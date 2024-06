AMD Zen 5 a Intel Lunar/Arrow Lake se představují: závěr roku ve znamení x86

AMD a nejen Zen 5

Lisa Su prezentuje Zen 5 Autor: AMD

Již nějakou dobu platí, že na největší světové IT akci, tedy tchaj-wanském Computexu na začátku června, má keynote Dr. Lisa Su, šéfka AMD. Pryč jsou snad už definitivně různé trapné momenty, kterými si Lisa musela před lety procházet, dnes už jí právem patří hlavní stage.

Nová desktopová generace Zen 5 jest reprezentována například nejvyšším modelem Ryzen 9950X. V průměru slibuje o 16 % vyšší IPC, v Blenderu jde pak třeba o +23 %, ve srovnání se Zen 4. U Blenderu pak Lisa hovoří o porovnání s konkurencí, kde nový Zen dává až o 56 % vyšší výkon oproti Intelu, a to i díky opět vylepšené implementaci AVX-512. Platforma AM5 bude podporována minimálně do roku 2027, spíše ještě déle. AMD také u některých modelů oproti předchozí generaci snižuje TDP, co lze hodnotit jen jako skvělé. Na trhu budou nové Ryzeny v červenci.





V mobilní sféře uvede AMD na trh APU generace Strix Point s podporou AI – připomeňme, že Microsoft chce pro svůj Copilot+ ve Windows AI výkon alespoň 40+ NPU TOPS. Strix Point nabídne 50 TOPS a až 12×CPU / 24×HT, plus RDNA 3.5 grafiku s 16 CU. Připomeňme, že Snapdragon Elite X i Intel Lunar Lake (o kterém bude za chvíli řeč) slibují 45 TOPS, Apple M4 pak lehce pod 40 TOPS.

Lisa také ukázala vzorek procesoru EPYC 5. generace Turin s až 192×CPU / 384×HT, tvořený celkem z 13 čipletů vyrobených 3nm (CPU) a 6nm (I/O) technologií. Tedy něčeho, co nepochybně přidává další a další vrásky na tvář Pata Gelsingera a jeho kolegů. O věcech kolem GPU a výpočetních architektur v kontextu AI a velkých jazykových modelů raději ani nemluvě, to by bylo na samostatný text.

Intel a Lunar Lake / Arrow Lake

Pat Gelsinger a Lunar / Arrow Lake a další Autor: Intel

Stručně řečeno: Intel překvapil. Vypadá to, že by mohl předvést ještě větší posuv vpřed, než jaký předvedl s Alder Lake (12. generace Core), takže i díky 3nm výrobce CPU dlaždic u TSMC se konečně dotáhnout k AMD, alespoň v oblasti CPU. Ale pojďme na to popořadě.

Vystoupení Dr. Pata Gelsingera (též Dr. v jeho případě jde o doktorát čestný a rozhodně ne Ph.D. z MIT jako má Lisa Su) při Intel Keynote bylo viditelně nejistější (což je zčásti dáno tím, že Pat takhle prostě vystupuje, nikdy to nebyl velký herec a rétor). Na začátku sledujete bubenickou show, pak se zase vzpomíná na éru 80286 a „podkuřuje“ Tchaj-wanu, což je opět reminiscence událostí krátce po Patově jmenování novým CEO Intelu, kdy se nevhodně navezl do TSMC a později musel vše velmi žehlit.

Na druhou stranu Pat poté rovnou skáče do tématu AI. Představuje nové Xeony 6 na procesu Intel 3 s až 288 „malými“ jádry. Dále hovoří o akcelerátorech Gaudi 2 a Gaudi 3 a porovnává s Nvidia H100. A stejně jako Lisa Su se zastavuje u společného průmyslového konsorcia Ultra Ethernet.

Pat ukazuje řadu vystavených notebooků, z nich dobrá třetina už jsou generace Lunar Lake, tedy nové mobilní generace Intelu, která bude za několik týdnů nastupovat na trh.

Mimochodem, zajímavý moment nastává ve 36. minutě Patovy keynote, kdy hovoří o čipletovém designu. Nikoli o dlaždicích jako dosud, ale o čipletech. Přistupuje snad Intel na terminologii zavedenou AMD a TSMC? Zdá se. Však také děkuje TSMC, bez jejích pomoci by Lunar Lake nebyl.

Po tři čtvrtě hodině přechází Pat k Arrow Lake. Zatímco Lunar Lake bude na podzim ryze mobilní záležitost, Arrow Lake nedlouho poté přinese po letech zbrusu nové CPU a GPU architektury do desktopů. Intel zde výrazně, opravdu výrazně vylepší „malá“ CPU jádra, která budou dávat výkon „velkých“ jader generace Alder Lake, znatelně vylepší i „velká jádra“ a energetickou efektivitu. GPU část generace Xe2 nejenže bude rychlejší, ale nabídne kupříkladu i hardwarové dekódování videí ve formátu H.266 / VVC.

Jde o krok dále a ukazuje wafer s čipy Panther Lake, vyráběnými již procesem Intel 18A, o kterém hovoří jako o tom, který Intelu navrátí technologické vedení (prozatím se ale spíše hovoří o tom, že 18A bude možná o něco lepší proces než TSMC N3, nicméně co bude za rok nabízet TSMC, bude tím, s čím by se mělo srovnávat).

Osobní dojem z obou akcí a výhled na produkty

Zvláštně Pat zakončuje povídáním o budoucnosti, nebojím se říci, lidstva. A roli Intelu v ní. Lisa je prostě větší technokrat a informuje objektivně o faktech, zatímco Pat spíše hovořil o blízké budoucnosti a vizích té vzdálenější (zlí jazykové by dodali: na rozdíl od Lisy mu moc jiného nezbývalo)

Dobře tedy, zatím to vše bylo takové povídání o věcech, které přijdou na trh za několik týdnů až měsíců. Jaké reálně budou a za jaké ceny, se nechme překvapit. Je toho strašně moc, co se teď v IT děje a kolem Computexu jde vždy o velkou smršť všemožných ohlášení. Já se pokusím zase oprášit svoji křišťálovou kouli a říci následující:

Kdo je nadšenec do AMD a má AM4, toho potěší nové Ryzeny 5000 XT, které pro tuto starší platformu AMD přichystala. Může tak nadále setrvat u stávající desky a paměťových modulů. Uživatelé pokukující po DDR5/PCIe5 platformě AMD nemají nad čím přemýšlet: vyčkat na příchod Ryzenů 9000 je jediná rozumná cesta, protože nárůst IPC opět stojí za to, u řady nižších modelů navíc spojený s poklesem reálné hodnoty TDP. V mobilním segmentu budou čipy rodiny Strix Point skvělou volbou.

Kdo je nadšenec do Intelu, tak v noteboocích bych momentálně doporučil buď hned koupit nějakou výhodnou nabídku s Meteor Lake, nebo spíše počkat na příchod Lunar Lake – nové CPU a GPU i NPU za to čekání budou jistě stát. V deskoptech je to jasné, zejména s ohledem na současnou poruchovost Core 13. a 14. generace: buď koupit nějaký výhodný výprodej 12. generace Alder Lake (dají se mimochodem sehnat poměrně výhodné kity Alder Lake CPU s velkými grafikami Intel ARC typu A750 a A770), ale spíše počkat na příchod Arrow Lake, který bude velmi výrazným skokem vpřed, zejména pokud člověk využívá i iGPU část.

Celkově spíše předpokládám, že i po příchodu Arrow Lake bude AMD patřit prvenství na poli desktopových x86 CPU, ostatně ač Arrow Lake slibuje nárůsty IPC až v desítkách procent, bude prost podpory Hyper-Threadingu a AVX-512, plus se očekávají nižší maximální frekvence, pročež možná i „nula od nuly pojde“.

Tak či onak zbytek tohoto roku bude velmi zajímavý a na hardwarové novinky velmi bohatý. Cokoli předloňského po letošním roce definitivně zastará, myšleno v morální rovině, neb výkonu máme dostatek už řadu let. Netroufám si osobně soudit, jak ale s výkonem současných a nedávných PC zamává Microsoftem tlačený nástup AI, kde cokoli bez NPU či slušného AVX-512 bude spíše za trest než k reálnému užívání.