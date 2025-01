AV1 přes Vulkan Video pro Intel, zrychlení knihovny Zink

Týden v KDE: poslední novinky před závěrečnými opravování chyb v Plasmě 6.3

Uběhl další týden a s ním přichází várka novinek z vývoje desktopového prostředí KDE, asi poslední pro Plasmu 6.3. Příští měsíc se budou vývojáři soustředit hlavně na vychytávání a opravování chyb. Z novinek tu tak máme například úpravu chování při notifikacích v režimu Nerušit – dosud po ukončení režimu byl uživatel zaplaven vším, co bylo během nerušení potlačeno, nově dostane jen jednu shrnující notifikaci, kolik zpráv a tu dobu minul. Uživatele Plasmy na FreeBSD potěší schopnosti Monitoru systému a widgetů nově na tomto OS shromažďovat GPU statistiky.

Uživatelé, kterým se nelíbila změna v Plasmě 6.2 s použitím symbolických ikon v kategoriích Kickoff menu si mohou toto nyní sami upravit do vyhovující podoby. Lišta módu úprav je méně přeplácaná, DrKonqi pro hlášení chyb si pamatuje pozici a velikost okna či stav maximalizace okna.

Modernizován byl UI styl aplikací souvisejících s tiskem (které dosud nebyly převedeny do standardní stránky v systémových nastaveních). Plasma a veškerý KDE software je nyní konzistentnější ve vzhledu zavíracích tlačítek (černé X) a s tím přichází změna, kdy Plasma notifikace nově nejsou závislé na nastavení konkrétního zavíracího tlačítka. Nastavení nočního světla se přesunulo z Témat a barev do sekce Monitorů a zobrazení, což je logičtější. Síťový widget nově obsahuje tlačítko pro nastavení dříve použitých sítí, jež nejsou v danou chvíli připojeny.





Plasma již nebude více padat při přepínání plochy mezi zobrazením složky a desktopu. Už i na Waylandu bude fungovat seznam vyloučených aplikací při obnovení sezení uživatele a upraven je i výpis názvů aplikací, aby byl přehledný i s Flatpakovými. Notebooky by se měly méně probouzet, i když mají víko zaklapnuté. Spraveno je doplňování textu při vyhledávání v Kickeru, pokud se psaný řetězec a historie liší jen velikostí písem. Opravena je pak řada dalších dílčích chyb, celkově za poslední týden tvůrci uzavřeli 138 hlášení, podařilo se i snížit CPU náročnost aplikace Monitoru systému (o 1 až 3 %) či zvýšit výkon s některými GPU při běhu s Nočním světlem. Více v tradičním přehledu Nate Grahama.

Vývojáři KDE také vydali novou verzi Plasma Wayland Protocols 1.16.0, která mimo jiné umožňuje nastavovat předvolbu výkon/spotřeba versus věrnost barev.

Mike Blumenkrantz zrychlil Zink pro hru Everspace o 150 %

Vývojář Mike Blumenkrantz z Valve dále pokračuje v hledáních výkonnostních optimalizací pro běh her na Linuxu. Nejnověji vylepšil knihovnu Zink (ovladač OpenGL na Vulkanu) pro hru Everspace tak, že hra už neběží mizerně, výkon tohoto titulu vytvořeného v Unreal Enginu 4 v roce 2017 vzrůstá o 150 %. Hra tak přes Zink běží zhruba stejně svižně jako přímo nad Gallium3D ovladačem RadeonSI a lze předpokládat, že z úprav, které Mike provedl, budou těžit i další herní tituly při běhu nad Vulkanem. Vše se objeví v rámci příští verze balíku Mesa 25.0.

Oprava pro 12 let starý Intel Haswell

Zatímco na Windows se už s platformou Haswell dávno nepočítá (což je logické, na trh šla na jaře 2013), na Linuxu díky open-source povaze ovladačů se stále sporadicky objevují drobná vylepšení. Nově do jádra v rámci vývojového cyklu verze Linux 6.14 (větev drm-intel-gt-next ) míří vylepšení resetu enginu pro Haswell (generace 7.5) a další odpovídající / starší platformy – čas pro reset „RING_HEAD“ se prodlužuje z 2 na 50 ms. Změna je to zanedbatelná, zajímavé na ní tak je hlavně to, že pochází od vývojářů z Intelu, nikoli od někoho z nezávislé komunity, informuje Phoronix.

Vývojová verze Wine 10.0-rc5 opravuje tři desítky chyb

Žádné novinky, jen opravy chyb, platí i pro vydání RC5, ze kterého vzejde Wine 10.0. Oněch oprav je tentokrát 31, přičemž nejstarší si počkala od léta 2015 a nejrychleji uzavřená pouhé dva dny. Opravena je například též chyba způsobující nefunkčnost instalátoru Nvidia GeForceNow, chyba způsobující nedostatek paměti při běhu Direct3D aplikací u Windows XP, regrese v běhu Falloutu 3 či nemožnost spustit Civilization IV kvůli XML chybě.

Vulkan ovladač Intelu přidává podporu AV1

Též do budoucího vydání Mesa 25.0 míří i patche Intelu zprovozňující pro jeho Vulkan ovladač ANV podporu hardwarového dekódování AV1 videí skrze Vulkan Video. O podporu se tentokrát nepostarali vývojáři Intelu, ale Hyunjun Ko ze společnosti Igalia. Podpora zahrnuje jak základní věci, tak 10bitové barvy, IntraBC, in-loop super resolution atd. Vše by měo fungovat na grafických jádrech typu Xe, tedy od Tigerlake / Gen11 výše, ale otestován je kód v rámci 12. generace. Intel tak dohání zhruba roční skluz za implementací, která je k dispozici pro Radeony od AMD.