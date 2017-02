 »   »  AMD oficiálně uvedlo procesory Ryzen, konkurenci drtí cenou

Software a hardware

Společnost AMD oficiálně uvedla nové procesory Ryzen. Ty podle tvrzení výrobce mají o více než 50 % vyšší hodnotu IPC (instrukce za cyklus) než starší generace. Ale co je hlavní, poměr cena/výkon je ve srovnání se stávajícími Intely podstatně lepší. Nebudeme tu rozebírat jednotlivé parametry, modelů bude celá řada, důležité je, že většina z nich by se měla prodávat za polovinu až dvě třetiny ceny srovnatelných Intelů. Samozřejmě si však budeme muset počkat na nezávislé testy. Dočkáme se už 2. března, kdy půjde do prodeje trojice nejvýkonnějších modelů, a to i v ČR. Další by měly následovat do léta.

Samsung odhalil nový čipset Exynos 9 8895, který pravděpodobně bude pohánět připravovaný model Galaxy S8. Jde o první čipset vyráběný 10nm procesem. Výrobce slibuje o cca 27 % lepší výkon a hlavně o 40 % nižší spotřebu oproti předchozí generaci. Procesor se skládá z osmi jader, přičemž polovina bude určena pro výkon a polovina pro běžné úspornější běh. Vylepšen byl také LTE modem, který teoreticky dosáhne až na gigabit. To zvládne také připravovaný konkurent Snapdragon 835. Předpokládá se, že Samsung opět vlastní čipset nasadí jen do některých variant Galaxy S8 a v části světa bude dodáván se Snapdragonem.

Na veřejnost se dostaly první testy a předběžné recenze herní konzole Nintendo Switch. Zatím převažují spíše negativní dojmy, recenzenti na zařízení našli řadu much. Tak například při hraní náročnějších her byla naměřena výdrž jen cca 2,5 hodiny, což je ale nakonec tolik, kolik udává samotný výrobce. Zařízení také nepodporuje zvuk přes Bluetooth, což je v dnešní době, kdy se třeba iPhony úplně zbavily audio jacku, dost velké omezení. Další špatnou zprávou je, že uživatel může být přihlášen pouze na jednom zařízení a pouze na něm mít nainstalované hry. Pokud k tomu připočteme fakt, že Switch nepodporuje on-line videotéky, bude to mít na trhu velmi obtížné.

Microsoft finišuje s další velkou aktualizací Windows 10 zvanou Creators Update. Přidávání nových věcí už v podstatě bylo zastaveno a pouze se opravují chyby. Stabilní vydání by mělo přijít někdy na jaře. Společnost zároveň potvrdila, že letos přijde ještě jedna velká aktualizace, nejspíš na podzim. Zatím o ní nevíme téměř nic, ale už během několika týdnů by se první sestavení měla dostat k insiderům. Docela pravděpodobně se jeví možnost, že hlavní novinkou další aktualizace bude designový jazyk Project Neon.

Komunikátor WhatsApp po několikaměsíčním testování spustil Status (česky Stav), součást pro dočasné sdílení fotografií a videí. Jde v podstatě o ten samý systém, se kterým přišel Snapchat a který nyní houfně integrují různé služby včetně Instagramu a nedávno i Facebooku. Na rozdíl od nich však WhatsApp novinku necpe všem uživatelům na oči, má vyhrazena samostatnou kartu. A další rozdíl je v tom, že WhatsApp i tento obsah koncově šifruje.

Byznys, politika, právo

Kurz Bitcoinu opět míří do výšin. Přestože už před několika týdny dosáhl historického maxima na řadě trhů, nyní tuto pozici stvrdil. Podle indexu Coindesk byla překonána hranice 1200 USD za jeden BTC. Kurz roste i přes snahy omezovat Bitcoin v Číně, která je největším bitcoinovým trhem. Roste samozřejmě i tržní kapitalizace (hodnota všech vytěžených bitcoinů) – už je na hranici 19 miliard dolarů. Pro srovnání, když se Bitcoin kolem tisícovky pohyboval před třemi roky, byla tržní kapitalizace o cca 5 miliard nižší. To je dáno tím, že tehdy ještě nebylo vytěženo tolik bitcoinů.

Kurz bitcoinu za posledních 12 měsíců

Moderní technika vnáší nové případy i do právního systému. Amazon teď řeší to, zda na základě soudního příkazu vydat data shromážděná domácím asistentem Alexa, který měl být v roce 2015 svědkem vraždy a mohl zaznamenat pro vyšetřování zásadní informace. Společnost však data jen tak vydat nechce, protože je podle ní komunikace uživatele i samotného zařízení chráněna prvním dodatkem americké ústavy. Amazon se chce bránit především rutinnímu vydávání takových informací, neodmítá ho však úplně. Vyšetřovatelé by podle právníků společnosti měli dostatečně odůvodnit, proč by komunikace měla obsahovat klíčové informace. Ty by posléze měl prověřit soudce, který by rozhodl o přípustnosti a tedy zahrnutí do případu a v podstatě zveřejnění komunikace.

Zajímavosti/telegraficky

Teroristická organizace Islámský stát v boji začíná testovat drony. Nejde přitom o nějakou sofistikovanou armádní techniku. U mosulského letiště irácká armáda sestřelila běžně používaný dron DJI Matrice 100 vybavený granáty.

Apple pro svou cloudovou službu iCloud pořídil také doménu iCloud.net, na které dosud běžela nepříliš známá sociální síť. Cena zveřejněna nebyla. Hlavní doménu iCloud.com společnost pořídila v roce 2011 za více než pět miliónů dolarů.

Shuttle, oblíbený hudební přehrávač pro Android, byl vydán pod svobodnou licencí GNU GPLv3. Přehrávač se snaží napodobit Google Music a jeho jednoduchost, ale nabízí řadu funkcí navíc.

Německo zakázalo prodej chytré panenky Cayla, která bez vědomí rodičů odesílala záznam řeči jejich dítek na servery výrobce. Tamní úřady panenku označily za skryté špionážní zařízení. Rodičům bylo doporučeno, aby se hračky zbavili. Stát k tomu však žádné další kroky podnikat nebude.

Komunikátor Google Allo dostane také webovou verzi, ukazuje na Twitteru Nick Fox z Googlu. Zatím je však v rané fázi vývoje.

Koncern Mondelez ve spolupráci s Googlem vydal mobilní hru, kde hlavní roli hraje sušenka Oreo. Naznačuje to snad, že by se příští Android O měl nazývat Oreo? Google se reklamní spolupráci nebrání, jak ukázal už Android 4.4 KitKat.

Herní studio Blizzard oznámilo, že brzy ukončí podporu operačních systémů Windows XP a Vista. Týká se to her World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone a Heroes of the Storm. Podpora Windows Vista skončí letos v únoru. Hry od Blizzardu bohužel nepodporují ani Linux.