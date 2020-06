 »   »  AMD Ryzen vs. Intel Cofee Lake ve 380 testech, vyšlo openSUSE 15.2 RC

Za kolorizaci historických fotek ban na Facebooku a Instagramu?

Ruská překladatelka Olga Shirnina žijící v Moskvě se ve volném čase baví kolorizováním historických fotografií. V průběhu doby v tom dosáhla takového mistrovství, že je touto činností poměrné známá. Pravidelně své úpravy fotek publikuje i na největších sociálních sítí, kde ale narazila.

Problémem je, že mnoho z ní kolorizovaných fotografií zachycuje válečné útrapy, nacistické pohlaváry atp. A ač se to může 75 let od konce Druhé světové války zdát neuvěřitelné, pro Facebook samotný i jeho Instagram je to problém, protože v podmínkách komunitních standardů mají i body, které lze vztáhnout na tyto fotografie (zákaz věcí jako teroristické aktivity, organizované šíření nenávisti, masové (včetně pokusů) nebo mnohonásobné vraždy, obchodování s lidmi, organizované násilí a kriminální činnost).

Olga tak čelí nejen dočasnému omezení svých účtů, ale rovnou banu. Již dříve dostala například třídenní ban na Facebooku za sdílení kolorované verze slavné fotografie Jeevgenije Chalděje se vztyčováním sovětské vlajky na střeše Říšského sněmu. Odvolání bylo zamítnuto a Olga musela pro obnovení účtu po 3 dnech navíc zaslat Facebooku sken svého dokladu totožnosti pro potvrzení její identity.

Vyšlo openSUSE 15.2 RC

openSUSE Release team ohlásil světu prvního kandidáta na ostrou verzi příštího openSUSE Leap 15.2 (jehož vydání je v plánu na 2. července 2020). Kód příští verze je tak již kompletní a lze očekávat jen ladění případných objevivších se chyb.

Mezi novinkami najdeme kernel odvozený od Linux 5.3.18, dále KDE Plasma 5.18 (LTS verze), GNOME 3.34 či Xfce 4.14. Ve vydání se pak objeví i nový balíček pro aumělou inteligenci a datové vědy.

Dále dojde na zahrnutí dlaždicového Wayland kompozitoru Sway (slouží jako náhrada za i3 používající X11). Správce balíčků DNF povýší na verzi 4.2.19 (mnoho oprav a vylepšení).

Pro příznivce KDE4/Qt4 se sluší dodat, že tato verze je sice stále obsahuje, ale již nebudou udržované, ani aktualizované. Doporučen je přechod na „KDE5“/Qt5. Podrobnosti jsou k dispozici v poznámkách k vydání a zejména přehledu vlastností této verze.

Srovnání AMD Ryzen 3900X/3950X a Intel Core i9–10900K v téměř 400 linuxových testech

Procesor Intel Core i9–10900K (10 jader) si ihned při svém uvedení vysloužil pověst ne až tak rychlejšího oproti předchůdci 9900K, za cenu dalšího nárůstu již tak obří spotřeby. Většina textů jej srovnání s Ryzeny 3900X (12 jader) a 3950X (16 jader) co do výkonu, spotřeby i pořizovací ceny (a to nejen CPU, ale i kombinace se základní deskou).

Korunu tomu nasadil Linus Torvalds přecházející z Intelu na AMD Ryzen Threadripper, stejně jako Greg Kroah Hartman (video).

Je tedy více než fajn, že Phoronix přichází s textem, který kompletuje výkonová srovnání uvedených procesorů v téměř čtyřech stovkách dílčích testů. Samotný článek pak kompiluje baterii výsledků do celkových tématických shrnutí. Z nich například vyplývá, že pro AV1 může být Intel aktuálně lepší volbou. Jinde si zase vede o dost hůře. Test však rozhodně stojí za pozornost.