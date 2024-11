Blender má nové malířské možnosti, AMD Ryzen 7 9800X3D nedostatkový

Týden v KDE: spousta opravených chyb

Z novinek vývojáři projektu KDE stihli několik věcí, hlásí Nate Graham. Plasma nově umí přepínat funkce tlačítek per grafických tabletů. Informační centrum už konečně zobrazuje přehled o všech GPU v systému, ne jen jednom. Indikace je barevné zvýrazněná. V Discoveru se zobrazuje informace o tom, zdali aplikaci zabalil přímo její tvůrce, nebo nějaká verifikovaná / důvěryhodná třetí strana.

Widget tiskáren zobrazuje i každé připojené tiskárny její frontu přímo ve widgetu. Widget správce úloh pro změnu umožňuje nastavení pozice zobrazení ikony „přehrávám zvuk“, kdy pouhým kliknutím na ni lze zvuk ztišit a ovládání audia se vždy zobrazí i v náhledu okna. Nastaví-li uživatel systém tak, aby při příštím restartu naběhl do nabídky bootloaderu, obrazovka odhlášení o tomto informuje.

Opraven je vzhled koláčových grafů v úzkých oknech, indikátor průběhu v aktualizacích v rámci Discoveru je čitelnější, Nastavení mizí z kategorií menu (všechny jeho komponenty jsou nově v sekci Systém), widget tisku nově ukazuje indikátor u tiskáren, které právě tisknou, widgety na ploše jsou nově trošku průhledné, jako ty v panelu, v případě nenastavení časové zóny widget digitálních hodin upozorní uživatele, že by bylo dobré to napravit a nabídne cestu, opravena je chyba vedoucí k pádu KWin při připojení externích displejů.





Nově už také není potřeba ručně restartovat službu Powerdevil, pokud se nastavení napájecího profilu nepropíše do widgetu Power and Battery. Automatická aktualizace v Discoveru opět funguje i pro Flatpaky. Opravena je z zvláštní chyba vedoucí k tomu, že GTK4 apliakce byly v KDE v HDR režimu příliš tmavé – nyní jsou zase příliš světlé, ale to je pro změnu chyba v GTK4.

Celkově bylo za poslední týden uzavřeno 99 hlášení o chybách, přetrvává počet 4 chyb s vysokou prioritou vyřešení a o 3 na 37 pokles počet chyb, kterých si běžný uživatel všimne typicky do čtvrt hodiny. Přibyla také podpora Wayland protokolu systémového zvonku.

Ryzen 7 9800X3D je hit, balení pro Evropu mají překupníci

Zdá se, že nejnovější osmijádro AMD s 3D cache je opravdovým hitem, takže v Evropě se shání špatně. Prvotní zásilky získali překupníci a české eshopy kupříkladu tento procesor stále prakticky nenabízejí: vyhledávače říkají, že jeden eshop jej doručí za 10 dní za necelých 14 tisíc Kč, druhý se tváří, že jej má skladem, ale také chce skoro 17 tisíc Kč.

Velké české eshopy se standardní cenovkou pod 14 tisíc Kč spíše jen přijímají předobjednávky (což byl způsob, jak z evropského trhu zmizely první várky procesorů, které se na kontinent dostaly). Procesoru jsou ale plné weby typu eBay, kde se prodává i 10 tisíc Kč nad standardní cenou. Vyplatí se vyčkat.

Vývojová verze Wine 9.21

Pravidelná nová verze balíku Wine je na světě. Tentokrát tvůrci dále zapracovali na větší podpoře network sessions v rámci DirectPlay, opravách pro C++ kompilaci a také I/O a mezi podporované přibylo více formátů D3DX9. Opravených či uzavřených chyb je „jen“ 16, přičemž nejstarší žádost o implementaci sort.exe se uzavřela po více než 13 letech. Nejrychleji uzavřeným hlášením je pak padání MSI balíčku AnyRail, které se vyřešilo během 3 dnů.

Vývoj Mesa 24.3 se chýlí ke konci, vytvořena větev 25.0

Na Gitu byl oddělen kód, ze kterého již brzy vzejde příští verze balíku Mesa 24.3 a vývojová větev tak nyní již nese novinky, které projdou až do verze 25.0. Jak jsme již několikrát informovali, do 24.3 se chystá řada vylepšení, od lepší podpory OpenGL a Vulkanu pro Apple Silicon, přes různé optimalizace, lepší podporu OpenCL skrze Rusticl či Vulkan FIFO na Waylandu až po další vylepšení Vulkan ovladače Nvidia NVK, robustnější podporu iGPU z procesorů Intel Lunar Lake, podporu Xe2 jader generace Intel Battlegame (mimochodem opravdu a již brzy zamíří na trh, jeetě před Vánoci) až třeba po počáteční aktivaci podpory Xe3.

Phoronix tak připomíná, že právě Mesa 24.3 bude hodně naducané vydání, neboť původní plány na branching 16. října vzaly z své a došlo k němu až 7. listopadu a do této verze se tak vešlo více vlastností. Padají tak i původní plány stavějící ostré vydání Mesa 24.3 už na příští týden, v tuto chvíli může být řeč maximálně o RC1. Mesa 24.3 se tak pravděpodobně objeví na přelomu listopadu/prosince (případně v první polovině prosince při nenadálých komplikacích), čímž zhruba trefí již zmíněné uvedení grafických karet Intel „Battlemage“.

Blender ukazuje malířské schopnosti v novém videu Project Gold

Nové schopnosti Blenderu, kterými lze primárně 3D animační program obohatit skrze „zlatý projekt“ ukazuje demonstrační video a detailně popisuje zápisek na domovském webu projektu.