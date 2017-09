 »   »  Android One poprvé v ČR. Nabídne Xiaomi s čistým Androidem

Software a hardware

Google Českou republiku zřejmě zařadil mezi rozvojové země, protože k nám poprvé přichází program Android One. V jeho rámci se u nás bude prodávat nový telefon Xiaomi Mi A1. Jde rovněž o první případ větší spolupráce Googlu a čínského Xiaomi. Na rozdíl od ostatních telefonů výrobce na A1 nenajdeme nadstavbu MIUI, ale čistý Android. Jinak půjde o solidní telefon ze střední třídy se Snapdragonem 625 a Full HD displejem o úhlopříčce 5,5 palce. Jako obvykle od Xiaomi zřejmě můžeme čekat slušnou výdrž baterie a kvalitní zpracování. Model se u nás začne prodávat do konce září za sedm tisíc korun.

Google naplánoval ukončení podpory klienta Google Drive, který byl nedávno nahrazen novými nástroji Drive File Stream a Backup and Sync. Datum ukončení podpory bylo stanoveno na 11. prosince 2017, ale ještě důležitější je datum 12. března – to servery s klientem přestanou komunikovat. Uživatelé samozřejmě budou různě informováni, mj. prostřednictvím upozornění přímo v programu. Linuxu se změna samozřejmě netýká, protože pro něj není k dispozici oficiální klient.

Byznys, politika, právo

Skončila YouTube-MP3, zřejmě nejpoužívanější služba pro stahování zvukových souborů z YouTube. Došlápla si na ni autorská organizace RIAA, která minulý rok proti YouTube-MP3 zahájila soudní spor. Není překvapením, že se autoři služby, která nebyla příliš monetizována, rozhodli uzavřít mimosoudní dohodu a vyhnout se nákladnému soudnímu jednání. Podrobnosti dohody nejsou známy. Víme jen to, že na RIAA byla převedena doména a provozovatelé organizaci také zaplatí nějaké odškodné. To však v rámci podobných dohod často bývá spíše symbolické.

Uber má další problém. Tentokrát ho začala vyšetřovat americká FBI kvůli internímu programu nazvanému Hell. Prostřednictvím něj měl sbírat informace o řidičích a jízdách uskutečňovaných přes největší konkurenční platformu Lyft. Získané informace měl využívat hlavně k tomu, aby efektivně dokázal Lyftu přetahovat řidiče. Otázkou je, jak přesně Uber informace sbíral a jestli to bylo dostatečně ošetřeno v podmínkách služby. Tím se vyšetřovatelé budou zabývat. Případ už se nedávno řešil v Kalifornii, kde soudce neshledal na jednání Uberu nic protiprávního.

Čína zakázala initial coin offering (ICO). Pokud jste se s tímto termínem ještě nesetkali, tak vězte, že se jedná o předprodej jednotek kryptoměn (nebo podobných tokenů) ještě před oficiálním spuštěním sítě pro širokou veřejnost. Tvůrci tak získají prostředky na vývoj a investoři teoreticky lepší cenu, než která je později na trhu. V posledních měsících se přes ICO protočily stamilióny dolarů. V USA i jinde řeší, jak toto odvětví vlastně regulovat. Čínská centrální banka to vzala šmahem a ICO zakázala s tím, že narušují ekonomický a finanční pořádek. Dokonce bylo nařízeno vrácení již uskutečněných investic.

Zajímavosti / telegraficky

V Londýně byl dočasně otevřen obchod The Data Dollar Store. Na první pohled vypadá celkem tradičně, jenže ve skutečnosti jde o marketingový projekt společnosti Kaspersky Lab. Lidé v obchodě mohou vydat část svých osobních dat a za ně dostanou kredity, za které mohou nakoupit různé předměty. Mohou to být data jako screenshot konverzace, posledních fotografií apod. Cílem projektu je samozřejmě přimět lidi k zamyšlení. Na internetu se totiž často vzdáváme části svého soukromí, ale je to proces nepřímý a není vidět. Kaspersky Lab se ho pokusili zhmotnit.

V Orfoxu, Tor prohlížeči pro Android, už lze jednoduše vybrat jednu ze tří úrovní zabezpečení. Stejně jako na desktopu.

Nokia, resp. HMD Global, to s aktualizacemi Androidu myslí vážně. Nokia 5 dokonce dostala zářijový balíček záplat o něco dříve, než samotná zařízení od Googlu.

Google poprvé značně vylepší kamery, které pořizují obrázky pro Street View. Přinést by měly vyšší rozlišení i lepší barvy. Krom toho je konstrukce celé sestavy kamer jednodušší, už není tak zahalená.

K vydání hry Minecraft: Story Mode pro Linux nakonec nedošlo. A to přesto, že byla linuxová verze prakticky hotová. Aspoň to tvrdí jeden z vývojářů, který na ní pracoval.

Podzimní Creators Update Windows 10 byl naplánován na 17. října. Samozřejmě ze začátku budou aktualizovat hlavně dobrovolníci, automatické aktualizace budou pozvolné.

Podle analytické společnosti Counterpoint už Apple není druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Předběhlo ho Huawei.

Roku, výrobce chytrých televizních krabiček, chce vstoupit na newyorskou burzu. Získat chce kapitál ve výši 100 miliónů dolarů.

Telefon Essential je téměř nemožné rozebrat. Pokud byste se o to skutečně chtěli pokoušet, musíte ho prvně zmrazit. Server iFixit opravitelnost ohodnotil 1/10 bodů.

Google přepracoval stránku, kde se mohou uživatelé podívat, co všechno o nich služba ví a ukládá. Nově je přehlednější a dobře čitelná i na mobilních zařízeních.

Jak zabezpečit, aby webový server odolal hurikánu? Zajímavý a velmi zevrubný článek přináší Ars Technica.

Lenovo za přidání adware do svých počítačů zaplatí pokutu ve výši 3,5 miliónu dolarů. Dohodlo se tak s americkou Federální obchodní komisí.