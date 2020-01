 »   »  AMD letos chystá Ryzen 4 a Zen 3, Intel dedikovanou grafiku Xe DG1

Jinak většinu toho podstatného pro tento rok už AMD nalinkovala v předchozích týdnech. Základem firemní nabídky pro nadcházející měsíce bude pochopitelně platforma Ryzenů 3000, tedy až 16×CPU procesorů do běžného socketu pro běžné smrtelníky. Pro příznivce hi-endu jsou tu nové Threadrippery řady 3000, jimž vévodí 280W model 3990X, jehož cenovka nad 100 tisíc Kč ale jasně sděluje, že famózní a nadčasový procesor prostě něco stojí (i když je to zlomek ekvivalentu od konkurence).

Společnost AMD letos uvede reálně existující nové produkty. Mezi nimi se jako velmi zajímavý jeví čerstvě ohlášené mobilní procesory řady Ryzen 4000 (neboli též APU řady „Renoir“), kde nejvyšší model Ryzen 7 4800H nabízí 8×CPU / 16×HT, frekvenci 2,9 GHz základ / 4,2 GHz Turbo a 1,6GHZ GPU část se 448 stream procesory. To vše v podobě APU s TDP 45 W. To navíc bude mít nížeji taktovanou alternativu v podobě Ryzen 7 4800U, který ale dostal GPU s 512 stream procesory a TDP pouhých 15 W (!), což z něj činí aktuálně nejúžasnější ultramobilní procesor. Na trh míří i levné ultramobilní 15W Athlony se 2 CPU jádry a 192 stream procesory. Produkty s Renoir se začnou objevovat v průběhu 1. pololetí tohoto roku.

Až přijde na trh Tiger Lake, přijdou s ním nejspíš i poměrně zajímavé notebooky, kde výkon Gen12 integrované grafiky bude pro Intel zajímavým skokem vpřed. Jak si tyto produkty povedou ve srovnání s Ryzeny 4000, ponechme na zhodnocení až do chvíle, kdy budou obě produktové řady na trhu v reálných strojích.

Autorův komentář

Consumer Electronics Show v Las Vegas je vždy monstrózní akce a nejinak je tomu i letos (CES 2020 probíhá od 7. do 10. ledna, tedy dnes končí). V jistém období bývalo malou tradicí, že na této akci, resp. ve dnech kolem ní výrobci minimálně představovali a často i ukazovali své nové produkty. Intel tohle ukázal na jedničku v lednu 2011, kdy šla na trh druhá 32nm generace, procesory rodiny „Sandy Bridge“.

Speciálně tehdejší nejvyšší model Core i7–2600K se ukázal na svou dobu vynikající volbou, často běží svým majitelům dodnes a vytknout mu lze v podstatě jen vyšší spotřebu danou užitím ještě klasických planárních, nikoli FinFET tranzistorů (s tím přišel až nástupce, 22nm „Ivy Bridge“). Jenže 2600K a spol měly ještě heatspreader poctivě připájený k die a mnohé kousky běžely extrémně skvěle. My jsme v redakci tehdy měli kus, který na relativně průměrné základní desce od Gigabyte bylo možné provozovat přetaktovaný z 3,4 na 4,5 GHz bez zvýšení napětí, resp. s drobounkým zvýšením na 4,7 GHz, a to zcela stabilně.

IPC procesorů Intel od té doby pochopitelně vzrostlo, přišly navíc nové instrukční sady řady AVX a tak dnes, o 9 let později, už je přeci jen Sandy Bridge trochu za zenitem, ale byla to řada s něuvěřitelně dlouhou výdrží, které se později více než vyrovnala snad už jen HEDT platforma Haswell-E, prezentovaná zejména nejvyšším 8jádrovým modelem Core i7–5960X, který výkonově/kvalitativně (vyjma spotřeby) obstojí i dnes.

Z výše uvedeného si tak můžeme dosadit jasný obrázek, že leden 2020 je pro Intel výrazně smutnější období než leden 2011. U AMD je to pravý opak, v těchto dnech si užívá báječné časy, zatímco před 9 lety byla až po lokty v potížích s nápisem Bulldozer. Takto to zkrátka ve světě x86 CPU chodí, jednou je na špici Intel (třeba Sandy Bridge, první Core platforma Conroe), jindy zase AMD (Ryzen, případně v dávné minulosti například první Athlony stojící proti Pentiím 4).

Uvědomme si ale také, že Intel se možná trápí s výrobními procesy, ale jsou to jeho výrobní procesy v jeho továrnách. AMD je zcela existenčně závislá na tom, že v TSMC vše pošlape jak po másle a že jej pro příští rok z hlediska alokace výrobních kapacit nepřeplatí třeba Apple. Pokud je dnes Intel brzděn svými omezenými výrobními kapacitami (v důsledku rostoucí velikosti čipů, které už dávno měly být 10nm a nejsou), tak AMD je též brzděna omezenými výrobními kapacitami u TSMC. A je to pro ni těžší o to, že nejvyšší špičkové procesory spotřebují rovnou 8 dílčích čipů, procesorových čipletů propojených hlavním můstkem do výsledných až 64jádrových procesorů

Velmi zestručněno: rok 2020 bude o tom, že Intel jej potřebuje nějak přežít a ztratit co nejméně stávajících podílů na trhu a zákazníků. AMD se naopak bude snažit nahnat co nejvíc podílu na všech trzích, protože jedno je v této situaci jisté: v Intelu se maká na přesčasech, aby jej jeho inženýři a vědci z toho hlubokého bahna konečně vytáhli ven a mohl se zase rozběhnout vpřed.