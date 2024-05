AMD a SuperMicro za otevřené firmwary, 256jádrový ARM od Ampere příští rok

Ampere chystá 256jádrový ARM na příští rok

Když už i Linus Torvalds má k dispozici mnohojádrový stroj od Amepre, sluší se doplnit informace z aktuální roadmapy této společnosti. Ta cílí 256jádrové ARM CPU AmpereOne na rok 2025, a to při použití 3nm výroby a 12kanálového řadiče DDR5 pamětí. Tyto procesory už mají být „ready at fab“.

Ampere má též navázánu spolupráci s Qualcommem, její CPU tak budou párována s AI akcelerátory Qualcomm, konkrétně řadou Qualcomm Cloud AI100 Ultra, kde Phoronix připomíná, že Qualcomm disponuje open-source ovladačem QAIC pro Linux.

Phoronix se dále zabývá nesrovnalostmi v oznámeních společnosti za poslední roky a realitě (ne)dostupnosti řady AmpereOne na trhu, což platí i pro případné nezávislé recenze. Na dotaz to zatím vypadá, že Ampere je vytížena plněním dodávek (dosavadních verzí AmpereOne CPU) pro velké zákazníky, což může znamenat kohokoli z velkých jmen, nicméně kvůli tomu zatím není příslušná řada produktů volně na trhu (nic co bychom neznali u Xeonů, EPYCů či Nvidia GPU).





PipeWire 1.2 přinese asynchronní zpracování či podporu Snapu

PipeWire se nám definitivně zabydlel v linuxových systémech a tvůrci nadále pracují na vylepšování jeho schopností. Pro verzi 1.2, která je ve fázi prvního kandidáta na vydání, připravili několik novinek. Jednou z nich je podpora pro asynchronous processing + explicit sync, dále nastavení priorit a CPU affinity, podpora balíčkování v rámci Snapů, vylepšené nakládání s chybami při parsování konfigurace, podpora pro security-context handling u Flatpaků a v neposlední řadě využití paralelní více vláken / procesů jak u PipeWire serveru, tak PipeWire klientů. Lze tedy očekávat efektivnější běh celého rozhraní.

Pro Bluetooth přibude podpora kodeků Opus (značen konkrétně jako Google Opus – kdo ví), LC3-SWB a AAC-ELD, dále pak PipeWire 1.2 nabídne různá vylepšení modulů, také nový modul pro načítání parametrického ekvalizéru, lepší integraci PipeWire serveru s JACK / ALSA. PipeWire také bude umět použít DMA-BUF, pokud si jej GStreamer elementy vyjednají. Podrobnosti shrnuje soupis novinek u vývojové verze PipeWire 1.1.81 na GitLabu projektu.





Spolupráce AMD a Supermicro na poli open-source firmwarů

Že AMD AGESA jednoho dne skončí a nahradí ji otevřená architektura AMD OpenSIL pro inicializaci CPU od AMD, víme už delší dobu. Nyní AMD spolupracuje s výrobcem Supermicro v rámci OSFF (Open-Source Firmware Foundation), kdy sama SuperMicro nyní ukázala platformu startující pomocí OpenSIL + Coreboot, do budoucna pak zkoumá možnosti použití OpenBMC pro budoucí hardware.

Vlastně tedy nejde o velké překvapení, že obě firmy, které na otevřených implementacích inicializace platforem pracují, spojují své síly rovnou v rámci OSFF, kdy na proběhlém OCP Regional Summit ukázaly funkční platformu postavenou na Supermicro H13SSL-N s procesory EPYC 4. generace, běžící na AMD OpenSIL a využívající pro boot Tianocore + Coreboot/LinuxBoot, informuje sama nadace OSFF.

GCC 15 už bez podpory Intel Xeon Phi

V rámci GCC 14 končí targety Xeon Phi a podpora produktů řad jako Intel Knights Landing a Knights Mill, posledních nástupců kdysi vyzdvihovaného projektu Intel Larrabee, se tak nachýlí ke konci. S GCC 15 pak bude podpora Xeon Phi ISA odstraněna.

Již aktuální patche v rámci GCC 14.1 vyčistily téměř čtyři a půl tisíce řádků kódu. Někdy v příštím roce po vydání GCC 15.1 tak bude možné konstatovat, že Xeon Phi – stejně jako mimochodem Solaris 11.3 – už nemá podporu.

Wine 9.9 vylepšuje podporu ARM, zbavuje se zastaralých částí WineD3D

Nová verze balíku Wine 9.9 je poměrně nudným vydáním, což ostatně naznačuje devítka v názvu. Tvůrci „jen“ implementovali podporu pro Wow64 mód v ODBC, vylepšenou detekci CPU na ARM platformách a odstranili několik zastaralých vlastností z WineD3D.

Opraveno (uzavřeno) je solidních 38 chyb, kdy nejstarší si počkala více než 13 let, nejmladší pak dva dny. Opravy zahrnují mimo jiné hry jako Project Diablo 2, Fallout 3 (příliš pomalý běh) či zcela nefungující Assassin's Creed Unity.

Týden v KDE: lépe vypadající KDE aplikace v GNOME

Nate Graham v aktuálním přehledu novinek v projektu KDE za poslední týden vzpomíná, kterak před pár týdny zjistili, že aplikace KDE vypadají v GNOME prostě příšerně. Proběhly tak mimo jiné práce na obou frontách a KDE aplikace nyní budou používat téma i ikony Breeze, pokud uživatel či jeho systém nebude toto nastavení něčím přebíjet. Aplikace, kterých se to bude výhledově týkat, jsou Kate, Konsole a Dolphin.

Správci souborů Dolphin bylo tentokrát věnováno vůbec nadstandardní množství péče. Dostal podporu zobrazování náhledů i u vzdálených složek (s varováním, že to může vést ke zpomalení, o čemž případně rozhraní uživatele informuje). Velká vylepšení se týkají věcí, kdy v Dolphinu uživatel chce něco udělat jako root (díky balíčku kio-admin ) – program nově zobrazuje varování, co může uživatel udělat špatně, pokud nebude opatrný, a také nechává zobrazený banner upozorňující na to, že jsou věci realizovány pod rootem. Vylepšeno je i zobrazení složek pouze pro čtení.

U Flatpaků, které skončily a byly nahrazeny jinými nově Discover nabídne uživateli tři možnosti: přejít na nový Flatpak, zůstat u starého či vše zrušit. KMenuEdit už neotravuje s potvrzením, zdali uživatel opravdu chce smazat skupinu menu. Některé ikony v dialozích pak změnily vzhled a vypadají jako běžné ikony, neevokují dojem dialogu.