 »   »  Bezpečnostní záplaty GrSecurity už nebudou k dispozici zdarma

Projekt GrSecurity oznámil, že přestává vydávat veřejné testovací patche pro linuxové jádro a nadále se bude soustředit jen na platící zákazníky. S okamžitou platností byl veškerý kód z veřejného úložiště odstraněn a jádro 4.9 bylo schválně zvoleno jako poslední podporované veřejně dostupnými kód. Jedná se o LTS verzi jádra s prodlouženou podporou, takže uživatelé by měli mít dost času se změně přizpůsobit. K dispozici už nebudou ani žádné veřejné verze bezpečnostního rozšíření PaX.

Vývojář Brad Spengler se prý chce zaměřit na novou generaci bezpečnostních mechanizmů, které ochrání uživatele před moderními hrozbami. V oznámení o změně (+ FAQ) konkrétně zmiňuje zaměření na ARM64, Android, podporu RAP do stabilních jader, KERNSEAL, STRUCTGUARD a další moderní obranné mechanismy proti data-only útokům.

Stávajících platících zákazníků se prý změna nijak nedotkne, pokud je některá firma závislá na již neexistujících veřejných -test repozitářích, měla by se nově stát platícím zákazníkem. Ti pak budou mít přístup k -beta repozitářům s kódem pro nejnovější jádra.

Pro ostatní je tu špatná zpráva: žádné alternativní řešení podle Spenglera neexistuje. Linuxová komunita v posledních dvaceti letech selhala v investicích do bezpečnosti. Také proto tu není žádná přímá alternativa nebo jen možnost získat jiným způsobem alespoň část vlastností GrSecurity, píše se v oznámení, které odkazuje také na porovnání vlastností existujících linuxových bezpečnostních projektů.

Díky licenci GNU GPL 2 je tu samozřejmě šance, že linuxová komunita převezme doposud zveřejněné záplaty a někdo je bude udržovat a podporovat novější jádra. Sám autor to ale nechce dělat a odmítá staré verze zveřejňovat, prý proto, aby uživatele nepodporoval v používání starých nebezpečných jader. Zároveň upozorňuje na to, že název GrSecurity je chráněn registrovanou ochrannou známkou, takže pokud někdo bude nadále s kódem nakládat, musí tak činit pod jiným jménem.

GrSecurity je sada patchů pro linuxové jádro, které výrazně zvyšují bezpečnost systému a odolnost proti útokům. Existuje od roku 2001 a už téměř deset let ho Brad Spengler vyvíjí pod hlavičkou své společnosti Open Source Security, Inc. GrSecurity a PaX byly vždy velmi průkopnické projekty a jako první například do linuxového jádra přinesly podporu ASLR .

Brad Spengler je dlouhodobě nespokojený s tím, že jeho úpravy nebyly dobře přijímány v linuxové komunitě a jen malá část se dostala do jádra. Hlavním problémem vždy bylo, že se jedná o jeden obrovský nečleněný patch, jehož kvalita se navíc nelíbila Linusovi. Ten některé změny neváhal označit za „šílené“.

Proto se vývojáři rozhodli vytvářet svůj kód odděleně od jádra a dávat vývojové verze zdarma. Mnoho firem podle nich začalo patche používat, ale jen malá část byla ochotna zaplatit. Proto se autor už před dvěma lety rozhodl dodávat stabilní patche jen platícím zákazníkům. Nyní bylo toto omezení rozšířeno na veškerý kód, včetně testovacího.

Otázkou zůstává, zda je takový postup v souladu se zněním licence GNU GPL v2, pod kterou je vydáno linuxové jádro. Richard Stallman se už před časem vyjádřil v tom smyslu, že je takové jednání v rozporu s licencí. GrSecurity je modifikací kódu šířeného pod GNU GPL, ale autor se snaží bránit uživatelům ve sdílení výsledku, který musí být také pod stejnou licencí dostupný.