Alberto Garcia z Igalia: Valve je skvělý člen open-source komunity, novinky nejen pro Vulkan

VKD3D 1.9 vylepšuje kompilátor HLSL

Vavle sází na VKD3D-Proton jako nedílnou součást podpory hraní Direct3D her na Linuxu nad Vulkanem. Vedle toho tu ale máme stále běžící a rozvíjený původní projekt VKD3D přímo od Wine mapující D3D12 na Vulkan, který nyní přichází v nové verzi.

Jedna-devítka byla začleněna do Wine už pro vydání 8.17. Jako novinky přináší kompilátor shaderového jazyka HLSL a nový nástroj pro inspekci obsahu DXBC blobů (DirectX ByteCode). Nechybí ani některé opravy, Podrobnosti shrnuje oznámení na domovském GitLabu Wine.

Intel Compute Runtime 23.30.26918.9

Vývojáři Intelu vydali po několika dnech novou verzi balíku Compute Runtime 23.30.26918.9 pro integrovaná i velká firemní GPU, přinášející podporu oneAPI Level Zero / OpenCL pod Windows i na Linuxu. Oproti verzi předchozí přináší celkem 231 změn v téměř 700 souborech.





Jak konstatuje Phoronix, nedá se úplně vypíchnout nějaká převratná novinka, vývojáři zkrátka mírně vylepšovali ve všech oblastech, včetně oprav chyb a doladění podpory pro nadcházející mobilní procesory Meteor Lake. Zmínit lze podporu media frequency domain na Linuxu, Level Zero příznaku ZE_COMMAND_QUEUE_FLAG_IN_ORDER či OpenCL rozšíření cl_khr_spirv_linkonce_odr . Podrobnosti k tomuto vydání jsou k dispozici na GitHubu projektu.

AMDVLK 2023.Q3.2 s Quadbuffer Stereo a optimalizacemi pro Quake 2 RTX

Kadence nových verzí Vulkan ovaldače AMD, tedy AMDVLK, zvolnila. Dříve firma vydávala novou verzi prakticky každý týden, nynější nová přichází více než měsíc od předchozí. Co tedy AMD stihla přichystat?





Předně zde najdeme podporu Quadbuffer Stereo zobrazení a dále výkonnostní optimalizace pro Quake 2 RTX, tedy nové vydání legendární střílečky s podporou ray-tracingu. Dále klesá overhead pro RS64 vs FP32, AMD se také podařilo zmenšit velikost celé binárky tohoto ovladače (vedle zdrojového kódu připravuje AMD i binárky pro RHEL/CentOS a Ubuntu) a přibyly i další dílčí optimalizace. Opraveno je například chybné falešné reportování HDR režimu.

Alberto Garcia z Igalia: Valve je skvělý člen open-source komunity

Jak uvádí Phoronix: nemělo by to být překvapení, ale Valve svojí prací na projektech jako Steam Deck a SteamOS posouvá celý linuxový ekosystém hodně vpřed. Na téma práce s Valve se na evropském Open-Source Summit rozpovídal Alberto Garcia ze společnosti Igalia, která mimo jiné s Valve spolupracuje.

Konkrétně vypíchl věci jako SteamOS, který staví na Arch Linuxu, GNU user-space a systemd v kombinaci s desktopem KDE Plasma. Steam Play / Proton zase zakládá na Wine a projektech souvisejících jako DXVK / VKD3D-Proton a také ve Valve řeší i správu barev pro AMD a HDR (toto třeba právě i s lidmi z Igalia). Do toho nepočítaně vylepšeními přispěli a stále přispívají vývojáři Valve do projektu Mesa, třeba ovladačů pro OpenGL a Vulkan, kernelových komponent grafických ovladačů, projektu Zink (OpenGL-on-Vulkan) a i základní infrastuktury.

Z většiny těchto věcí benefitují nejen hráči her, ale i celý linuxový svět. Všichni uživatelé. Jde totiž i o věci jiné jako souborové systémy, různé práce přímo na jádru Linux, vlastní Wayland kompozitor Gamescope, immutable aktualizace či Flatpak. Alberto dodává, že je to vše hned k dispozici všem díky politice Valve, kdy se vše vytvořené roznou tlačí do upstreamu.

Mimochodem si připomeňme, že tahle velká změna u Valve se začala psát s příchodem Windows 8. Tehdy Microsoft naznačoval ideu, ke které směřuje, kdy aplikace pro Windows budou dostupné ne k běžné instalaci, ale jen skrze aplikační obchod Microsoftu. To by samozřejmě zničilo „tiskárnu na peníze jménem Steam“, pročež Gabe Newell zavelel k radikální změně v chobu firmy a Valve vše vsadil na Linux. První roky to bylo spíše bolestivé, ať už ve vývoji SteamOS nebo na poli portování her Valve na Linux, ale Valve dokázal, že zarytá snaha (navíc podpořená příchodem nejen API Vulkan) nakonec nese ovoce. Skvělé ovoce. Vždyť dle dostupných informací i taková problematická firma jako Bethesda, jejíž tituly provozovat na Linuxu prakticky nešlo, dnes běží na Linuxu skrze Steam/Proton celkem ok, viz aktuálně nejnovější titul Starfield.

Jinými slovy a stručně: díky Valve.