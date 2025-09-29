AlmaLinux povoluje repozitář CRB, Pop!_OS 24.04 s prostředím COSMIC

AlmaLinux povoluje repozitář CRB
Tým AlmaLinux oznámil, že povoluje doplňkový repozitář balíčků pro operační systém AlmaLinux, který usnadní získávání softwaru třetích stran. Tím se sníží potíže při používání softwaru z Fedora Extra Packages from Enterprise Linux (EPEL). Repozitář CRB je doplňková sbírka balíčků, které dosud nebyly standardně k dispozici pro podnikové distribuce Linuxu.
Mnoho balíčků je užitečných především pro vývoj softwaru, ale CRB také obsahuje požadavky na řadu populárních balíčků (například KDE Plasma Desktop), které nejsou potřebné pro základní sadu podnikových řešení Linuxu. Doplňkový repozitář by měl zabránit chybám způsobeným chybějícími závislostmi při instalaci nového softwaru.
Pop!_OS 24.04 s prostředím COSMIC
Společnost System76 vydala první beta verzi Pop!_OS 24.04 LTS s novým prostředím COSMIC, napsaným v jazyce Rust a nativně běžícím na Waylandu. COSMIC nabízí známé rozvržení s panelem, dokem a pracovními plochami, ale přidává rozsáhlé možnosti přizpůsobení – od přesouvání panelů a appletů až po úpravy barev, ikon či fontů. Nový systém staví na Ubuntu 24.04 LTS, ale obsahuje jádro Linux 6.16, Mesa 25.1.5 a ovladače NVIDIA 580.
Součástí bety jsou také nové aplikace, například COSMIC Files, Terminal, Player nebo Edit. Prostředí je zatím v betě, takže chybí některé funkce (např. přetahování souborů mezi Waylandem a X11), ale už nyní ukazuje velký potenciál. Pop!_OS 24.04 Beta si můžete vyzkoušet stažením ISO obrazu ze stránek System76, případně testovat COSMIC i na jiných distribucích, jako je Fedora nebo Arch Linux.
GNOME 49
Projekt GNOME vydal nejnovější verzi svého desktopu. V GNOME 49 nahrazuje Showtime dlouholetý Totem jako výchozí přehrávač videa a přináší elegantní, moderní zážitek postavený na GTK 4 a Libadwaita namísto zastaralé základny GTK 3 Totemu. Nový přehrávač videa skrývá ovládací prvky během přehrávání a zobrazuje je pouze v případě potřeby.
Podporuje základní funkce, jako je nastavitelná rychlost přehrávání, více zvukových stop a titulků, otáčení videa a pořizování snímků obrazovky – všechny základní funkce, které uživatelé očekávají. Papers nahrazuje dlouholetý Evince jako výchozí prohlížeč dokumentů. Papers, původně založený na kódu Evince, přináší modernizovaný design postavený na GTK 4 a Libadwaita namísto staršího Evince v GTK3.
Raspberry Pi 500+
Raspberry Pi představilo nový model Raspberry Pi 500+, luxusnější verzi svého klávesnicového počítače. Tento model přináší mechanické spínače Gateron Blue s RGB podsvícením, 16 GB RAM a 256 GB NVMe SSD. Díky integrovanému hliníkovému chladiči si udržuje stabilní výkon i při delším používání. Klávesy jsou vyměnitelné, podsvícení je plně programovatelné a firmware navíc obsahuje malý bonus v podobě mini hry ve stylu Flappy Bird.
S cenou kolem 200 dolarů (175 liber) jde o nejdražší zařízení Raspberry Pi, přesto nabízí stejný výkon jako standardní Raspberry Pi 5. Prodává se samostatně nebo v kitu za 220 dolarů, který obsahuje adaptér, myš, kabel HDMI a příručku pro začátečníky. Novinka cílí na uživatele, kteří chtějí nejen výkon, ale i atraktivní design a lepší uživatelský zážitek.
Nově vydáno
Projekt Mauna Linux oznámil vydání Mauna Linux 25, významné aktualizace brazilské distribuce Linuxu pro stolní počítače, založené na stabilní větvi Debianu. David Heinemeier Hansson oznámil vydání Omarchy 3.0, významné aktualizace linuxové distribuce založené na Archu, která obsahuje správce oken Hyprland. Tým Murena oznámil aktualizaci své mobilní platformy /e/OS s číslem 3.1.1. Je k dispozici významná aktualizace Tails 7.0, přenosné distribuce Linuxu založené na Debianu, která chrání před sledováním a cenzurou.