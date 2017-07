 »   »  Asus představil speciální grafické karty pro těžbu kryptoměn

Software a hardware

Jak známo, řadu kryptoměn lze efektivně těžit pomocí běžných grafických karet, i když samotný Bitcoin nikoliv. Těžaři je ve velkém skupují, což zase dráždí hráče, podle kterých tím křiví trh s grafickými kartami. Asus proto nyní uvedl vůbec první grafické karty zaměřené na těžení kryptoměn. Jedná se o upravené verze AMD Radeon RX 470 a Nvidia GTX 1060. Měly by být cca o třetinu efektivnější než jejich herní bratříčci, jsou lépe uzpůsobeny pro nepřetržitý běh a také je čip lépe chráněn před externími vlivy. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že až se těžení s touto generací karet přestane vyplácet, nebude možné je zpeněžit pro herní účely. Zatím neznáme ceny, takže těžko říct, zda se nové karty vyplatí.

Arduino je jeden z nejúspěšnějších svobodných hardwarových projektů na světě. Několik tisíc vývojářů a miliony uživatelů ale mohou být trochu rozčarováni, Arduino sice představilo několik novinek, ale ne vše funguje tak, jak by fungovat mělo. Mimochodem, pokud vývojář potřebuje extrémně malou verzi Arduina a nechce pracovat přímo s čipem ATMEGA, mohlo by jej zaujmout nové μduino.

Výrobu retro konzolí NES Classic Edition Nintendo ukončilo, aniž by stačilo uspokojit poptávku všech zájemců. Nápad se však osvědčil, a tak Nintendo připravilo nástupce SNES Classic Edition. Ten samozřejmě napodobuje Super Nintendo Entertainment System a obsahuje 21 legendárních her pro něj, opět bez možnosti přidat další. Cena se zvýšila na 80 dolarů, ale zase jsou v balení namísto jednoho ovladače rovnou dva. Jinak jde v podstatě o totéž, co už jsme viděli u NES Classic Edition. Konzole se začne prodávat koncem září a do ČR se oficiální cestou zřejmě nedostane.

Firma AMD představila mikroprocesory Ryzen PRO (Ryzen 3 PRO, Ryzen 5 PRO a Ryzen 7 PRO), jež jsou téměř identické s řadami pro retailový trh, ale obsahují rozšířené bezpečnostní funkce. U PRO modelů AMD garantuje 24 měsíční dostupnost, vyšší kvalitu a delší záruku.

Canonical projekt zobrazovacího serveru Mir ukončil, ale Mir si dál žije vlastním životem, mimo jiné jako fork MirAL. Zajímavější však je možné využití Miru v desktopu Mate. Poslední verze Mate již jsou portovány na GTK3 a využití Miru jako kompozitoru se zdá být nejschůdnější cestou k Waylandu.

GitHub ohlásil program „Open Source Friday“ určený jednotlivcům i firmám. Hlavní myšlenkou je přilákání dalších vývojářů k přispívání do svobodného software, který využívá každý, přímo i nepřímo.

PC-BSD (FreeBSD pro běžné uživatele desktopu) má již nějaký pátek vlastní Qt desktop Lumina, který byl vydán ve verzi 1.3, jež nabízí i nové ikony či vlastní přehrávač médií.

Internet a web

Obrázkový hosting Photobucket na webu způsobil pěknou neplechu. Zrušil totiž možnost bezplatně embedovat obrázky, resp. vkládat je na jiné stránky. Místo miliónů obrázků tak teď na webu najdete pouze následující upozornění (viz níže). Služba navíc klienty o změně informovala jen málo a s minimálním předstihem. Kromě toho potřebný tarif, který embedování umožňuje, není možné pořídit za nějakou symbolickou částku. Naopak – čtyři sta dolarů za rok je pěkná pálka. Uživatelé se samozřejmě bouří. Pokud na takový nefunkční obrázek narazíte, můžete ho zobrazit tak, že zkopírujete jeho URL a zobrazíte ho přímo na adrese photobucket.com.

Upozornění zobrazující se místo původního obrázku

Yahoo Mail, který je stále docela populární např. v Severní Americe, se dočkal velkých změn. Přepracován byl design, který následuje trend v oboru a přibližuje se Gmailu nebo třeba webovému Outlooku. Značně byla přepracována také technická stránka věci, klientská část se zbavila hromady JavaScriptu a načítání všeho by mělo být rychlejší. Služba také integrovala Emoji, které přebrala od Twitteru. Placený tarif bez reklam a s prioritní podporou byl trochu upraven a hlavně zlevnil z 50 na 35 dolarů za rok. Bezplatný Yahoo Mail mezi konkurencí zaujme hlavně vysokou kapacitou 1 TB.

Služba Google Photos byla aktualizována na verzi 3.0, která vylepšuje zejména sdílení a je celkově chytřejší. Více využívá možnosti rozpoznání obličeje a podle toho např. nabízí, s kým byste dané fotografie mohli sdílet. Toho lze využít i u sdílení celých fotoalb, kdy můžete specifikovat, že daný uživatel má vidět pouze fotografie zobrazující vybrané osoby. Je možné, že chvíli potrvá, než se k vám aktualizace dostane. Týká se jak mobilních aplikací pro Android a iOS, tak webové verze.

Byznys, politika, právo

Herní studio a vydavatelství Paradox Interactive koupilo Triumph Studios, dalšího úspěšného hráče na poli strategií. Tvůrci se proslavili hlavně sérií Age of Wonders, která se sice nedostala do úplného mainstreamu, ale byla hodnocena velmi pozitivně a celkově prodala přes milión kopií. Triumph Studios by pod Paradoxem mělo fungovat relativně nezávisle, bude pokračovat ve stávajících projektech a zůstane většina zaměstnanců. Paradox je velkým příznivcem Linuxu, takže je prakticky zaručeno, že další tituly vyjdou i pro tuto platformu. Linux podporuje také poslední díl Age of Wonders III.

Espressif otevírá první zahraniční pracoviště v Brně, kam hledá vývojáře embedded software. Espressif se proslavily čipy (především ESP8266 a ESP32 ) pro Wi-Fi komunikaci. Čipy však nabízí dostatek hardwarových prostředků, tudíž jimi lze nahradit oblíbená Arduina a není nutný další modul pro síťovou komunikaci.

WikiLeaks zveřejnil dokumenty o linuxovém malware, který přidával skrytou tabulku se záznamy pro netfilter nebo iptables. OutlawCountry v1.0 je specificky pro RHEL/CentOS 6.x. Původní dokument je ze 4. června 2015. Malware potřebuje rootovská práva, pro instalaci. A aby toho nebylo málo, tak CIA má i malware ELSA, který umožňuje lokalizovat zařízení přes Wi-Fi.

Zajímavosti / telegraficky

Gramofonové desky žijí, zejména v posledních letech zažily nevídanou obrodu. Jejich výrobou se však zabývaly spíše menší specializované firmy. To se mění a společnost Sony ohlásila, že opět rozjede vlastní linku pro lisování vinylů. Dlouhých 28 let poté, co poslední linku zavřela. Podle odhadů by letos byznys s gramofonovými deskami měl přesáhnout miliardu dolarů tržeb. Stále samozřejmě jde o maličký sektor, ale zdá se, že vinyly v srdcích (a domovech) hudebních nadšenců zůstanou ještě dlouho.

Uživatel Spanholz na Redditu publikoval pěkný přehled projektů, které nějak pracují se svobodnými mapovými podklady OpenStreetMap.

Zaměstnanci Mozilly Danielu Stenbergovi, mj. také autorovi nástroje curl, bylo zabráněno ve vstupu do Spojených států. Právníci Mozilly řeší, kde je problém.

29. června tomu bylo přesně deset let, co Apple zahájil prodej revolučního telefonu iPhone. Server ArsTechnica přinesl povedenou rekapitulaci toho, jak se iPhone během té doby vyvíjel.

Repasovaný Samsung Galaxy Note 7 se v Jižní Koreji začne prodávat už za několik dní, a to s přízviskem FE. Neznamená to fire edition, jak někteří vtipně poznamenali, ale fandom edition.

Mapy od Seznamu se dočkaly dalších změn. Zejména bylo změněno zobrazení reliéfu mapy, který byl sjednocen s turistickými mapami.

Americký prezident Donald Trump na Twitteru vyčinil Amazonu, že neplatí internetové daně. Má to jediný háček – žádné internetové daně v USA nejsou.

Už žádné černé pruhy. Vertikální a jiná než horizontální videa YouTube na mobilech začne zobrazovat tak, aby zaplňovala co největší část obrazovky. To dává smysl i proto, jak se chytré telefony prodlužují.

Google (i když už vlastně Waymo, součást holdingu Alphabet) testuje nejen autonomní osobní automobily, ale už také nákladní vozidla.

Lennart Poettering je mnohým trnem v oku, ale nedá se mu upřít nedostatek kreativity. Věnuje se i projektu mkosi pro vytváření obrazů distribucí. Neuplynulo ani mnoho dní od představení projektu casync , téhož autora.

FreeDOS je vyvíjen již 23 let, protože jsou stále místa, kde je DOS potřeba. Možná by i vás mohl zajímat souhrn několika faktů, které jste možná nevěděli.

Pro LibreOffice je připravený automatický instalátor aktualizací, který se má objevit ve verzi 6. Zatím není úplně bezproblémový, ale minimálně je schopen ohlídat aktuální verzi u uživatelů, kteří LO neinstalují z repozitářů své distribuce.

Mezi SBC se objevila zajímavá deska MinnowBoard 3, která vedle mikroprocesorů Intel (x86–64) ponese i M.2 sockety a GPIO kompatibilní s populárním Raspberry Pi. Cena však nebude „lidová“.

Rozhodnutí Canonicalu o ukončení některých projektů přišlo jako blesk z čistého nebe, ale prý se dělá vše pro hladký přechod uživatelů.

GPLv3 je již 10 let stará. Zařadila se mezi nejpoužívanější licence, ale jsou projekty, které na ni nepřejdou (např. jádro Linux).

Programovacímu jazyku Ada jsme se na Rootu věnovali. Pokud vám ale seriál nestačil, je k dispozici několik učebnic zdarma.