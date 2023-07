Apple Vision Pro, předzvěst konce lidské civilizace

In the beginning …

Kdysi dávno v jedné (ne až tak) předaleké Galaxii, asi tak 10 miliard let od jistého „Velkého momentu“, kdy kdosi pravil Budiž světlo!, počala se formovat jistá hvězdná soustava. O nějakou dobu později kolem ní vykrystalizovalo několik planet, přičemž na v pořadí třetí oběžnici dosud neobjasněným způsobem vznikl život. Život v mnoha podobách, život s postupnou dominantních druhů, kdy ten předposlední byl vyhuben událostí v Mexickém zálivu před 66 milióny let, aby tak dal prostor k získání dominance nad touto planetou druhu, který sám sebe honosně nazval homo sapiens. Člověk moudrý.

Jak všichni víme, moudrost je relativní pojem a dominance tohoto druhu na této planetě je plna událostí, které naopak ilustrují, jak nemoudrý tento druh je. Vrcholem všech těchto událostí jsou všemožné genocidy, které tento živočišný druh páchal na příslušnících sebe samého i na druzích jiných. A páchá je stále.





Jeden z příslušníků tohoto druhu, Sir James Lovelock, kdysi přišel s teorií, kterou druh jako celek dosud nepřijal (ostatně opravdu nevíme, zdali by bylo moudré tuto teorii přijmout). Teorií Gaia, popisující celou tuto třetí oběžnici jedné hvězdy v bezvýznamném spirálním rameni jedné z myriád galaxií tohoto vesmíru jako živoucí superorganismus, jehož je vše součástí. A snad právě ona samoregulace života tohoto superorganismu by mohla bez jakýchkoli vědeckých důkazů sedět na spekulaci, že právě skrze sebedestruktivní chování tohoto živočišného druhu samotného, se Gaia snaží zbavit této své „zákeřné infekce“.

Ale řekněme, že tomu tak není, celá Gaia je blbost a věci se mají jinak. Už minimálně dva tisíce let se mají jinak, protože jsou to zhruba dva tisíce let od chvíle, kdy po této Gaie chodil jiný člověk, kterého téměř dvě a půl miliardy následovníků uznává jako Boha / syna Božího a další téměř dvě miliardy jako „obyčejného člověka“, jednoho z posledních proroků Božích. Řekněme, že i v takovém výkladu samotné existence člověků moudrých najdeme mechanismus Boha trestajícího za smrtelné i jiné hříchy. Po dvě tisíciletí se teologové dohadují, jakým nástrojem Bůh trestá, pokud tak činí, a dosud nenalezli shodu. Ale třeba jen nikdy neslyšeli o jisté firmičce z Cuppertina.





Další počátek konce z Cuppertina

Dnem, kdy začínám psát tyto řádky, konkrétně 5. červnem 2023, se toto mění. Nástroj Boží pomsty, nástroj samotné Gaiy k vyhubení infekce (nehodící se škrtněte), byl stvořen samotnou infekcí a jmenuje se Apple Vision Pro. Ve zbytku textu se pokusím doložit, proč jsem o tom přesvědčen doufaje, že se mýlím a s lidstvem, konkrétně západní civilizací, to ještě není tak špatné.

Akcelerace lidského „hloupnutí“

Současný stav lidské (západní) společnosti je poněkud tristní. Vrchol už má, zdá se, za sebou a od příchodu smartphonů a sociálních sítí stoupá počet psychických poruch a nemocí, a to zejména mezi mladšími generacemi. Jakkoli odborníci bijí na poplach, že neřízené užívání moderních technologií je ku škodě lidské společnosti i jedincům, nové a nové technologie se valí na trh stále rostoucím tempem a kdo třeba 1 rok stál opodál, najednou neví, co zrovna frčí za ptákovinu a na co se ho o generaci-dvě mladší jedinec vlastně ptá.

Do toho už víme, že IQ v populaci přestává stoupat, spíše začíná klesat a jediné, nad čím se můžeme dohadovat, je to, jak malou či velkou vinu na tom mají moderní technologie. Ale s určitostí víme, že všem se nám zhoršuje orientační smysl, schopnost pamatovat si věci či je dokonce analyzovat. Z nemalé části vše vinou totálního přehlcení informacemi a z menší části vinou toho, jakým způsobem jsou nám dnes informace prezentovány – od kvalitně napsaného textu v tištěných novinách jsme se přes rychlokvaškové články na internetových stránkách pomalu přesunuli k dojmologii influencerů na sociálních sítích a útržkovitým video-výlevům na TikToku.

Jinými slovy: už nyní jsme za „hranicí bezpečného návratu“. Už dobrých 10 let vyrůstají děti v prostředí naprosto neřízeného informačního obžerství, které jim narušuje dosud platný, evolučně ověřený a kvalitnější způsob vývoje mozku a vše vede k mozku hůře fungujícímu, hůře adaptovatelnému na nové věci či dokonce k mozku s měřitelně řidšími strukturami a horšími kognitivními výkony. A tyto děti už mají, či za pár let budou mít své vlastní děti.

Dnes je poměrně běžné, že dítě dostane svůj první smartphone už v první třídě základní školy. Je zcela běžné, že si ještě dřív na Youtube určuje, na co se bude dívat, jakkoli třeba omezeno věkovým filtrem, často však nijak nehlídáno rodiči. Je běžné, že náctiletý mladý člověk stráví denně 8 hodin spánkem, 7 hodin ve škole, 2 hodiny hygienou a jídlem a zbývajících 7 hodin na TikToku + Instragramu. A to je tikající bomba, která nám částečně u té první generace už na školách bouchá a definitivně bude explodovat v průběhu příštích 10 let. Pokud s tím nic neuděláme.

Promiňte, recept nejspíš neexistuje

Experti celého světa mají poslední roky spoustu práce s hledáním cest, jak zakomponovat tento technologický divoký západ do výchovy a výuky dětí tak, aby neškodil a naopak prospíval. O digiálním wellbeingu se mluví už mnoho let, však odborníci celý tento obří problém zachytili včas, to jen politici nevidící dál než na konec svého volebního období, neposlouchali.

Jenže i kdyby nakrásně moc výkonná poslechla vědce, bylo by to málo a pozdě. Technologie jsou tu a mohou nejprve škodit a poté kompenzovat škody napáchané. Toto nové, technologické fungování společnosti nebude dostatečně dobře fungovat. Žádná opatření nenapraví vše, maximálně mohou něco kompenzovat. Podobně jako u „majitele“ cukrovky 2. typu můžeme nasadit inzulin, aby se kompenzovala jeho civilizační nemoc danou zejména špatnými životními návyky, místo toho, abychom dotyčného přesvědčili ke změně životního stylu, můžeme najít způsoby a vytvořit metody, jak pomocí stále chytřejších technologií kompenzovat stále hloupější a línější děti.

Už přece nepotřebujeme například umět orientovat se v mapě, GPS navigace nás všude dovede. U všech zhoršení kognitivních i fyzických schopností dětí a dospěláků je krůček k dalším technologiím: už přece nepotřebujeme učit se cizím jazykům, vždyť za přijatelné peníze jde koupit bezdrátové sluchátko, které si člověk strčí do ucha a ono umí překládat mezi 40 různými jazyky. Doslova technologická babylónská rybka. Ostatně už dnes se nemusíme učit řešit goniometrické rovnice či zjednodušovat složité výrazy, vždyť tu máme Photomat. Stejně tak dávno nepotřebujeme umět ujít na jeden zátah 50 km, protože máme auta, MHD, kola.

Mimochodem to víte, že souvislosti mezi vysokým obsahem cukru v krvi a Alzheimerovou chorobou se už nějakou dobu říká „Cukrovka 3. typu“?

Zkrátka na každý moderní neduh hloupnoucích lidí existuje aplikace či technologie, která to kompenzuje. Nebo bude existovat do roka-dvou-pěti-deseti. Ale je to dobrá cesta?

Přichází Apple, aby opět zničil lidstvo

Přijměme tedy na chvíli tezi, že Apple iPhone je zařízením, které dalo světu moderní smartphone, jak jej známe dnes, tedy zařízení, která dnes stojí za závislostí mladých lidí na sociálních sítích i za jejich psychickými problémy a současně za horší kvalitou člověka i společnosti, tedy menší hloubkou mezilidských vztahů zejména v rodině, kde si členové každý den vymění stokrát víc informací se svým smartphonem než s jiným členem domácnosti.

Dovolím si poté tvrdit, že Apple Vision Pro je jen dalším prohloubením tohoto trendu. Dnes možná děti ještě žijí primárně v tomto fyzickém světě, ale jejich informační potřeba, výdej a zejména příjem informací, se už odehrává primárně skrze to malé zařízení v ruce. To Apple Vision Pro řádově zhorší.

Matně si vzpomínám, jak mi kdysi jeden kamarád vyprávěl o jisté povídce Stanislawa Lema. V ní lidé žili v úžasné moderní čisté a dokonalé společnosti. Jen museli každý den papat jakousi pilulku. Jenže jakoby se to některým nepozdávalo, tak papat přestali a tím zmizely jejich „růžové brýle“ budované touto drogou měnící vnímání reality. A jak se propadali skrze vrstvy tohoto lakování narůžovo, zjistili třeba, že nejedou dokonalým výtahem v dokonalé budově, ale plazí se po lokty v marastu a špíně rozpadlým hnijícím schodištěm kamsi do hlubin odporné rozzbořené budovy. Jistě to nepopisuji správně, ona je to pro mě jen maličká zmínka někde od piva před čtvrt stoletím (takže budu rád, zná-li někdo tuto povídku názvem, rád bych si ji přečetl).

Apple Vision Pro jsou tyto růžové brýle. Za rok či dekádu už bude moci rodina sedět v pohodlí obýváku, každý s takovým zařízením na své hlavě, plně ponořený do své bubliny. Ano, zatím je to drahé, nemotorné, má to směšně nízkou výdrž akumulátoru a ovládání jistě není perfektní. Ale to vše se může za několik let změnit.

Vůbec zde nechci dnes rozebírat technické či právní aspekty věci. Už dnes máme „smartphonové zombie“ které se klidně nechají srazit na přechodu a tak se kvůli nim na okraj chodníku musí zabudovávat „semafor do vozovky“. Už dnes máme slečny, které se klidně oddělí od svého okolí bezdrátovými špunty, aby o několik minut později někde na špinavé zemi v křoví litovaly, že toho člověka nezaregistrovaly dříve. Oddělit se od okolí zkrátka může být krajně nebezpečné ve více rovinách a technologie, které jsou Apple Vision Pro nesmělým a neohrabaným demonstrátorem mají potenciál toto ještě zhoršit.

Rozebírat nemusíme ani problematiku zabezpečenosti dat z té myriády snímačů všeho možného, závislosti na nějakém softwarovém ekosystému jakéhosi výrobce z Cupertina. To už tak nějak patrí k věci, zvykli jsme si na to minimálně od příchodu smartphonů a souvisejících služeb.

Věc má i ekologický aspekt. Zatímco polovina planety nemá víc než jedno jídlo denně, a planeta se nachází na zlomovém klimatickém bodu, Apple nám prezentuje zářivou skvělou novorealitu usměvavých modelů a modelek s předraženou supertechnoologií, narvanou dílčími komponentami, jejichž výroba začíná naprosto neetickou a neekologickou těžbou a extrakcí materiálů jako lithium či kobalt a končí i Applem nehlídaných subdodavatelů Foxconnu, vyrábějících v převýchovných táborech kdesi v Ujgurské oblasti. Ale hlavně že budeme díky Apple Vision Pro více kreativní, pracovně efektivnější, lépe propojení, soudě dle přezentačního videa těchto brýlí.

Mladé generace na přelomu století už neměly některé hodnoty, které jejich dědové a pradědové nesli. Otupěly nás moderní věci jako televize, počítač, supermarket. Současné mladé generace k tomu mají neustále přítomné pomocníčky řešící jakékoli otázky (Google, Photomat, GPS navigace, Cortana/Siri/…) a přichází jim do světa obecná AI (ChatGPT, Bard, …) či technologie umožňující ještě víc se vyhýbat lidem (tyto brýle od Applu), než to umožňují sociální sítě. Budu se hrozně rád mýlit, ale jsem spíše pesimista, neb jak pravil Asimov, kterého v tomto často cituji, stručně parafrázováno: vývoj lidstva neběží dostatečně rychle, aby stíhal tempo technologického vývoje. AI jako GPT či brýle jako Apple Vision Pro jsou něco jako heroin a kokain daný do ruky 10letému dítěti. Neumíme si jako společnost poradit s nadužíváním technologií a sociálními sítěmi a tyto brýle jsou první generací produktu, který vše umocní ještě do horších sfér.

Apple Vision Pro jsou čiré zlo, které nemělo spatřit světlo světa.