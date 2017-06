 »   »  Aktualizujeme mikrokód procesoru Intel a AMD z Linuxu

Mikrokód bychom mohli stručně popsat jako firmware uvnitř procesoru. Vytváří rozhraní mezi instrukcemi strojového kódu a samotnou nízkoúrovňovou architekturou uvnitř procesoru. Umožňuje například vytvářet komplexnější instrukce bez nutnosti velmi složitého zapojení v hardware nebo dovoluje emulovat architekturu, kterou procesor ve skutečnosti neobsahuje. Další výhodou tohoto přístupu je, že je možné záplatovat chybu uvnitř procesoru. Čerstvě objevený bug v implementaci hyperthreadingu nových procesorů Intel z rodiny Skylake a Kaby Lake je možné opravit právě pomocí aktualizace mikrokódu.

O aktualizaci mikrokódu by se měl za normálních okolností postarat BIOS, ovšem tady záleží na výrobci desky, kdy a zda vůbec dodá uživateli novou verzi obsahující upravený mikrokód procesoru. Abychom se nemuseli na výrobce spoléhat, má i linuxové jádro zabudovanou podporu pro aktualizaci mikrokódu při startu. Právě tímto procesem se budeme zabývat. Přesto je dobré se podívat, zda není pro váš počítač k dispozici aktuální BIOS. Jeho instalací můžete vyřešit další problémy, které nutně nesouvisí s mikrokódem procesoru.

Následující postup je demonstrován na procesorech Intel, stejně je ale možné postupovat v případě AMD. S nimi má ale autor tohoto článku pramalé zkušenosti. V Debianu ovšem vedle balíčku intel-microcode naleznete také amd64-microcode , který by se měl chovat úplně stejně.

Zjišťujeme informace

V první řadě musíme zjistit o svém hardware několik informací: rodinu procesorů, právě používanou verzi mikrokódu a pokud řešíme výše zmíněnou chybu, pak chceme i vědět, jestli má náš procesor zapnutý hyperthreading. Začneme zjištěním posledního jmenovaného. Budeme potřebovat utilitu dmidecode , která se obvykle nachází ve stejnojmenném balíčku:

# dmidecode -t processor | grep HTT HTT (Multi-threading)

V tomto případě je hyperthreading přítomen a BIOS tvrdí, že je zapnutý. Procesor má skutečně dvě fyzická jádra a Linux jich vidí dvakrát tolik:

# cat /proc/cpuinfo |grep processor processor : 0 processor : 1 processor : 2 processor : 3

Nyní je čas zjistit, jakou verzi procesoru v počítači máme:

# cat /proc/cpuinfo |grep name model name : Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz …

Navštívíme web Intelu s informacemi o produktech: ark.intel.com. Nahoře do vyhledávání můžeme vložit označení procesoru (i5–3337U) a velmi rychle tak vyhledáme detailní informace. O tomto konkrétním procesoru se dozvíme, že skutečně podporuje hyperthreading, má dvě fyzická jádra a je ze starší rodiny Ivy Bridge.

Zbývá poslední informace, současná verze použitého mikrokódu. Prozradí ho obsah souboru /proc/cpuinfo nebo si jej přečteme z bootovacího logu. Vyberte si svou oblíbenou variantu.

# cat /proc/cpuinfo |grep microc microcode : 0x15 … # dmesg |grep microco [ 1.617819] microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x15 … # journalctl -b -k | grep "microcode" jun 21 22:18:52 dexx kernel: microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x15 … zgrep "microcode" /var/log/kern.log* /var/log/kern.log:Jun 15 11:50:01 dexx kernel: [ 1.013317] microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x15 …

Instalujeme potřebné balíčky

Použijeme distribuci Debian, na ostatních distribucích by to ovšem mělo být velmi podobné. Pokud už používáte aktuální Debian 9 Stretch, máte k dispozici aktuální balíky s mikrokódem. Jejich aktualizace ale probíhá postupně v pravidelných desetinkových vydáních (9.1 a tak dále). Můžete proto sledovat repozitář Debian Backports, kde se může objevit dřív. Totéž platí o Jessie, která je sice označena jako oldstable, ale stále ještě je podporovaná. Starší verze už ale nový mikrokód nedostanou.

Protože mikrokód není svobodný, je sice součástí repozitářů, ale v podadresáři non-free . Ten si musíte přidat do /etc/apt/sources.list . Soubor bude vypadat nějak takto:

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian stretch main contrib non-free

Poté stačí už jen příslušný balík nainstalovat:

# apt-get update # apt-get install intel-microcode

Balíček má asi 650 KB a samotné soubory s mikrokódem se po instalaci nacházejí v adresáři /lib/firmware/intel-ucode/ . Zbytek balíku se stará hlavně o to, aby byl použit hook do initramfs-tools , který se stará o sestavení nové verze initramfs s přiloženým mikrokódem. Ten pak jádro při startu načítá a používá. Aby to fungovalo, musí být použité jádro přeloženo s podporou zavádění nového mikrokódu. To zjistíme jednoduše tak, že se podíváme do konfigurace jádra:

# grep -i 'microcode' /boot/config-4.9.0-3-amd64 CONFIG_MICROCODE=y CONFIG_MICROCODE_INTEL=y CONFIG_MICROCODE_AMD=y CONFIG_MICROCODE_OLD_INTERFACE=y

V této situaci by při příštím rebootu mělo jádro samo načíst nový mikrokód. Uvidíme to při startu systému a je to samozřejmě zalogováno:

# dmesg |grep microcode [ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x1c, date = 2015-02-26 [ 1.019713] microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1c

Balíčky i mikrokód samozřejmě musí zůstat nainstalované na disku, protože se zavádí při každém startu jádra. Pokud bychom je odstranili, procesor by se opět vrátil k mikrokódu BIOSu.

Ruční práce

Pokud se nechceme spolehnout na balíčkovací systém naší distribuce a dodaný mikrokód ve zmíněném balíčku, můžeme provést instalaci manuálně. Pomůže nám v tom utilita iucode_tool , nacházející se v balíku iucode-tool . Dokáže nám například vypsat signaturu našeho procesoru, podle které přesně poznáme, jaký mikrokód budeme potřebovat. Mimochodem je to stejná signatura, jakou vypisovalo jádro při startu výše.

# iucode_tool -S iucode_tool: system has processor(s) with signature 0x000306a9

Můžeme také projít dostupné soubory s mikrokódem a nechat zvolit nejnovější kousek pro náš konkrétní procesor:

# /usr/sbin/iucode_tool -tb -lS /lib/firmware/intel-ucode/* /usr/sbin/iucode_tool: system has processor(s) with signature 0x000306a9 microcode bundle 1: /lib/firmware/intel-ucode/0f-03-04 microcode bundle 2: /lib/firmware/intel-ucode/0f-04-0a microcode bundle 3: /lib/firmware/intel-ucode/0f-04-01 … selected microcodes: 035/001: sig 0x000306a9, pf_mask 0x12, 2015-02-26, rev 0x001c, size 12288

Můžeme navštívit stránky Intelu a vyhledat nejnovější mikrokód. Ten si rozbalíme:

# tar xzf microcode-20170511.tgz

Nyní můžeme nechat utilitu znovu vybrat z nabízených mikrokódu podle našeho procesoru. Postup je stejný, jen ukážeme na jiné soubory:

# /usr/sbin/iucode_tool -tb -lS /tmp/mikrokod/intel-ucode/* /usr/sbin/iucode_tool: system has processor(s) with signature 0x000306a9 microcode bundle 1: /tmp/mikrokod/intel-ucode/0f-00-0a microcode bundle 2: /tmp/mikrokod/intel-ucode/0f-00-07 microcode bundle 3: /tmp/mikrokod/intel-ucode/0f-01-02 microcode bundle 4: /tmp/mikrokod/intel-ucode/0f-02-04 … selected microcodes: 070/001: sig 0x000306a9, pf_mask 0x12, 2015-02-26, rev 0x001c, size 12288

Vidíte, že v mém případě byla zvolena stejná verze, takže Intel pro můj procesor žádnou další aktualizaci nenabízí. Stačí mi balíček distribuovaný Debianem.

Když něco selže