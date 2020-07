Attentat 1942: po stopách atentátu v komiksově laděné adventuře

Attentat 1942 patří mezi příběhové hry. Dědí tedy ze stylu kdysi hojně oblíbených adventur a zároveň přidává filmové pasáže. Jako vnuk Jindřicha Jelínka pátráte po důvodu, proč byl zatčen gestapem a následně odvezen do Osvětimi. Dědovu strastiplnou pouť halí pavučina tajemství, kterou musíte rozplést a zjistit příčinu, která vše odstartovala.

Celý děj je vedený formou dialogů s různými postavami, prozkoumáváním nalezených materiálů a přehráváním nahrávek. Hráč tak musí rozhovory důkladně poslouchat a pomocí jednotlivých voleb sbírat informace a odkrývat souvislosti.

Základní obrazovku tvoří interaktivní ulice s domy, kde vybíráte, kam se dále vydáte. Kromě návštěv důležitých postav máte možnost prozkoumat získané předměty. Jakmile zvolíte návštěvu postavy, spustí se interaktivní filmová sekvence. Při dialozích se střídají hrané sekce se stylizovanými komiksovými předěly, které ručně posouváte klepáním myší nebo klávesou.

Hesla a informace

Občas dostanete příležitost zahrát si minihru. Obvykle jde o jednoduché puzzle, kdy se snažíte rekonstruovat historické události týkající se dané postavy. Příkladem budiž útěk z koncentračního tábora a odhad správné posloupnosti kroků, které povedou do bezpečí. Další z miniher vás pak vtáhne do role redaktora protektorátních novin, který musí český lid informovat o atentátu na protektora Heydricha.

Za každou správně odehranou minihru sbíráte mince. Pomocí nich pak můžete jednotlivé dialogy opakovat a odemykat hesla, informace a postavy příběhu. Minimálně jednou si budete muset daný rozhovor projít znovu, neboť se vám napoprvé nepodaří získat všechno potřebné tak, abyste se v ději posunuli dále.

Tím se pomalu dostáváme k délce Attentat 1942. Hru zvládnete dokončit za jeden večer, zejména pokud nejste perfekcionisté a nechcete odemknout všechny informace, případně vysbírat celou paletu úspěchů v klientovi Steam. Každopádně se průměrná délka hraní pohybuje okolo dvou hodin, při vysbírání všech předmětů, informací a postav pak počítejte zhruba dvojnásobek. Těžko však říci, zda najdete vnitřní motivaci k opětovnému hraní.

Dobové kulisy

Tvůrci sáhli k zajímavému mixu filmových sekvencí s komiksovými předěly. Hrané pasáže působí velmi dobře a umí vtáhnout do děje. Výtvarné ztvárnění komiksových okének je na vysoké úrovni, ač je laděno do černobílých a šedých odstínů a doprovází je pochmurná hudba. Celé to však dohromady vytváří pěkné kulisy a dobovou atmosféru.

Majitelé obrazovek s vyšším rozlišením si však povšimnou lehkého zhoršení kvality obrazu. Hru jsme testovali na monitoru s rozlišením 2560×1440 pixelů a místy bylo možné pozorovat mírné rozmazání, případně grafické artefakty. Naopak při samotném hraní nepocítíte žádné zasekávání nebo viditelné poklesy snímkovací frekvence.

Vzhledem k mým spíše všeobecným znalostem dané problematiky nemohu posoudit historickou přesnost. Autoři však v závěrečných titulcích uvádí, že spolupracovali s historiky z Univerzity Karlovy. Můžete tedy očekávat ověřené prameny a dobové zdroje.