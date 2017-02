 »   »  Boj proti pirátství: pirátské stránky poprvé zablokovala páteřní síť

Software a hardware

Google fakticky pohřbil stařičký, ale kdysi velmi populární Android 2.3 Gingerbread. Šlo vlastně o první verzi Androidu, která se dostala k velkému množství uživatelů. Samotný systém už není aktualizován dlouho, ale teď Google začal Gingerbread ignorovat v rámci Google Play Services. Nová verze 10.2 už systém nepodporuje. To neznamená, že by se Android 2.3 rázem stal nepoužitelným. Stále lze systém i starší verzi služeb Google používat, ale není jisté, jak dlouho to tak zůstane. Koneckonců při používání Gingerbreadu už dnes narazíte na řadu omezení. Např. velká část aplikací už podporuje pouze Android 4.0 a vyšší.

Gingerbread měl premiéru na telefonu Nexus S

Oblíbený nástroj Ghostery, který zabraňuje sledování uživatele napříč webem, má nového majitele. Je jím nepříliš známá německá firma Cliqz, která vyvíjí stejnojmenný prohlížeč, jehož zaměřením je také ochrana před sledováním. Za pozornost stojí fakt, že Cliqz je firma spoluvlastněná Mozillou. Majoritním vlastníkem je však nakladatelství Burda Media. Také je třeba říct, že Cliqz koupil pouze rozšíření, název a vývojový tým. Evidon, dosavadní tvůrce nástroje, bude mít i nadále přístup ke shromažďovaným datům. Rozšíření by také nadále mělo fungovat samostatně.

Internet a web

Boj proti pirátství se technologicky posunul na novou úroveň. Vůbec poprvé se k blokaci pirátských serverů odhodlala významná páteřní síť provozovaná společností Cogent Communications. Blokováno bylo např. Pirate Bay a několik menších serverů, vždy jednoduše podle IP. Brzy však přispěchala na pomoc ochranná služba Cloudflare, kterou servery využívají, a serverům přidělila nové IP adresy. Žádná ze zúčastněných stran se k situaci nevyjádřila, takže můžeme jen spekulovat, o co se kdo snažil. Nové adresy už páteřní síť nechala být.

Před nějakými třemi roky Facebook uvedl automatické přehrávání videí. Teď se chystá tuto funkci ještě vylepšit – videa se budou nově přehrávat i se zvukem. Zatím se to týká pouze mobilních aplikací a možnost půjde globálně vypnout, ale stejně to zní velmi otravně. Hlasitost videa se bude snižovat s tím, jak uživatel uživatel bude scrollovat dál. Dále přibyla také možnost picture-in-picture, kdy lze video vyčlenit do malého okna a Facebook běžně používat.

Trochu veselejší zprávy týkající se videa má YouTube. Zatímco dosud na serveru reklamy jen přibývaly, v budoucnu už se YouTube hodlá trochu krotit. Google prý plánuje omezit nejotravnější reklamy, které mají půl minuty a nelze je přeskočit. Změna je ale plánována až od příštího roku, tak doufejme, že si to v YouTube nerozmyslí.

Uber to zřejmě s vlastními mapovými podklady myslí vážně. Už nějakou dobu na vozy partnerů montuje speciální senzory, které snímají trasy a vytvářejí mapové podklady, resp. alespoň část z nich. Teď firma oznámila, že začíná mapovat i Asii, a to v Singapuru. Už tak alespoň částečně mapuje na všech hlavních kontinentech. Uber tvrdí, že data sbírá hlavně pro vlastní potřebu a zdokonalování služeb, ale čím dál víc se spekuluje o tom, že využije flotilu nasmlouvaných vozů a vytvoří mapovou službu pro širší využití. Tuto teorii podporuje také fakt, že Uber ulovil několik významných lidí z oboru, kteří pracovali např. na mapách pro Google.

Byznys, politika, právo

Ministr průmyslu a obchodu navrhl novelu zákona o telekomunikacích, která by měla posílit práva spotřebitelů. Její asi nejvíc kontroverzní částí je zákaz tzv. podpultových neboli retenčních nabídek, které si zákazníci mají možnost takříkajíc vyhádat. Nově by nebylo možné uzavřít tarif za jinou cenu, než tu uvedenou v oficiální nabídce. To by se však nemělo týkat množstevních nabídek např. pro firmy. Různí se názory, zda by zákaz vlastně pomohl spíše klientům nebo operátorům. Tato část návrhu překvapila také představitele Českého telekomunikačního úřadu, kteří tvrdí, že s nimi před navržením vůbec nebyla konzultována.

Rusko prý zvažuje, že Spojeným státům vydá Edwarda Snowdena. Uvedl to server NBC News s odkazem na zdroje z amerických tajných služeb. Mělo by jít v uvozovkách o dar novému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který se ke Snowdenovi vyjadřoval ještě ostřeji než většina amerických politiků a prohlásil, že je zrádce a zasloužil by smrt. Rusko nedávno Snowdenovi prodloužilo azyl až do roku 2020. V roce 2018 by Snowden teoreticky mohl požádat o ruské občanství. Na druhou stranu je známo, že Snowden zemi nepovažuje za ideální útočiště a hledá i jinde, ale zřejmě neúspěšně.

Gartner zveřejnil data o prodejnosti chytrých telefonů v posledním čtvrtletí minulého roku. Čísla ukazují, že mobilní Windows skutečně umírají (podíl už jen 0,3 %) a Samsung se trochu propadl, zřejmě kvůli fiasku s modelem Note 7. Největším výrobcem se tak opět na chvíli stal Apple, ale lze předpokládat, že Samsung ho opět brzy přeskočí. Obě společnosti mají na trhu podíl kolem 18 %. Za nimi je s cca polovičním podílem Huawei. Následují další dva čínští výrobci Oppo a BBK, kteří meziročně zdvojnásobili svůj podíl.

Zajímavosti / telegraficky

Linus Torvalds si opět pustil pusu na špacír, ale tentokrát ho za to řada lidí pochválila. „Ta inovace, o které se v oboru mluví, je bullshit. Kdokoliv může inovovat. Neřiďte se nějakým think different, je to bezvýznamné. 99 % je prostě o tom tu práci udělat,“ řekl mj. Torvalds na Open Source Leadership Summit.

Na světě už je víc než tisíc bitcoinových bankomatů. Nejvíce (víc než polovina) je jich ve Spojených státech, ale i Česká republika má vzhledem k velikosti velmi dobré pokrytí – automatických směnáren u nás najdete patnáct. A navíc třetím největším výrobcem bankomatů je česká společnost General Bytes.

Apple připravuje vlastní televizní (tedy ve skutečnosti internetovou) show Planet of the Apps. Jde o takovou obdobu českého Dne D, kde se ale účastníci snaží investorům prodat pouze mobilní aplikace.

Vyhledávač DuckDuckGo opět rozdal 300 tisíc dolarů neziskovým organizacím. Nejvíc tentokrát obdržely Freedom of the Press Foundation a World Privacy Forum.

Grafické API Vulkan oslavilo první narozeniny, přesto se s ním zatím moc nesetkáte. To by se mělo změnit poté, až Vulkan začnou plně podporovat herní enginy.

Vydání LibreOffice 5.3 strhlo hodně pozornost, píše Document Foundation a přidává konkrétní statistiky. Oproti vydání předchozí verze se značně zvýšily návštěvnost, počet stažení i počet finančních příspěvků.

Google v prohlížeči Chrome neoprávněně použil několik patentovaných technologií pro detekci malware. Musí zaplatit odškodné ve výši 20 miliónů dolarů.