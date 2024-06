Block Coding pro Godot, novinky v KDE Plasma 6.2

GNOME 47 lze sestavit bez podpory X11

Další důležitý milník na definitivnosti přechodu od X11 na Wayland píše desktopové prostředí GNOME. Počínaje verzí 47 jej půjde sestavit zcela bez závislostí na X11, tedy bez možnosti X-kové aplikace provozovat. Jde o volitelnou možnost v rámci GNOME Shell a GNOME Mutter, čímž vývojáři uzavírají dva roky běžící issue tracker. X11 je odteď v GNOME jen jako volitelné, jakkoli jistě bude i nadále využíváno.

GNOME 47 je v plánu na září tohoto roku a lze jej očekávat v podzimních vydáních distribucí jako Fedora 41 či Ubuntu 24.10.

PipeWire 1.2 přidává asynchronní zpracování, Explicit Sync

Rozhraní PipeWire v nové verzi 1.2 přináší několik dílčích vylepšení. Konkrétně jde o podporu jak asynchronního zpracování (jednotlivé nody si mohou vybrat, aby tak byly plánovány, nebo k tomu mohou být naopak donuceny – tato synchronizace nicméně zvyšuje latenci o 1 cyklus), tak explicitní synchronizace (včetně metadat).





Pro systémy typu *buntu je tu podpora Snapu a dále tvůrci implementovali streamování na Snapcast servery pro multi-room audio.

Obecně přibyla i podpora pro mandatorní metadata při vyjednávání parametrů bufferu. Je možno též vytvářet a používat vícero datových smyček v PipeWire serveru i klientech a přibyla pro ně podpora nastavení CPU affinity. Došlo i na dílčí vylepšení podpory GStreameru a řadu dalších věcí. Již dříve ve vývojových verzích jsme nalezli například vylepšené nakládání s chybami při parsování konfigurace, podporu pro security-context handling u Flatpaků a v neposlední řadě využití paralelní více vláken / procesů jak u PipeWire serveru, tak PipeWire klientů. Více v oznámení na GitLabu projektu.

Block Coding pro Godot: vývoj her jako ve Scratchi

Godot Engine jistě netřeba představovat, díky své otevřenosti a bezplatnosti už pohání spoustu her a jiných projektů. Nyní pro něj vývojáři z Endless OS Foundation připravili přídavný plugin, který umožní programovat aplikační logiku pomocí grafických bloků, jako ve Scratchi. Autoři sami zmiňují inspiraci v projektech jako Scratch či MakeCode.

Zdroj: Youtube.com

Vývojová verze Wine 9.12

Pravidelné vydání nové vývojové verze Wine tentokrát uzavírá 24 hlášení o chybách a implementuje pár věcí. Součástí kódu je nyní počáteční podpora pro datové struktury user32 ve sdílené paměti, novější verze Mono engine 9.2.0, přepsaný engine CMD.EXE či opravené nakládání se statusem asynchronního I/O v módu WoW64.

Nejstarší opravená chyba si na uzavření počkala necelých sedm let, nejrychleji uzavřená pak dva dny.

Týden v KDE: nejen opravy Plasmy 6.1

Poslední týden vývojáři desktopového prostředí KDE Plasma hlavně pucovali čerstvé vydání Plasma 6.1. Nate Graham zmiňuje, že šlo o velké vydání, v rámci něhož se hlavně ladil nový režim úprav prostředí, sekundárně pak panely, systémová lišta, speciálně pro nastavení, která nejsou zrovna výchozí v rámci Plasmy. Jelikož pro plasmu 6.1 proběhlo nemálo změn v pozadí s negativními dopady na chování těchto prvků prostředí, byla jim v uplynulých dnech věnována větší pozornost.

Výsledkem toho je mimo jiné fakt, že počet chyb v Plasmě s vysokou prioritou řešení klesl na novou rekordní úroveň, pouhých 29 chyb (vůbec poprvé pod 30).

Logicky ale po Plasmě 6.1 začal akcelerovat i práce na budoucí Plasmě 6.2. Z toho, co už je v běhu, Nate vypichuje podporu Enhanced Open (OWE) Wi-Fi zabezpečení, nový efekt schování kurzoru v KWin (lze jej nechat schovat po nějaké době bez aktivity / schovat pokud uživatel píše).

Okular nově poskytuje informace o validnosti kryptografických podpisů dokumentů. Efekt Overview v KWin dostal lépe odpovídající popisky oken (novinka ještě pro Plasmu 6.1.2). Zvuková témata Ocean a Oxygen nově obsahují i zvuk zvonku, takže už se při nutnosti systémové zvonku nepoužije výchozí z tématu FreeDesktop, který se k těmto tématům fakt nehodí.

Sjednocování použití dialogu „Otevřít s“ v dalších částech UI nyní zahrnuje i terminál a skripty. Discover zobrazuje v případě poškození PackageKit démonu lepší chybovou hlášku. U widgetu Lock/Logout je nově volba “Show logout screen”, která navrací možnost zobrazovat na obrazovce všechny volby, které zde dosud bývaly (Plasma 6.1 přinesla změnu a zobrazovala pouze danou jednu akci, vrací se tedy chování z Plasmy 6.0) – nadále platí, že tento widget je upravitelný uživatelem do podoby, která mu vyhovuje.

Maximální počet opakování stisknuté klávesy za sekundu při jejím trvalém držení se zvyšuje ze 100 na 200. Mění se chování některých prvků v systémových nastaveních. Widget napájení a baterek informuje, pokud není dané nastavení úspory energie funkční kvůli jiné alternativní TLP utilitě. U Bluetoothu jsou blokovaná zařízení schována do vlastní sekce a zobrazuje se u nich kontextová nápověda, co to blokování u daného zařízení konkrétně znamená. Opravena je jako obvykle spousta chyb, další jsou pak nahlášeny. Podrobnosti shrnuje Nate Graham v tradičním přehledu.