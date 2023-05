Asahi Linux chce skončit s X.Org, Intel s tajuplnou aktualizací mikrokódu CPU

Asahi Linux: přestaňte používat X.Org

Hetor Martin z Asahi Linuxu na Mastodontu vyzval k ukončení používání X.Org Serveru s Asahi Linuxem. Hovoří jasně: „X.Org je kompletně celý neudržovaný, na fundamentálních úrovních rozbitý tak, že to ani nelze opravit, nevhodný pro nový zobrazovací hardware a my [Asahi Linux] absolutně nemáme čas se tomu věnovat. Pracujeme na kvalitním desktopu na strojích s procesory Apple, ale naše bitvy si musíme vybírat pečlivě, protože nemůžeme sami vyřešit všechny problémy, které linuxový desktop má.

Ano, některé X.Org věci mohou na jiných platformách fungovat lépe, ale to neznamená, že X.Org není rozbitý, znamená to jen to, že na těch platformách se strávilo dost let prací na opravách, které to kompenzují. My na to čas nemáme. Distribuce a hlavní desktopová prostředí už beztaz podporu X.Org odhazují a nemá smysl se jej snažit podporovat na nových platformách.“

Dál pokračuje s komentářem o XWaylandu, že ne každá náhodná aplikace bude mít Wayland ekvivalent a tak dále. Ale sdělení je jasné: neplýtvejme už časem na architektonicky zastaralou nevhodnou věc, když nás tíží věci jiné. Dodává, že v Asahi distribuovali X.Org v základu proto, že pro softwarový rendering byl Wayland prostě pomalejší. Nyní ale už mají ovladače pro GPU a tento důvod tedy padl a i výchozí X.Org/KDE uživatelé budou nyní převáděni aktualizací na Wayland (což, dodejme, jde v kontextu toho, co plánují vývojáři KDE pro Plasmu 6.0).





Fwupd 1.8.15 a 1.9.1

Richard Hughes z Red Hatu, který šéfuje vývoji LVFS a Fwupd oznámil vydání nové verze Fwupd 1.8.15. Přidává podporu aktualizací firmwarů řady dalších zařízení, přidává opravy pro DBX / BlackLotus, nastavení časovače fwupd-refresh v rámci systemd na jednou za hodinu a různé opravy chyb.

Z nově podporovaných zařízení jsou to další přijímače typu Logitech Unifying (s řadiči Texas Pico a jiným od TI) či Logitech Tap (vše mj důsledek práce vývojáře z Logitechu), dále Nordic Semiconductor MCUboot či jejich nRF52 Desktop Keyboard (referenční design Bluetooth LE klávesnic od Nordic Semiconductor).





Na světě je také Fwupd 1.9.1, který oproti mnoha věcem shodným s verzí 1.8.15 přidává také podporu SPI programátoru CH347 či grafického tabletu Wacom Cintiq Pro 27, dále schopnost načítat verzi AMD AGESA bootloaderu a TEE verzi z kernelu. Naopak mizí použití .gz souborů tam, kde je k dispozici .xz a přibyla dále i podpora aktivace NVMe CA3.

Aktualizace mikrokódu CPU Intel od 8. generace výš

Phoronix upozorňuje, že Intel v tichosti vydal aktualizaci mikrokódu CPU pro řadu posledních generací, ač v této souvislosti není v nedávných Intel Security Advisory zmínka. Balík microcode-20230512 obsahuje aktualizované mikrokódy od 8. generace (Coffee Lake, rok 2017) výše. Podrobnosti zatím nejsou známy (release notes neodkazují na žádný dokument Security Advisory), ale jistě lze doporučit aktualizaci.

Wine 8.8 – začátek prací na ARM64EC

Microsoft umí provozovat třeba Windows 11 na ARMu, to víme už dávno (šlo to už s Windows 8 před lety). Problémem je samozřejmě skutečnost, že pro Windows existuje asi 1 triliarda aplikací, které jsou zkompilovány pro x86(-64) a na ARMu neběží nativně, což s ohledem na růst ARMu je výhledově problém.

Microsoft na věci už řadu let pracuje a v současnosti mohou vývojáři využívat postupný převod kódu z emulovaného na nativní běh díky podpoře ARM64EC („Emulation Compatible“). ARM64EC je ABI pro aplikace běžící na Windows 11 na ARM strojích, ryze pro jedenáctky, na Windows 10 nefunguje. A jde o ABI, s jehož pomocí lze zrychlit výkon Windows aplikací na ARMu.

Wine se na podporu ARM64EC připravuje, vývoj už běží a ve Wine lze nyní načítat ARM64EC moduly. Dále autoři stihli do formátu Portable Executable zase o trochu víc převést ovladač PostScriptu (práce ještě není kompletně hotova) a pracují také na restrukturalizace IME). Opraveno/uzavřeno je 18 chyb, nejstarší po 10 letech, nejmladší po 1 týdnu.

LibreOffice 7.6 Alpha 1 je k dispozici

Příští řada LibreOffice došla k první alfa verzi. Odvážnější uživatelé tak mohou testovat novinky verze 7.6, byť s vědomím problémů ve stabilitě a vědomím, že funkcionalita bude dále přibývat a vylepšovat se. Roadmapa hovoří o tom, že beta verze vyjde v červni a ostré vydání LibreOffice 7.6 můžeme očekávat v srpnu.

Příští verze již implementuje například vylepšení v bibliografických údajích ve Writeru, vylepšený pohyb ve formulářích ve Writeru pomocí klávesnice, lepší podporu validace vzorců v Calcu, podporu zoomovacích gest při použití touchpadu, podporu MS OOXML se Zip64 či export do PDF verze 1.7 s podporou ukládání tagged PDF ve výchozím nastavení. Podrobnosti lze průběžně sledovat v záznamu na Wiki projektu LibreOffice.