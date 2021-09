Android Auto: praktický test šesti navigací

Mnoho tvůrců navigací oznámilo a nakonec vydalo verzi, kterou můžete v Android Auto použít. Já jsem se podíval na několik z nich a snažil jsem se najít takovou, kterou můžete jako český cestovatel bez problémů použít. V přehledu jsou aplikace placené i ty zdarma. Popisovaný stav je takový, který platí na přelomu července a srpna 2021 a zcela logicky se může postupem času měnit.

Jak jsem testoval?

Testoval jsem Android Auto implementaci od Toyoty ve spojení s mobilním telefonem běžícím na Androidu verze 10 s aplikací ve verzi 6.5.612134 a pozdějšími. Dříve jsem byl přinucen používat navigaci Google Maps, která naviguje dobře, ale jisté mouchy to má, hlavně v rozhraní mapy. Proto mne hodně zajímalo, s čím přijde konkurence. Přiznám se, že test měl být dělán hlavně proto, abych prověřil, jak to vše zvládl Sygic. Byl jsem však trochu překvapen, čtěte dále.

Jiné navigace ale můžete směle nainstalovat a určitě dojedete tam, kam potřebujete. Zásadní věc je ta, zda chcete navigací offline nebo online. Z mnou testovaných jsou jen některé offline, tj. při jejich používání není nutné mít aktivované datové služby operátora, alespoň na navigování, pokud chcete aktuální dopravní informace, musí k vám nějak doputovat a to bez datových služeb bohužel nejde.



Poznámka: Dovolím si jednu poznámku a tip zároveň. I ve svém prvním článku jsem vytvářel „snímky“ obrazovek tak, že jsem prostě fotil displej infotainmentu v autě. Nebylo to úplně ono, ale bylo to jediný způsob, jak něco ukázat. Nyní jsem ale narazil na způsob, jak udělat snímky obrazovek prostřednictvím připojeného mobilu bez nutnosti focení. Stačí, když spustíte nastavení aplikace Android Auto v Androidu (Nastavení – Připojená zařízení – Předvolby připojení – Android Auto). Musíte aktivovat vývojářský mód a to desetinásobným kliknutím na položku Verze. Pak už stačí jen mít připojený telefon k autu (kabelem či bezdrátově) a vybrat ikonu tří teček v horní části displeje vedle slova Nastavení (při spuštěném Android Auto v telefonu), vybrat položku Nastavení pro vývojáře a pro uložení obrazovky vybrat položku Sdílet snímek obrazovky. Budete dotázáni na to, kam se snímek obrazovky uloží. Už žádné focení! Tenhle tip je prostě základ pro všechny recenzenty aplikace Android Auto. Teď to víte a můžete se bavit na účet jiných recenzentů, kteří tip neznají.

Sygic 20.6.12-1660



Produkty od Sygicu jsou vyhlášeny svou profesionalitou a kvalitou. Vše funguje jak má, na telefonu jsem ji párkrát použil. A přišla mi prostě fajn, připlatil jsem si i za Premium funkce. S poslední verzí navigace jsem však zažil poměrně velké zklamání a to na několika frontách. Vždy bylo příjemné si číst, že Sygic je velmi dobrá a levná navigace, po vydání nové březnové verze se ale názory uživatelů začaly velmi výrazně měnit. Nejsou to jen jednotlivé hlasy, přijde mi, že je to jakýsi trvalejší trend, těch negativních zaznívá a přibývá poměrně dost.

Já mám velkou připomínku z důvodu licenční/poplatkové politiky. Zákazníci se totiž dostali do nepříjemné situace. Ještě v červnu 2021 panovala taková podivná skepse kolem celého projektu a jeho cenová politika nebyla vůbec dobrá. Jen stručně shrnu – pokud jste si chtěli Sygic pořídit, mohli jste si vybrat ze tří jednorázových úrovní – Premium Evropa, Premium Evropa + Traffic a Premium Svět + Traffic. V první úrovni máte mapy Evropy. V druhé úrovni máte také mapy Evropy, ale navíc ještě dopravní zpravodajství. Třetí úroveň jsou mapy Světa a dopravní zpravodajství. A to vše doživotně. Stálo to buď 269,99 Kč nebo 379,99 Kč případně 539,99 Kč. Tomuto rozumím a neměl jsem s tím problém. Jisté úsilí se tomu věnovalo a vývojáři to nebudou dělat zadarmo, je to jejich živobytí. Ještě jednou opakuji – tomu všemu rozumím.

Moje rozčarování však pramení z jedné věci. Pořídil jsem licenci Premium Evropa + Traffic, což bylo prezentováno jako chytrá volba, která zpřístupní plno funkcí za rozumnou cenu. Nicméně i tak jsou nabízeny další moduly, které v Premium licenci nejsou – mluvím o modulu Real View Navigace (mobilní telefon je použit k zobrazení rozšířené reality), Head-Up Display (informace o jízdě promítané na sklo vozidla), Cockpit (zobrazení informací pro dodržování ekonomické jízdy) a DashCam (alias On-Board kamera).

Každý doplněk je po slevě k dispozici za 139,99 Kč. Tohle jsou například pro mne funkce, které nevyužiji a nepořizoval jsem si je. Existoval i výhodný balíček všech 4 modulů za nižší cenu. Pak se dá ještě si přikoupit roční aktualizace databáze radarů nebo častější aktualizace map (měsíčně) a také formou ročního poplatku. A říkám to zase – tomu rozumím, i když je možno si přečíst názory, že se výrobce snaží jen získat další a další peníze. Tak je to jeho zdroj obživy, nemyslíte? Spousta lidí však nabyla dojmu, že nákupem doživotní licence bude mít jaksi vše už v ceně a ukazuje se, že to tak úplně nebylo.



Nic netuše jsem totiž stáhl poslední verzi Sygicu s podporou Android Auto (verze 20.4 a vyšší), propojil kabelem s autem a čekal. Vše naběhlo, jen se objevila obrazovka z Obrázku 2 a já jsem se zarazil. Prohlédnout ceny? Na stránkách ani slovo o nějakých cenách u Android Auto, navíc tu větu chápu jen jako potvrzení, že když jsem si pořídil Premium licenci, udělal jsem dobře. Zvolil jsem proto volbu Vyzkoušet nyní. Navigace se zobrazila, já zadal cíl a nastalo ticho a povely na obrazovce nebyly. Když jsem začal pátrat, zjistil jsem, že ve zkušebním režimu hlasová navigace nefunguje, ani povely a vše jen ve 2D. Pochopil jsem, že to bude asi chtít dodatečnou licenci. Vrátil jsem se zpět, abych se podíval na ceník a přešel ze zkušebního období na plnou verzi, když už tedy Premium licenci mám, přece to nebude tak složité. Aplikace mi nabídla funkci nazvanou Premium for Android Auto za 1079,99 Kč. A já mám těžké dilema. Vážně si musím (a vůbec chci) tolik připlatit za funkci pro Android Auto?

Poznámka: Patrně jsem nebyl sám, protože i na Google obchodě se v recenzích navigace objevují naštvané komentáře uživatelů, že se jim nechce platit takto vysokou částku jen za Android Auto. Nemluvě o Facebooku. Nikde ani zmínka o tom, že to chceme zdarma. Zákaznická podpora trpělivě odpovídá, že modul zadarmo nelze nabízet z důvodu licenčních poplatků a dodatečných nákladů na vývoj. Jsem ochoten to akceptovat, nicméně částka je opravdu vysoká, obzvláště vzhledem ke konkurenci, která žádné dodatečné platby nemá. Pokud si tedy chcete pořídit Sygic navigaci v tom nezákladnějším provedení s podporou pro Android Auto, vydáte z peněženky 1349,98 Kč. Tohle už za uvažování stojí. Pokud by nabídli Android Auto za cenu již zmiňovaných dodatečných modulů, asi by se taková bouře nestrhla. Takhle začne mnoho zákazníků uvažovat o tom, že prostě modul pro Android Auto nepotřebují, případně si jej seženou levněji v rámci warezu.

Tento test je dlouhodobější, článek píšu už od května, dobře tak můžu sledovat veškeré dění. Lze říci, že předchozí odstavce zmiňující politiku licencí už nejsou pravdivé. Sygic totiž začal v červnu a červenci reagovat na výtky uživatelů, jako hlavní zdroj novinek se ukázal e-mail z počátku července. Předpokládám, že v reakci na zákaznické stesky se k tomu Sygic postavil tak, že v podstatě zrušil „doživotní“ licence (prostě je nejde koupit) a nyní nabízí jen jednu jedinou variantu, kterou nazval Premium+ a za níž chce v Česku 749,99 Kč. Křičíte hurá, je v tom hlasová navigace, Android Auto, měsíční aktualizace map, rychlostní limity, dopravní informace a ty další 4 doplňky, o kterých jsem mluvil. Křičíte radostí do chvíle, než si všimnete, že je to roční předplatné. A je tu teď i možnost upgradu vaší stávající Premium licence na verzi Premium+ za 539,99 Kč, ale není jasné, jestli je to za první rok nebo napořád. Navíc se vlastně nic nedá koupit mimo prostředí aplikace. A je libo cestovní pojištění? Máte možnost. Abych byl spravedlivý, můžete si koupit Premium+ na 3 měsíce za 349,99 Kč. A co když jste již investovali i do jiných modulů? Je to snadné – můžete přejít na Premium+ za nižší cenu! A důležité upozornění – pokud už jste si Premium a dodatečné moduly zakoupili, nikdo vás nenutí k dalšímu nákupu verze Premium+, vše zůstává funkční, jak bylo. Nákup musíte podstoupit jen a tehdy, pokud chcete modul pro Android Auto. To je můj případ.

Jinými slovy – žádnou recenzi na plnou verzi Sygicu na Android Auto vám nemůžu přinést, protože investovat příslušnou částku zatím nechci, podívám se jinde. A zkušební verze mi v rozhodování vlastně vůbec nic nepřinese. Trošku mne mrzí, že Sygic ztratil svůj skvělý kredit tak rychle. Alespoň u mne, ale soudě dle diskuzí uživatelů asi nebudu sám. A i kroky Sygicu ukazují, že mu to asi není jedno, ale získat zpět nespokojené zákazníky bude vlastně docela dost těžké. Minimálně já už „odkloněný“ jsem a v této chvíli změnu neplánuji. Určitě nepochybuji o tom, že pokud bych chtěl získat zkušební licenci pro účely recenze, asi bych se s obchodním oddělením domluvil, ale vadilo by mi, že byste si třeba nemohli to stejné vyzkoušet i vy, čtenáři.



Pro mne z toho vychází jediná věc – navigace od Sygicu v tuto chvíli úplně vypadla z mého seznamu řešení, která bych chtěl v autě používat. A říkám to s plným vědomím toho, že jsem jejich produkt předtím využíval a chválil. Tyto veletoče kolem cenové politiky mě prostě natolik nesedly, že Sygic u mne pozbyl důvěryhodnost.

– Cenová politika použití

– Nemožnost odzkoušet všechny funkce, i ve zkušebním módu funkce řádně „ořezány“

Mapy.cz verze 9.6.0 a vyšší



Od verze 9 jsou „seznamácké mapy“ kompatibilní s Android Auto. Stačí aplikaci jen aktualizovat na poslední verzi. Přiznám se ale, že nevím, jestli je i běžným uživatelům tato verze k dispozici, již delší dobu jsem v beta programu, takže samozřejmě mám občas v telefonu nějaké testovací verze. Vypadá to ale, že tato zpráva z dubna 2021 oznamuje dostupnost pro všechny a i v obchodě na Googlu se aplikace tváří, že její poslední verze je 9.6.0, o které píšu. V srpnu se objevila ještě nová verze označená 9.7.0, ale při jejím použití jsem nezaznamenal žádný problém.

V ovládání mapy neshledávám žádné „piškuntálie“, byl jsem schopen ji ovládat hned napoprvé. Co mne v souvislosti s Google mapami bije do očí, je podrobnější mapa a hlavně viditelné rychlostní limity v podobě značky jako na silnici. To je věc, která mi chyběla (samozřejmě se bez ní dá žít, ale s ní je to pohodlnější) a v každé chvíli máte alespoň rámcový přehled, jak rychle můžete jet. O rámcovém přehledu mluvím ale proto, protože jsem za dobu používání narazil na několik nepřesností, nemyslím přenosné značky, ale skutečné pevné rychlostní limity.

Například když jedete ze Špindlerova Mlýna nahoru k Erlebachově boudě, aplikace vám hlásí, že zde můžete jet rychlostí 90 km/h, ve skutečnosti je tu povolena jen čtyřicítka. Nebyl jsem líný a chybu nahlásil (skrz odkaz Nahlásit chybu přímo v mapě). Ve středu. A ve čtvrtek mi přišel e-mail, že je chyba opravena. Takže pokud nechceme „nadávat“ na chyby, stačí je jen nahlásit a budou bleskově opraveny. Pro pohodlné využívání všech funkcí navigace se do aplikace musíte přihlásit účtem na Seznam.cz. Budete tak mít například seznam předem uložených cílů.

Co se týká vzhledu aplikace na displeji v autě, je jiný než v aplikaci na mobilu, ale je takový standardizovaný a neztratíte se v něm. Pokud jste četli předešlý text pozorně, víte proč. Shrnutí pro ostatní – Bo Google! Chtěl jsem říci, že to je omezení/nastavení na straně společnosti Google, přes které nemůže vývojář jít. A musí se s ním vyrovnat i všichni ostatní, kteří „svou“ navigaci pro Android Auto představí. Samozřejmě, že v budoucnu mohou nastat změny, toto je stav, který platí teď v červenci 2021.



Poznámka: Pocházím z Ostravska, ale posledních více než 20 let žiju v Praze a občas je zapotřebí provětrat i cizí jazyky. Hodně zajímavých informací k tématu mluvy najdete ve výzkumu.

Co vás vyloženě zaujme, je hlasová navigace. Ve výchozím stavu je ženský hlas syntetický, patrně je to Google Text-To-Speech (nebo za to může použitá komprese). Účel to splní, ale na první poslech poznáte, že na vás mluví stroj. V nabídce jsou ještě další dva české hlasy, můžete si vybrat ten, který vám sedí nejvíce. Jinak jsou hlasové pokyny dobré, líbí se mi, že informaci o následujícím kroku dostanete včas a je vám ve vhodný okamžik několikrát zopakována. Občas mi přijde trochu moc to, že dostanete instrukci o dalším kroku, který se odehraje až za několik kilometrů, například abyste po pěti kilometrech odbočili doprava.

Co se týká parametrů, na displeji auta nemůžete nic nastavit či změnit (ve smyslu nastavení aplikace ne cesty), vývojáři doporučují nastavit parametry v telefonu a ty se následně přenesou do navigace v rámci Android Auto. Jinak je samozřejmě možné vyhledat adresu i na displeji systému auta. Offline mapy musíte dopředu stáhnout, oceňuji to, že si lze přesně vybrat, které mapy s sebou „potáhnete“ a na úrovni České republiky můžete dokonce stáhnout jen mapu jednoho kraje. Obdobně je to i v sousedních zemích – třeba 16 oblastí v Německu a 8 krajů na Slovensku. České mapy mají asi 840 MB, Slovenské 336 MB, ale třeba Německo obsahuje 5,1 GB dat, Rakousko 1,1 GB a Polsko 1,8 GB dat mapových podkladů. A když Mapy.cz spustíte a je některá z nich aktualizovaná, nabídne vám aplikace stažení této aktualizace map.



+ Plně česká aplikace

+ Zobrazení aktuálních rychlostních limitů a dopravní informace

+ Zobrazení řazení do pruhů

+ Offline mód

+ Zdarma

– Nastavení mimo obrazovku infotainmentu auta

– Nutnost mít účet na Seznam.cz pro dodatečné funkce

MapFactor Navigator 7.0.48 a vyšší



Tuhle mapovou aplikaci ve verzi FREE používám už několik let. Líbí se mi její rozhraní a jako mapové podklady používá OpenStreetMap. Funguje samozřejmě jako offline navigace, ale umí i aktuální dopravu. K dispozici je placená verze s podklady od TomTomu a ještě ve verzi pro kamióny (označení je MapFactor Navigator Car Pro a MapFactor Navigator Truck Pro). Co mi osobně trochu vadí je to, že do poslední chvíle nemáte moc šancí zjistit, kolik vás bude navigace stát, pokud si chcete pořídit placenou verzi. Platbu provádíte z aplikace a můžete si vybrat, jakou sadu map si pořídíte. Objeví se „nějaká“ částka (konkrétně to bylo 309,99 Kč). Je to za měsíc, rok či snad doživotní částka? Poslal jsem dotaz na podporu a dostalo se mi odpovědi, že těch necelých 310 Kč je roční poplatek. Podpora reaguje rychle, což je pozitivní.

Android Auto je v navigaci k dispozici pro verzi 7.0 a vyšší a tuto verzi už najdete i v Google obchodě. Aktuálně je tam verze 7.0.49 (červenec 2021) a funguje dobře, většinu testů jsem prováděl právě na ní. Pokud se podíváte do vlákna diskuzního fóra u vývojářů, najdete tam odkaz na stažení APK souboru s beta verzí. Ta obsahuje vylepšení a opravy a minimálně po nějaký čas se vyplatí ji sledovat. Chce to ruční instalaci, za to se dostanete k novým funkcím.

Poznámka: Instalace „neznámých“ APK souborů do Android telefonu je obecně dost riziková, v tomto případě jsem se však tolik nebál, protože jsem soubor stahoval z fóra vývojářů. I tak to samozřejmě nezaručuje, že vám aplikace nemůže něco způsobit. Instalace je tedy na vaše riziko.

Na fóru už se ale píše, že v dohledné době bude beta verze dostupná skrz Google obchod v rámci beta kanálu. Pokud v něm jste, máte vyhráno. Je tam však plno, noví zájemci asi nebudou přijímáni. Všeobecně byla na můj vkus verze beta poměrně dost chybová a to i tak, že například vůbec nešla nastartovat. A verze 28 trpěla zásadní chybou – neuměla používat nainstalované mapy. V posledních verzích byl dořešen problém s hlasovou navigací a tlumením přehrávání hudby. Je tak vidět poměrně živý vývoj a trochu to na mne působí lehce nedodělaně, ale to se jistě brzy změní.

Hlasy navigace v češtině existují celkem dva v podobě namluvených frází nebo můžete využit Google TTS variantu. Mapa je podrobná a zobrazuje se ve výchozím nastavení ve 3D, lze ji přepnout do 2D. Navigace je plynulá, hlasová navigace funguje. I když je využití hlasu výrazně lepší, než v předchozích verzích, stále to ještě není úplně ono, ale použitelné to je. Na obrazovce mi chybí zobrazení aktuálního rychlostního limitu. Navigace umí používat kompletní offline režim, jde však nastavit tak, aby si stahovala aktuální dopravní informace (volba 2) nebo dokonce i roamingu (volba 3).



+ Zdarma (pokud použijete mapové podklady z OpenStreetMaps projektu)

+ Dopravní informace

+ Zobrazování řazení do pruhů

+ Profi mapové podklady od TomTomu (za roční poplatek)

– Schovávaná s ceníkem

TomTom AmiGO 8.66.0



Původně jsem nechtěl o této navigaci vůbec psát, ale po lehkém propadáku se Sygicem jsem hledal něco dalšího a v komentářích narazil právě na tuto navigaci. A také jsem si myslel, že bude tato navigace placená, opak je ale pravdou. Je to online navigace. Jevila se jako ideální kandidát na „profi“ navigaci (protože za ní stojí TomTom), ale prakticky ihned jsem objevil problém se zadáváním adres, kdy v databázi jsou v adresách obsažena pouze čísla orientační, podle popisného nic nenajdete. Pokud chcete, dá se to používat, nicméně v konkurenci dalších navigací seženete jinou, která tímto problémem netrpí. Prostředí je jinak uhlazené a „profi“ původ je znát.

+ Zdarma

– Problematické zadávání adres, v databázi jen čísla orientační, nikoliv popisná

– Není offline

TomTom GO Navigace 3.1.75 a vyšší



Tohle by měla být plnohodnotná navigace od TomTomu tak, jak ji znáte z hardwarových krabiček do auta. Když jsem začal článek v květnu pomalu psát, nebyla k dispozici pro Android Auto, v červenci se to změnilo. Navigace není zdarma, ale má příznivou cenovou politiku. Můžete si předplatit 1, 6 nebo 12 měsíců v ceně 49, 239 nebo 339 Kč. A to je vše. Samozřejmostí je jeden měsíc zkoušení zdarma a to je možnost, kterou jsem využil i já. Výrobce se chlubí, že vydává mapy každý týden. K dispozici jsou i dopravní informace a radary. Přiznám se, že tohle je model, který se mi zamlouvá.

Grafický kabátek je povedený, moc se mi líbí nepřetržitá informace o rychlostních limitech na obrazovce (pozor, jsou tam jen za jízdy a na silnicích nějaké třídy). Instrukce jsou jasné. Musíte si trošku zvyknout na styl toho, že například na kruhových objezdech vás navigace navádí na číslo silnice nebo ulici, nikoliv na město. Ale jinak je vše velmi přehledné a plně vyhovuje tomu účelu, kvůli kterému aplikace existuje. Mapy jsou opravdu velmi aktuální, leckde jsem narazil na dopravní stavby velmi krátce otevřené, v mapě samozřejmě již plně obsažené.

Malou kuriozitou bylo to, že když se na silnici objevila uzavírka a jezdilo se kyvadlově (byl nainstalován semafor), po nějaké chvíli čekání na zelenou mi navigace doporučila se otočit a jet jinudy. Ocenil jsem také to, že při neplánované uzavírce dálnice D11 a volbě alternativní cesty po souběžných komunikacích se mne navigace nesnažila za každou cenu vrátit zpět na dálnici. A také mne vyděsilo, když navigace začala „zlověstně“ pípat – děje se tak při průjezdu kolem známého stacionárního radaru. Poslední věcí, kterou zmíním, je viditelně delší start aplikace, ale není to nic, co by vás nějak omezovalo, ale to prodlení zaznamenáte.

Vlastní navigace je standardní, hlasová navigace funguje jak má. Čekal by někdo něco jiného po dvaceti letech zkušeností?

+ Offline navigace

+ Dopravní informace a radary

+ Profi mapy

+ Časté aktualizace map

+ Navádění do pruhů

+ Možnost plnohodnotného vyzkoušení

– Není zdarma

– Viditelně pomalejší start navigace

Genius Maps 3.1.0

Navigace původem z Chorvatska. Stažení je zdarma, mapy jsou k dispozici také zdarma a to na prvních 7 dnů. Rozhraní je kompletně v angličtině. Pokud budete chtít navigaci používat, řekne si o skoro 55 USD. Licence je doživotní. Je to navigace, která ničím výrazně nevybočuje. Mapové podklady poskytují Here mapy. Oproti všem ostatním však byly poměrně „zastaralé,“ protože mapy ČR byly z prosince loňského roku. Konkurence má prostě novější mapy. Ve zkušebním období je navigace ořezaná, hlasová navigace nefunguje.

K nějakému velkému testování jsem se nedostal, navigace mne nezaujala (v konkurenci ostatních). Má prostě řadu věcí, které konkurence dělá jinak, navíc nemá české rozhraní. Není nějaký zjevný důvod navigaci v Česku používat, jsou jiné, lepší. Není to nutně jen ve financích. Naopak – cenová politika Genius Map je dle mne poměrně příznivá. A protože jsem nestihl udělat nějaké smysluplné snímky obrazovek, najdete jen dva v galerii, ale nepoužiju je jako ilustrační.

+ Offline navigace

+ Dopravní informace

+ Doživotní licence za jednorázový poplatek, v ceně aktualizace a další funkce

– Zkušební období bez klíčových funkcí

– Oproti konkurenci zastaralejší mapy

– Nečeské rozhraní, hlasová navigace česky umí

Vyhodnocení

Pro mne osobně byla velkým překvapením navigace Mapy.cz, která fungovala dobře, poskytovala mi informace přehledně a prostě fungovala tak, jak jsem od navigace očekával. Na druhém místě skončila navigace MapFactor Navigator, která také uměla vše, ale chyba se zpožděným zvukem, ji odsunula na druhé místo. Dobrá byla i navigace od TomTomu nazvaná GO, tohle je prostě klasika a pokud mne opět neoslní Sygic, bude to volba číslo jedna.

Ač jsem to nepředpokládal, úplně nefunkční se pro mne stala navigace od Sygicu a není to prostě tím, že bych s ní měl nějaký špatný zážitek (řeknu to upřímně – neměl jsem s ní skrz Android Auto žádný zážitek), ale prostě promítlo se do toho něco, co nemohu nějak ovlivnit, ale zároveň je to přes mou osobní hranici akceptovatelného. Předpokládám, že mezi čtenáři se najde mnoho těch, kteří na to budou mít stejný názor a nepochybuji o tom, že jich bude naopak i dost takových, kteří Sygicu dají šanci i za těchto podmínek nebo prostě pro ně není Android Auto podpora podstatná, ale článek se primárně zaměřil na navigace s podporou. Nemám vlastní zkušenost s novou verzí, jen zkušenost s licenční a cenovou politikou.

Zbylé dvě navigace (TomTom AmiGO a Genius Maps) jsou zde jen do počtu a pro „zpravodajskou“ povinnost a nezapadly, ale úplně také neoslnily.

Osobní volba se asi scvrkla na pouhé dvě navigace Mapy.cz a TomTom GO. Rozdíl je jen v tom, že první je zdarma a druhá placená, ale patří k tomu nejlepšímu, co jsem pro Android Auto zkoušel. Ale ty rozdíly jsou malé a pohybujeme se na úrovni osobních sympatií.

V rámci férovosti je nutné říci, že stále máte možnost využívat navigaci Waze a Google Maps, ale ty nebyly primárním cílem této recenze. Navíc i Waze prý poslední dobou prochází proměnou, ale nemohu to posoudit, zase tak často tuto navigaci nepoužívám. Šlo mi spíše o to, jak se otevření „mapového API“ projevilo u konkurence Googlu. Navíc jsem zvolil letní období, kdy na českých silnicích probíhá řada úprav a je plno uzavírek s objížďkami, což je na neznámém území ta nejlepší situace pro vyzkoušení navigace. Cestování napříč republikou mimo dálniční síť je ten nejlepší způsob, jak vše otestovat. Pohyboval jsem se hodně na Pardubicku, jel až do Jeseníku a středočeský venkov si také řádně prohlédl. Plánuji ještě cestu do Krkonoš. Všude budu jezdit se zapnutou navigací.

Osobně zůstávám u navigace od Mapy.cz s tím, že budu monitorovat vývoj MapFactor Navigatoru nebo vše vyřeším přechodem k TomTomu GO. Dříve používané Google Mapy se také dají použít, ale pokud se budeme bavit o čistém offline režimu, firma Seznam.cz mi nabídla nejlepší řešení s poměrem výkon/cena.