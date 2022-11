Bezpečné ukládání a externí správa konfiguračních hodnot v Kubernetes

External Secrets

Jaké máme možnosti? Pro své řešení jsme si zvolili open-source nástroj external-secrets, který integraci s Kubernetes nativně nabízí. V rámci Kubernetes objektu – ExternalSecret definujeme název nebo cestu k secretu, který máme uložený v externím uložišti (v našem případě cloudu).

Pro ten si nástroj sáhne a dynamicky ho vloží do objektu – Secret, který pak můžeme využít v rámci konfigurace aplikace. Nástroj běží jako služba kontinuálně a pravidelně kontroluje aktuální hodnotu. V případě, že se změní – například dojde k její aktualizaci – nahraje opět novou hodnotu do objektu Secret.

Autor: Vojtěch Kijenský

Nástroj external-secrets nabízí integraci pro všechny poskytovatele veřejných cloudů a jejich systémy správy secretů.

Například:

AWS – Parameter Store a Secret Store

Google Cloud – Secrets Manager

Azure – KeyVault

Hashicorp Vault

Výhody uložení citlivých hodnot v cloudu jsou:

Šifrování secretů při přenosu a jejich uložení,

přístup k secretům je logovaný a auditovatelný,

změny hodnot mohou být verzovány – lze se vrátit k předchozí verzi,

secrety se mohou jednoduše rotovat.

V rámci ukázky si předvedeme napojení na Azure Keyvault.

Další alternativy

Sealed Secrets – umožňuje uložení citlivých údajů přímo v repozitáři, hodnoty se pak dešifrují přímo v Kubernetes pomocí běžícího controlleru a ukládají se také jako Secret

– umožňuje uložení citlivých údajů přímo v repozitáři, hodnoty se pak dešifrují přímo v Kubernetes pomocí běžícího controlleru a ukládají se také jako Secret SOPS – také umožňuje uložení citlivých údajů přímo v repozitáři – narozdíl od Sealed Secrets však nevyžaduje běžící službu v Kubernetes – dešifrování probíhá před samotným deploymentem do Kubernetes například v rámci pipeliny

– také umožňuje uložení citlivých údajů přímo v repozitáři – narozdíl od Sealed Secrets však nevyžaduje běžící službu v Kubernetes – dešifrování probíhá před samotným deploymentem do Kubernetes například v rámci pipeliny Aplikační závislost – použití např. Azure KeyVault SDK pro .NET/Java, kdy aplikace referencuje secret store přímo. Nevýhodou je explicitní závislost aplikace na jednom druhu secret storu např. KeyVault a v důsledku i vendor lock.

Ukázka

Co potřebujeme mít připravené, než začneme:

Účet Azure a přístup k CLI,

azure-cli – nástroj pro příkazovou řádku,

běžící Kubernetes cluster (v našem případě verze 1.2×),

Helm – external-secrets budeme instalovat pomocí Helmu.

Nastavení prostředí Azure

Service Principal

Vytvoříme novou resource groupu:

az group create --location westeurope --name es-example

Dále vytvoříme novou Active Directory aplikaci – service principala:

AD_APP_ID=$(az ad app create --display-name es-example --query appId | tr -d \")

Vygenerujeme si heslo pro SP. Uložte si výstup tohoto příkazu, kde máte appId, password a tenant ID, které dále použijeme:

az ad app credential reset --id $AD_APP_ID { "appId": "xxxxxxx", "password": "xxxxxxx", "tenant": "xxxxxxx" }

Azure KeyVault

Vytvoříme samotný KeyVault:

az keyvault create --location westeurope --name es-example --resource-group es-example

Zkušební Keyvault secret s hodnotou „test“:

az keyvault secret set --name es-example --vault-name es-example --value test

Nastavíme policy, aby k němu mohl nově vytvořený SP přistupovat:

az keyvault set-policy--name es-example--spn $AD_APP_ID --secret-permissionsget

Nyní máme service principala a Keyvault nastavený.

Poznámka: v tomto případě autorizace na Azure probíhá skrze SP a jeho ClientId a ClientSecret, který má životnost maximálně dva roky a není proto vždy vhodnou volbou (vzhledem k nutnosti manuální rotace) oproti preferovanému použití Managed identity nebo Workload identity federation (v době psaní článku pouze preview verze).

Konfigurace Externals Secrets

Nainstalujeme external-secrets pomocí Helmu:

helm repo addexternal-secrets https://charts.external-secrets.io helm install external-secrets external-secrets/external-secrets -n external-secrets --create-namespace

kubectl get pods -n external-secrets NAME READY STATUS RESTARTS AGE external-secrets-8f7d97cb-nb29s 1/1 Running 0 4m43s external-secrets-cert-controller-bd9964f5d-lpzbv 1/1 Running 0 4m43s external-secrets-webhook-94f6c58f5-htw5h 1/1 Running 0 4m43s

V rámci Kubernetes si vložíme získaný appId a secret do Kubernetes secretu:

kubectl create secret generic azure-secret-sp --from-literal=ClientID=<appId> --from-literal=ClientSecret=<password>

Pro napojení na Azure Keyvault potřebujeme vytvořit SecretStore. Doplníme tenantId:

cat << EOF | kubectl apply -f - apiVersion: external-secrets.io/v1beta1 kind: SecretStore metadata: name: azure-backend spec: provider: azurekv: tenantId: vaultUrl: "https://es-example.vault.azure.net" authSecretRef: clientId: name: azure-secret-sp key: ClientID clientSecret: name: azure-secret-sp key: ClientSecret --- apiVersion: external-secrets.io/v1beta1 kind: ExternalSecret metadata: name: es-example spec: secretStoreRef: kind: SecretStore name: azure-backend target: name: azure-secret data: - secretKey: es-example remoteRef: key: es-example EOF

Test

Nyní zkontrolujeme status, jestli se external-secrets bylo schopné připojit na Azure Keyvault:

kubectl get es NAME STORE REFRESH INTERVAL STATUS READY es-example azure-keyvault 1h SecretSynced True

Necháme si vypsat hodnotu secretu:

kubectl get secret azure-secret -o jsonpath='{.data.es-example}' | base64 -dtest

Vidíme, že připojení proběhlo úspěšně a hodnota se správně propsala do secretu.

Automatické načítání změn

V této velmi jednoduché ukázce jsme si ukázali možnost dynamického vkládání do Kubernetes secretu pomocí nástroje external-secrets.

Konfigurační hodnoty jsou bezpečně drženy v externím službě Azure KeyVault a external-secrets se nám sám automaticky stará o propagování hodnot do provozního prostředí, aniž by hodnoty exponoval.

Téměř dokonalé. Proč „téměř“? Je i zde prostor pro zlepšení? Ano, aktuálně je potřeba při aktualizaci hodnoty secretu pro načtení pody aplikace restartovat. Toto je možné automatizovat například dalším nástrojem Reloader, který dokáže rozpoznat změnu secretu v Kubernetes a automaticky všechny pody aplikace restartovat, tak aby si nové změny načetly. To si ale necháme na příště.