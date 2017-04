 »   »  Android překonal Windows, je nejpoužívanějším systémem světa

Software a hardware

S tím, jak se uživatelé přesouvají z osobních počítačů na mobilní zařízení, pomalu také končí éra Windows. A podle některých statistik už skončila. StatCounter nyní přišel s tím, že podle jeho statistik už je nejpoužívanějším systémem na světě Android. S necelými 38 % už o pár setin překonal Windows. S velkou mezerou potom následují systémy od Applu – iOS a macOS. Opět nutno dodat, že čísla se u jednotlivých služeb značně liší podle metodiky, kde nelze jasně rozhodnout, která je správná a lépe vypovídající. V každém případě je jasné, že pokud se už Android nepoužívanějším systémem nestal, v dohledné době se jím stane. Trend je neúprosný – zatímco prodeje osobních počítačů přinejlepším stagnují, mobilní zařízení stále rostou.

Internet a web

Společnost eyeo, známá hlavně díky blokovači reklam Adblock Plus, koupila mikroplatební službu Flattr. Cena akvizice nebyla oznámena. Flattr funguje od roku 2010 a před pár lety se jevil jako zajímavá možnost, jak dávat drobné příspěvky tvůrcům webového obsahu. Jenže se nikdy nedokázal dostatečně rozšířit a v poslední době naopak spíš skomírá. Flattr spadá do konceptu firmy, která nejenže blokuje reklamu, ale snaží se hledat i nové zdroje příjmu pro tvůrce. Aktuálně se chystá nová verze Flattru, která už by měla být plně automatická. Uživatel pouze určí částku, kterou chce měsíčně přispívat, a Flattr ji rozdělí jeho oblíbeným tvůrcům. Něco podobného už zkouší prohlížeč Brave.

YouTube má v poslední době potíže s odchodem inzerentů. Stahují se kvůli tomu, že nechtějí, aby se jejich reklama zobrazovala u nevhodných (hlavně rasistických) videí. Přestože takových případů není vysoké množství, kauzu hodně proprala média a na značky to vrhalo špatný stín. Teď YouTube přichází s alespoň částečným řešením, které má výskyt podobných problémů ještě snížit. Aby se tvůrce stal partnerem YouTube a tedy svá videa mohl monetizovat, bude muset nasbírat alespoň deset tisíc zhlédnutí a projít krátkou (zřejmě manuální) prověrkou videí. Už nyní server např. rasistická videa vyhledává a demonetizuje automaticky.

Už také Google se pouští do boje proti fake news, který je mnohdy vnímán kontroverzně. Společnost se domluvila s několika organizacemi, které se zabývají ověřováním faktů, že své nálezy mohou prezentovat v agregátoru zpráv Google News. U některých zpráv, rozhodně ne u všech, potom bude k vidění krátký text indikující pravdivost či nepravdivost zprávy. Uživatel si hodnocení může rozkliknout a přečíst si podrobnější odůvodnění. Zatím jde o čistě informativní věc, žádnou cenzuru, protože Google nepravdivě hodnocené články nijak nepenalizuje. Ale samozřejmě se nebude čemu divit, pokud Google servery často publikující zavádějící informace z agregátoru úplně odstraní.

Do třetice všeho dobrého opět Google. A bohužel s dalším omezením. Jak bylo avizováno, tak s koncem března byla uzavřen nástroj Map Maker. Ten umožňoval uživatelům Google Maps v mapách upravovat různé údaje včetně samotných datových podkladů. Jenže někteří uživatelé toho zneužívali. Asi nejznámnější je dva roky starý případ, kdy do map někdo nakreslil Androida čůrajícího na logo Apple. Konec Map Makeru však neznamená, že by uživatelé informace nemohli nijak upravovat. Google různé možnosti uživatelského vylepšení integroval přímo do map, ale už v lépe kontrolovatelné podobě, a plánuje v tom pokračovat.

Tohle už do map nenakreslíte…

Herní streamovací služba Twitch se podle očekávání pustila do prodeje her. Ale zatím na to jde jen pomalu, v nabídce je cca 50 her a lze je pořídit pouze z malé nabídky, když ji zrovna daný streamer hraje. Twitch si z prodeje bere 30 %, stejně jako řada konkurentů včetně Steamu. 5 % z ceny připadne danému streamerovi, z jehož profilu je hra pořízena. Žádná oficiální nabídka her tedy zatím neexistuje, ale lze předpokládat, že Twitch prodej postupně bude rozšiřovat. Koneckonců za ním stojí Amazon.

Zajímavosti / telegraficky

Česká republika má historicky první plně profesionální progamingový (nebo chcete-li esports) tým. Organizace eXtatus uzavřela profesionální smlouvy se svou dosavadní česko-slovenskou soupiskou pro hru Counter-Strike: Global Offensive. Hlavním sponzorem týmu se stala Alza.cz. Prvním cílem je proniknout do nejlepší světové třicítky, k čemuž tým nemá příliš daleko. Dosud se nejlepší čeští a hlavně slovenští hráči prosazovali jen v zahraničních týmech. Např. Ladislav “GuardiaN” Kovács byl vyhlášen druhým nejlepším hráčem za rok 2015. CS:GO scéna hlavně v posledních třech letech velmi vyrostla. V minulém roce celková prize money uskutečněných turnajů přesáhla 17 miliónů dolarů a letos se očekává další růst.

Adidas se domluvil s firmou Carbon a společně budou experimentovat s 3D tiskem tenisek, resp. jejich podrážek. V příštím roce by jich rádi vyrobili na sto tisíc. Dává to nějaký smysl? Zatím ani ne, ale firmy doufají, že by se díky této technologii v budoucnu mohly vyrábět personalizované boty, kdy by každá podrážka byla originál tvarovaný přesně na chodidlo daného člověka. Další výhodou je, že podrážky jsou velmi lehké a propouští vzduch.

Apple se znovu pustí do výroby vlastních monitorů a hlavně Maců s novým designem. Poslední Macy v designu odpadkového koše příliš nezaujaly. Nové modely však přijdou až příští rok.

Herní emulátory mají vstup do Windows Store zakázaný, stejně jako do Apple Store. Oproti tomu Google Play je povoluje.

Ze společnosti Nvidia odešel vývojář Alexandre Courbot, který byl zřejmě nejvýznamnějším členem tamějšího open source týmu. Nebo přinejmenším nejvíc komunikovat s okolním světem.

Zajímavá statistika: Na Steamu už je více her pro Linux, než byl celkový počet her tehdy, když bylo přidáno konzolové rozhraní Big Picture.