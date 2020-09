Bitcoin Script a Ethereum Solidity: něžný úvod do programovacích jazyků

Na počátku tohoto článku stála touha dozvědět se, proč vlastně kryptoměny jako Bitcoin a Ethereum potřebují své zvláštní programovací jazyky (jedná se o Script a Solidity). Proč prostě nevyužijí vývojáři některý z již ověřených jazyků? Záhy jsem pochopil, že k pochopení zapotřebí udělat krok zpět a zeptat se na meta otázku: proč vlastně existuje na světě tak velké množství množství programovacích jazyků?

A tato otázka mě přinutila zjistit, k čemu programovací jazyk jako takový vlastně slouží.

Jazyk a duch stroje

Programovací jazyk, stejně jako jazyk přirozený (čeština, angličtina…), slouží k vyjádření myšlenek. Přirozený jazyk má své nuance, synonyma a metafory; programovací jazyk musí být formálnější a používané termíny musí mít jednoznačný význam. Proč? Programovací jazyk je totiž především nástroj, který umožňuje překlenout bariéru mezi člověkem a strojem. A zatímco člověk si může významy a záměry domýšlet z kontextu a předešlé zkušenosti, stroj nic takového neumí. Potřebuje jasné instrukce.

Nejpřekvapivějším zjištěním při studiu programovacích jazyků je, že počítač samotný mu vlastně nerozumí. Nejnižší jednotkou počítače je totiž transistor, který může mít jen dva stavy: zapnutý nebo vypnutý. Tyto dva stavy lze vyjádřit v tzv. binární formě jako 1 a 0. A je to právě tento binární strojový kód, který přímo ovládá transistory v počítači – tomuto jazyku počítač rozumí. A v dávných dobách člověk v jedničkách a nulách skutečně programoval – formou propichování děrných štítků.



Wikipedie Děrný štítek s výrokem z programovacího jazyka Fortran (konec 50. let).

Programovat tímto způsobem je pochopitelně mentálně náročné a ne příliš efektivní. Pro usnadnění práce si tak programátoři postupně vyvinuli tzv. vyšší jazyky – poskytující vyšší míru abstrakce od strojových jedniček a nul. Programovací jazyk je tudíž především mentální berličkou pro lidskou mysl – a do jazyka stroje je následně překládán:

Tím se konečně dostáváme k zodpovězení otázky, proč potřebujeme více programovacích jazyků – potřebuje je totiž člověk, nikoli stroj. Zjednodušeně řečeno je stroji jedno, v jakém jazyce člověk pracuje – ke stroji se vždy nakonec dostanou potřebné jedničky a nuly.

V mnoha ohledech je programovací jazyk podobnější spíše nářadí, než jazyku. Potřebujeme-li zatlouct hřebík, vezmeme si k tomu kladivo, potřebujeme-li zašroubovat šroub, vezmeme si šroubovák. Hřebíku a šroubu je v konečném důsledku jedno, jakým způsobem se do dřeva dostanou – a teoreticky můžeme na šroub vzít kladivo a na hřebík vzít šroubovák. Bude to sice pracnější a výsledek nebude moc hezký, ale obojí nakonec do dřeva zatlučeme. Obdobně fungují i programovací jazyky a software, který s nimi vytváříme. Na webové aplikace si vezmeme JavaScript, na vědecké výpočty Python. Proč? Protože jsou k tomuto účelu vymyšleny a dobře mu slouží, stejně jako kladivo na hřebík. Namísto lidské ruky třímající kladivo se zde však potýkáme s lidskou myslí formulující myšlenky ve vhodném programovacím jazyku.

Bitcoin a Script

Programovací jazyk Bitcoinu je Script. Jedná se o záměrně omezený jazyk, který umožňuje v podstatě pouze jednu věc: definovat odemykací podmínky pro bitcoiny spojené s určitou adresou. Transakce v Bitcoinové síti totiž nejsou v principu nic jiného, než neustálé redefinice ohledně toho, jak lze utratit konkrétní bitcoinové transakční výstupy (neboli UTXO = unspent transaction output).

Nejzákladnější odemykací podmínka je taková, kdy jsou bitcoiny na adrese odemknutelné pouze po podpisu privátního klíče, který odpovídá veřejnému klíči, na jehož hash byly bitcoiny původně zaslány. Základním stavebním prvkem Bitcoinu je totiž tzv. asymetrická kryptografie: páry soukromých a veřejných klíčů, kde veřejný klíč (či lépe řečeno hash veřejného klíče) je ekvivalentem adresy k zasílání bitcoinů, a soukromý klíč opravňuje bitcoiny na odpovídajícím veřejném klíči utrácet.



Bitcoin Script definuje odemykací podmínku bitcoinových UTXO. Alice v transakci Bobovi definuje odemykací podmínku takto: transakce jde na adresu odpovídající Bobovu veřejnému klíči (PubKey), což znamená, že tyto bitcoiny může odemknout pouze Bobův odpovídající soukromý klíč (PrivKey).

Při běžných transakcích se uživatel se Scriptem nepotká – odemykací podmínky za něj řeší software ve formě peněženky. Pro uživatele Bitcoinu je nicméně dobré vědět, co vše Script umožňuje: kromě výše uvedených základních transakcí to jsou například multisig transakce (v odemykací podmínce je větší množství soukromých klíčů – vhodné při správě většího množství prostředků s požadavkem na vyšší úroveň bezpečnosti), timelock transakce (v odemykací podmínce je definována výška bloku, po které teprve mohou být bitcoiny utraceny), či hashlock transakce (v odemykací podmínce je definován konkrétní hash, který musí vzejít z hashovací funkce nezveřejněné sady dat, aby bylo možné bitcoiny utratit).