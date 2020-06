 »   »  AMD Threadripper a Win 10 vs. Linux, podpora POWER10 v Linuxu 5.8

Fedora 33 možná nasadí Swap On zRAM

Některé spiny Fedory již swap běžící se zRAM používají a tato věc by mohla dle jednoho návrhu proniknout již do standardní Fedory 33. Použití zRAM pro swap, tedy použití specifické vyhrazené části paměti s kompresí jako rychlejší formy odkládacího prostoru je idea stará několik let (v jádru je od verze Linux 3.14 z roku 2014). Používají ji například Android a Chrome OS.

O zařazení této techniky tak nyní diskutuje a bude hlasovat Fedora Engineering and Steering Committee. Využívat by k chodu měla systemd rust-zram-generator. Autor návrhu mezi klady řadí výrazné zlepšení odezvy systému (zejména při vytíženém swapu), lepší zabezpečení (nejde o volatilní paměť na rozdíl od swapu na HDD/SSD), ušetření prostoru na HDD/SSD, doplnění dalších technik správy zdrojů (včetně earlyOOM) atd.

KDE na Waylandu podporuje vkládání pomocí prostředního myšítka

S balíkem Plasma 5.20 přijde do KDE jedna z těch viditelnějších novinek. Plasma běžící na Waylandu v nové verzi bude podporovat vkládání obsahu schránky pomocí prostředního tlačítka myši. Konsole navíc podporuje zobrazení náhledů souborů, když nad názvem souboru v terminálu uživatelů podrží kurzor myši.

Plasma 5.20 dále umí plynulejší změnu jasu displeje. Jemnější je i nastavení rychlosti pohybu kurzoru pro touchpad, lišta s anotacemi v Okularu byla kompletně přepracována a došlo i na další vylepšení – podrobnosti shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Wine 5.10 řeší nejen ochranu Denuvo

Nová vývojová verze Wine opět pokročila v pracích na WineD3D Vulkan backendu. Tvůrci se také začali věnovat oddělení unixové knihovny pro NTDLL, přibyla podpora soukromých DSS klíčů, došlo na opravy týkající se nakládání s výjimkami na ARM64 a mnoho dalšího.

Opraveno je tentokrát 47 nahlášených chyb. Ta s nejnižším číslem v bugzille je opravdový stařík, nahlášena byla v lednu 207 a týká se Microsoft Wordu 6.0. Nejnovější opravená chyba čekala na svoje řešení jen 3 dny. Jinak je mezi chybami celá řada těch, které se týkaly v současnosti ve hrách používané protipirátské ochrany Denuvo.

Wine Staging 5.10 pak přidává ještě jednu opravu pro Denuvo a opravy pro řadu Direct3D 11 her.

Linux 5.8 dostává počáteční podporu POWER10

Příští generace procesorů rodiny POWER10, vyvíjené v IBM a OpenPOWER, by se měla objevit někdy příští rok. Předpokládá se 7nm výroba u Samsungu a až 48 CPU jader, tedy slušný skok od stávající architektury POWER9. Podpora desítky pak míří do příští verze linuxového jádra.

Přesněji řečeno, vývojová verze Linux 5.8 už je nyní schopna alespoň nabootovat na POWER10 železe. Vedle toho příští verze jádra přinese též podporu použití hardwarové akcelerace GZIP v Power9 v rámci user-space.

AMD Threadripper: Windows 10 vs Linux

Server Phoronix přinesl srovnání výkonu procesorů rodiny AMD Threadripper ve Windows 10 (verze z května 2020) a různých linuxových distribucích. Výsledky jsou poměrně zajímavé a ač nelze vyslovit všeobecně platný závěr, lze minimálně v oblasti AV1 videa říci, že na Linuxu věci běží typicky o něco lépe.