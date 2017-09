 »   »  Android 8.0 Oreo je příslibem rychlejších a méně náročných aktualizací

Google tentokrát trochu dříve, už koncem prázdnin, uvedl nový Android 8.0. A jak se předpokládalo, skutečně byl pojmenován podle sušenky Oreo. Stalo se tak podruhé – už Android 4.4 byl nazván KitKat. Bohužel víme, jak je to s aktualizacemi Androidu chodí. Většina z nás si na novou verzi ještě pěkných pár měsíců počká. To nám však nebrání podívat se na to, co je nového. Většina novinek je docela užitečná.

Pod kapotou

Začněme tím, jaké změny se odehrály v nitru systému. Nejde přímo o součást Androidu Oreo, ale poprvé se počítá s projektem Treble. U něj je zásadní, že odděluje samotný základ systému od různých vychytávek, které na něj přidávají výrobci. Výrobce by tak měl mít možnost vzít nový Android a nasadit na něj svoji část bez toho, aby ji musel významně upravovat. To dosud nebylo možné. Všichni samozřejmě doufají, že to přinese rychlejší aktualizace.

Dále stojí za pozornost tzv. streamování aktualizací. Androidu 7.1 umožnil systém aktualizací, kdy se nová verze systému připravovala na jiném oddílu než tom aktuálně používaném. A při každé aktualizaci si tedy oddíly vyměnily role. Výrobci toho zatím bohužel moc nevyužívají, mj. proto, že to v úložišti zabírá více místa. Streamování aktualizací to řeší. Aktualizace se bajt po bajtu stáhne přímo do příslušného oddílu a nebude zabírat další místo v úložišti uživatele.

Konektor Jack pomalu mizí z mobilních zařízení, a tak se čím dál větší pozornost věnuje bezdrátovému přenosu zvuku přes Bluetooth. Sony Androidu věnovalo svůj audio kodek LDAC, který by měl zvládat přenos až trojnásobného množství dat oproti běžně používaným technologiím. Kvalita LDAC by tak měla přesahovat to, co je člověk schopen rozlišit. Podpora LDAC je však logicky třeba i na koncových zařízeních, takže jinde než na zařízeních od Sony si novinku zatím moc neužijete.

Srovnání LDAC a běžně používaného SBC

Jinak samozřejmě došlo i na další optimalizaci. Vývojáři slibují značně rychlejší bootování nebo to, že systém přísněji dohlédne na aplikace běžící na pozadí, aby nadbytečně nevyužívaly zdroje. Jaký to v reálu bude mít vliv, je zatím obtížné hodnotit. Musíme si počkat, až se Oreo dostane na víc zařízení.

Uživatelské novinky

Velmi vítanou novinkou loňského Androidu 7.0 Nougat byla podpora zobrazení více oken-aplikací vedle sebe. Tuto možnost dále rozšiřuje funkce obraz v obraze. Zkrátka jde o to, že aplikace může nějaký obsah (typicky např. přehrávané video) zobrazovat v okénku vždy na vrchu. To už je samozřejmě trochu složitější a specifičtější věc a proto je potřeba, aby její podporu zabudovali přímo vývojáři aplikací.

K dispozici je také nové API pro automatické vyplňování formulářů, které se hodí zejména pro (polo)automatické vyplňování hesel. Někteří správci hesel už podobnou možnost nabízeli, ale dosud tak museli činit přes API pro usnadnění, které má přece jen sloužit pro jiné účely. V praxi s ním často byly problémy. Nové API je pro tyto účely šité na míru a mělo by tedy fungovat bez problémů. Další informace např. na blogu správce hesel LastPass.

Téměř každé vydání jsou také nějak vylepšeny notifikace. Oreo není výjimkou, byly zavedeny tzv. notifikační kanály. To znamená, že aplikace mohou rozdělovat notifikace do různých kategorií a uživatel může nastavit, jak se mají zobrazovat. Ať už jde o tón, barvu led diody nebo to, zda upozorňovat v režimu nerušit. U ikonek aplikací se nově také zobrazují notifikační tečky, pokud je nějaká notifikace k dispozici. Klepnutím na tečku lze notifikaci zobrazit v malém okénku, viz obrázek níže.

Oreo se loučí s blobovitýmiemoji, které nahrazuje zbrusu nová sada. Ta už vypadá tradičněji a mnohem více se podobá smajlíkům na ostatních platformách a službách. Řada uživatelů odchod svérázných emoji oplakala, ale nedá se nic dělat. Také se kvůli tomu rozpoutala diskuze o tom, že uživatel nijak nemá možnost (bez roota) sadu emoji změnit. Přitom jde o technicky primitivní věc.

Z dalších změn zmiňme:

Bylo přepracováno nastavení. Je přehlednější, ale koncepčně o žádnou zásadní změnu nejde.

Databáze fontů bude sdílená, písma už se nemusí balit přímo do aplikací.

Aplikace už mohou zaznamenávat pohyby myši, pokud ji např. u tabletu používáte.

Přibyla funkce pro automatické zapnutí Wi-Fi ve známé lokaci jako doma nebo na pracovišti.

Automatický nástroj Rescue Party se pokusí vyhledat a opravit problém, pokud systém nechce nabootovat.

Přibyla podpora dalších barevných prostorů jako AdobeRGB nebo Pro Photo RGB.

Při instalaci aplikací už uvidíte klasický funkční progress bar.

Už nelze globálně povolit instalaci z balíčků z neznámých zdrojů.

Kdy to bude?

Jako první Oreo samozřejmě dostanou zařízení od Googlu. Jmenovitě Pixel, Pixel XL, Pixel C (tablet) a pravděpodobně naposledy ještě také Nexusy 5X a 6P. OTA aktualizace už se rozběhly, ale může to trvat třeba ještě až měsíc, než se dostanou k vám. Pokud se vám nechce čekat a jste alespoň trochu technicky zruční, můžete aktualizaci nebo přímo celý obraz nainstalovat ručně. Jsou ke stažení na Google Developers.

Jinak počítejte s tím, že výrobci aktualizace ve větším začnou rozjíždět až tak za tři měsíce. Hodně budeme sledovat hlavně nové Nokie od HMD Global, protože výrobce rychlé aktualizace prezentuje jako jeden z hlavních taháků. Nokie mají jen lehoučce upravený Android, takže by to nemuselo být nereálné. Ale v minulosti už podobně slibovala řada výrobců a nakonec to příliš nedopadlo. Roztříštěnost Androidu zatím trvá, však předposlední verze Nougat má v současnosti jen ca 13% zastoupen.