 »   »  BigInt: nový celočíselný typ v JavaScriptu

Nedávno vyšla na Rootu zprávička, že v beta verzi Firefoxu je již integrována podpora nového formátu čísel BigInt. V prohlížečích na bázi Chrome (projekt Chromium) již tato podpora nějakou dobu je. Ale co vlastně je BigInt a k čemu můžeme potřebovat další celočíselný typ?

Numerické datové typy v JavaScriptu

JavaScript nabízí jen velmi málo způsobů, jak uchovávat číselné hodnoty. Když pomineme objekty typu Int8Array a podobné, měli jsme donedávna k dispozici jen jeden datový typ určený pro uložení číselné hodnoty a to Number. Ovšem tento datový typ má vážná omezení.

Datový typ Number je vnitřně reprezentován ve formátu binary64 podle normy IEEE 754. Je to klasický double používaný například v C. Na mantisu je rezervováno 52 bitů, exponent má 11 bitů, poslední bit zůstává na znaménko. Nejvyšší číslo, které můžeme do proměnné tohoto typu uložit je přibližně 1.8×10308.

Ovšem pokud proměnnou typu Number chceme používat na přesné počítání s celými čísly, maximální hodnota, se kterou můžeme počítat je to 253 = 9_007_199_254_740_992, což je přibližně 9 biliard. K této hodnotě se už nedá přičíst jednička. Nejmenší rozdíl mezi dvěma čísly je 2. Od 18 biliard výše už to bude 4 a tak dále. Pokud přičteme jedničku, hodnota proměnné zůstane stejná, protože číslo o jedničku vyšší nelze zakódovat, výsledek se tedy zaokrouhlí dolů.

Na co vlastně potřebujeme celá čísla?

Na první pohled by se mohlo zdát, že na počítání s penězi bude datový typ Number úplně ideální. Můžeme počítat na dvě desetinná místa – koruny a haléře, nebo euro a centy. Ale pozor. Zkuste si spočítat, kolik je 0,10+0,20. Je to 0,30? Není! Hodnotu 0,10 totiž nelze do datového typu Number zakódovat přesně. Bude to přibližně 0,099999999999999991673327315. Ani čísla 0,20 a 0,30 nebudou zakódována přesně. Chyby v zaokrouhlování způsobí, že 0,10+0,20–0,30=5,551115123125783e-17.

Jak ovšem vyřešit tuto nepříjemnou situaci? Jednoduše budeme počítat v haléřích. Stačí, abychom zobrazovací a čtecí rutiny upravili tak, aby tiskly a akceptovaly desetinnou tečku nebo čárku před druhé místo zprava a je vystaráno. Ale je tady problém i na druhé straně. Problém s velkými čísly.

Kdybychom používali tento datový typ pro počítání s penězi, mohlo by docházet k nepříjemným chybám. Například bychom mohli z konta, na kterém je 10 biliard haléřů, tj. 100 biliónů korun, vybírat každou nanosekundu 1 haléř a stav konta by byl stále 100 biliónů i přesto, že vybíráme 10 miliónů korun každou sekundu.



Stačí 53 bitů na počítání peněz? Hyperinflace v Zimbabwe.

Stejně tak jakékoliv indexy, čítače nebo číselné kódy jsou omezeny na hodnoty menší než 9 biliard.

Celá čísla – z čeho (ne)můžeme vybírat

V nejrůznějších programovacích jazycích existuje několik typů celých čísel. Liší se v počtu bytů, ve kterých jsou uložena. Typicky jsou čísla uložena v 1, 2, 4 nebo 8 bytech a na základě velikosti mohou mít různě velké rozsahy hodnot. Od přibližně +/-127 v jednom byte přes +/-32767 a +/-2 miliardy až po přibližně +/-9 triliónů v 8 bytech (v záporné větvi je rozsah o jedničku větší, takže –128 až +127 a tak dále). Můžeme též vybrat typ bez znaménka a posunout rozsah do kladné poloviny, takže od 0–255 po 0–18 triliónů.

Společná vlastnost všech těchto formátů je ta, že vždy musíme dopředu rozhodnout, jaký rozsah budeme potřebovat. Někdy je to jednoduché. Například na zakódování jednoho znaku stačí 1 byte. Písmen je přece pouze 26. A nebo ne? S problémem kódování znaků se potýkáme dodnes.