 »   »  Bezpečnost je problém celé firmy, ne jen IT, řekl na ORS Bob Mann

Přemysl Soldán: IT Cluster

IT Cluster je nezisková organizace, která vznikla v roce 2006 a chce být hybatelem IT v Severomoravském kraji. V současné době má organizace 23 členů včetně velkých společností jako Tieto, Vitkovice ITS, Autocont a několika vysokých škol. Organizace se zaměřuje na malé a střední firmy z regionu. Neformálně se potkávají, takže si mohou vyměňovat poznatky. Nevýhodou je, že si společnosti vzájemně konkurují, přesto dokázaly najít společná témata. Mění se struktura společnosti a my musíme změnit profil vzdělávání, v čemž hrají klíčovou roli vysoké školy. Se zvyšující se automatizací budou lidé přicházet postupně o práci, takže je žádoucí, aby tito lidé byli znovu uplatnitelní. Stalo se to už v minulosti, nastala chvíle, kdy už nebyly potřeba parní lokomotivy a byli tu strojvůdci, kteří s nimi uměli jezdit. Vždycky je to velká výzva.

Organizace se snaží v této oblasti také provádět výzkum, který zajímá mnoho subjektů v kraji. Chceme vytvářet platformu pro komunikaci mezi IT společnostmi a institucemi. V regionu je silná tradice spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem. Chceme posouvat region v oblasti IT kupředu, dokážeme sjednotit komunikaci firem směrem k úřadům. IT firmy jsou poměrně významným zaměstnavatelem, takže se často objevují na různých konferencích, fórech a podobně.

IT Cluster dokáže projekty vymyslet, zorganizovat a dotáhnout do konce. Všechno je postaveno na důvěře, potřebujeme, aby se lidé znali a spolupracovali. Samotný IT Cluster nemá žádný produkt, ale na základě konkrétního projektu je schopen založit novou firmu a s využitím svých členů vše dotáhnout. Realizuje se například projekt optimalizace využití skladových prostor ve výrobních podnicích nebo svoz odpadů v obci. Organizace ale nemá žádného vlastního zaměstnance, vše dělají lidé, kteří pracují u jednotlivých členů.

Organizace spolupracuje s vysokými školami, jejichž studenti bakalářských oborů pracují v některé z firem a to je jim uznáno jako bakalářská práce. Už skoro sedmdesát studentů využilo této možnost a umožňuje to dlouhodobě s lidmi pracovat. Diplomové práce je pak také možné zpracovávat na základě požadavků jednotlivých IT společností.

Vizí celé organizace je udělat z Moravskoslezského kraje region IT. Chceme se zbavit nálepky hornického regionu, máme k tomu zdárně nakročeno.

Bob Mann: Pohádky ze zákopů

Francouzi říkají, že čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné. Mění se spousta věcí, ale jedna věc zůstává: pořád se vám někdo snaží ukrást data. Bob Mann zažil velkou krádež identity a trvalo mu 18 měsíců, než přesvědčil úřady o tom, že je tím, kým je. Tvrdil jsem, to jsem já, narodil jsem se tady a tehdy. Oni reagovali jen tím, že počítač říká ne. Když to říká počítač, musí to být přeci pravda. Mann se celý život zabývá opravou problémů týkajících se bezpečnosti. Spousta společností drží data uživatelů a nestará se o ně dobře. Proto je tu GDPR, které říká, že pokud se o data nebudete starat dobře, přijde trest.

Problémem kybernetické bezpečnosti je, že spoustu věcí nemáme ve vlastních rukou. Vždycky je tu boj mezi lidmi z bezpečnosti a zbytkem IT. Pokud nemáte ve firmě správné vztahy, přijdou určitě problémy. Další potíží je, že IT nikdy nemá dost peněz na to, co chce dělat. Lidé z prodeje a marketingu chtějí obvykle věci okamžitě a jejich IT jim to nemůže dát. Skončí to obvykle tak, že si najmou vlastní externí IT oddělení a tím vzniká šedá zóna, ve které obvykle neplatí bezpečnostní standardy. Když pak dojde k úniku dat, firma má vážný problém.

Odpovědí na část problémů je open-source software, jehož kvalita postupně roste. Potřebujeme ale dobrou kontrolu kódu. Než se něco ve velkém nasadí, je potřeba to velmi dobře prověřit. Existují průzkumy, podle kterých 96 % společností používá ve své infrastruktuře open source. Průměrná aplikace má 147 různých komponent a v části z nich je určitě bezpečnostní chyba. Přesto je důvěryhodný software naprosto kritickou součástí bezpečnostní infrastruktury.

Velkou hrozbou jsou státy sponzorované kybernetické útoky, jejichž cílem je ukrást citlivá data. Jak si myslíte, že Číňané dosáhli tak rychlého technologického pokroku? Existují důkazy, že například zmíněná Čína má ve dvanáctipodlažní budově tisícovku serverů a armádu lidí, kteří vytvářejí podporu pro státem placené hackery. To je realita, když vytváříte firemní dokument, myslete na to, že existují lidé, kteří jej chtějí ukrást. Dobrou zprávou, že se zkracuje doba, po které společnost přijde na podobný útok. Medián mezi lety 2015 a 2016 klesl ze 146 na 99 dnů. Stále to ale ještě není dost málo.