémovými informacemi v Nastaveních, různá vylepšení v úvodním dialogu nastavení prostředí, svižnější nalezení nejbližší lokality v GWeather, předělaný a přepsaný Sysprof s lepší integrací GTK4 a novými vlastnostmi, podporu GTK 4.12 s Vulkan back-endem či mnoho dalších vylepšení GNOME Shellu a GNOME Mutteru.

Další podrobnosti ke změnám v aplikacích GNOME nabízí vývojář Michael Catanzaro na svém blogu. Testovat novou verzi lze mimo jiné i s ISO obrazem celého GNOME OS (přímý odkaz).