Brave má 25 miliónů uživatelů, co přinese Fedora 34

Solus 4.2 s podporou AV1

Nová verze Linuxové distribuce Solus, která je jednou z těch vytvořených from scratch, přináší zejména aktualizace všemožných balíčků. Připomeňme, že používá upraveného správce balíčků PiSi, zde nazývaného eopkg , a k tomu jako výchozí své vlastní desktopové prostředí Budgie. V nové verzi přináší některá vylepšení v čele s novou systémovou lištou a lepší podporou desktopových ikon.

Všechny vydané edice pak mají společné nové verze programů jako Firefox 85.0, LibreOffice 7.0.4.2, Thunderbird 78.6.1, v základu pak všechny nabízí pro hudbu přehrávač Rhythmbox s rozšířením Alternate Toolbar. Edice s Budgie a GNOME používají pro video MPV s GUI nadstavbou GNOME MPV, verze s MATE používá VLC. Vymyká se KDE Plasma, kde tvůrci celkem logicky vsadili na přehrávače/nadstavby Elisa a SMPlayer.

Díky použitému jádru Linux 5.10.12 zde najdeme podporu procesorů Ryzen řady 5000 (až po nejvyšší 5950X) a též Intelů Comet Lake (tedy Core i9–10900 apod). Mesa povýšila na verzi 20.3.3 s podporou nových GPU, API Vulkan 1.2 či ACO shader compilation pro Vulkan ovladač RADV. Multimédia dále zastupuje ffmpeg 4.3.1 s podporou kódování do AV1 pomocí librav1e, dekodér dav1d je zde ve verzi 0.8.1 a nechybí ani gstreamer 1.18.2. Všechny podrobnosti včetně detailů k jednotlivým edicím shrnuje domovský web projektu.

Brave měsíčně používá 25 miliónů uživatelů

Prohlížeč Brave založený (nejen) Brendanem Eichem po jeho odejítí z Mozilly slaví další milník. Používá jej aktuálně vice než 25 miliónů aktivních uživatelů měsíčně, 8 miliónů lidí pak každý den. Brave má navíc 1 milión ověřených tvůrců. Měsíční počet uživatelů se pak za poslední rok více než zdvojnásobil.

Uživatelé rozeslal autorům svých oblíbených stránek již 26 miliónů BATů. Příjmy v systému Brave Ads vzrostly za posledních 16 měsíců 28×, míra prokliku je u nich přitom 9 %, namísto obvyklých ~2 % u běžných reklam na webech, uvádí Brave.

Prohlížeč pak před dvěma týdny integroval podporu protokolu IPFS (InterPlanetary File System (Wikipedia) – podrobnosti jak to funguje jsou též k dispozici).

Co přinese Fedora 34

Fedora 34 bude možná tak trochu víc než obvyklé aktualizační vydání, a tak je fajn, že Jiří Eischmann sepsal, co čtyřiatřicítka dostane do vínku. Většinu z toho jsme si zde již přiblížili, takže jen heslovitě připomeňme to podstatné: Fedora 34 nejspíš přejde od PulseAudio na PipeWire, čímž se vyřeší schizofrenie zvukařů nutící k přepínání mezi PA a JACKem. Dále zde najdeme zbrusu nové GNOME 40 s GTK4 pod kapotou, nový Sound Open Firmware LPE hardware Intelu, vydání s KDE Plasmou používající konečně Wayland, nový spin s desktopem i3, DNS přes TLS a mnoho dalšího. Phoronix na seznam doplňuje použití HarfBuzz u FreeType, my z dřívějška ještě přihoďme použití systemd-oomd (uživatelé upgradující z Fedory 33 budou nadále podrženi na EarlyOOM).

Valve musí zaplatit Corsairu 4 milióny USD za porušení patentu

Soudní spor mezi společnostmi Valve a Corsair (která koupila původního stěžovatele Ironburg Inventions, který držel práva na tuto technologii firmy Scuf Gaming) je u konce. Valve vědomě porušil patent Corsairu na ovládací tlačítka gamepadu na zadní straně, když je před lety použil na svém ovladači Steam Controller. Již tehdy byl upozorněn, že porušuje patentová práva Ironburgu, jeho ovladač se vyráběl až do roku 2019 a soud tedy za 1,6 miliónů kusů prodaných Steam Controllerů vyčíslil škodu takto.

Navzdory výrazně lepším CPU AMD si Intel o něco polepšil

Jedna věc je to, jak úžasné procesory umíte vyrábět, věcí zcela jinou však je, jaké množství jich dokážete dostat na trh. A to je právě úskalí jinak skvělých procesorů AMD Ryzen 5000, které jsou první generací CPU, jež je po mnoha letech skutečně ve všech oblastech lepší než nabídka Intelu.

Jenže Intel je i přes výrazně horší výrobní technologii a videitelně slabší výkony svých CPU při současně vyšší spotřebě schopen zákazníkům dodávat velké objemy kusů, a tak dle Mercury Research za poslední kvartál klesl podíl AMD z 20,1% na 19,3% v desktopech, resp. z 20,1% na 19,1% v mobilním segmentu, zatímco Intel adekvátně tomu vzrostl.

Pro AMD to není v principu žádná katastrofa, polepšila se totiž v jiném klíčovém ukazatel. Její průměrná prodejní cena (ASP – Average Selling Price) meziročně o polovinu vzrostla, navíc trh x86 CPU meziročně vzrostl o 20,1 %, takže v absolutních číslech rostla i AMD. Celkově pak – zahrnuvše desktopová, mobilní i serverová CPU – AMD v Q4/2020 klesla o 0,7 procentního bodu na 21,7 % (před rokem však byla na 15,5% podílu).

Čínská SMIC bude soustředit síly na planární výrobní procesy

Čínská státní výroba čipů Semiconductor Manufacturing International (SMIC) je na americké černé listině. To omezilo její možnosti se 14nm FinFET procesem, zcela zarazilo její vývoj 7nm procesu (pokud tedy pokoutnímu získávání technologií z Tchaj-wanu / přetahování vědců a inženýrů z TSMC budeme říkat „vývoj“). SMIC tak musí fallbacknout o úroveň zpět a soustředit síly primárně na technologie, kde si umí vybudovat zázemí na bázi vlastních, resp. neamerických technologií. To znamená výrobní procesy z éry před FinFET.

Za počátek éry FinFET můžeme považovat uvedení Core i7–3770K od Intelu. 22nm 3D procesem vyráběný procesor přišel na trh na jaře 2012, tedy před 9 lety. Pre-FinFET éra de facto znamená 28nm proces, což je záležitost vskutku prehistorická. Pokud bychom se bavili o TSMC pro srovnání na velkých čipech,že AMD tímto procesem u TSMC vyráběla Radeon HD 7970, který přišel na svět na přelomu let 2011 a 2012. SMIC tedy jde hodně zpět (ve srovnání s běžící 5nm EUV FinFET výrobou v TSMC).

Každopádně její planární linky jsou plně vytíženy a zde se budou kapacity navyšovat: na 300mm waferech na 10 000 měsíčně a na 200mm waferech na 45 000 měsíčně.

Patche v AMDGPU přináší prvopočáteční přípravy na PCI Express 5.0

AMD chystá pro Linux 5.12 další várku zajímavých novinek v ovladači AMDGPU. Už nyní do větve DRM-Next přibyly věci kolem řízení spotřeby, podpory OverDrive na Radeonech RX 6000, FP16 pro více karet a další low-level věci. Novější APU mohou využívat FreeSync, vrací se rozhraní set_fan_speed_percent a objevuje se kód pro rozpoznávání PCI Express verze 5.0 – tímto rozhrnaím žádný AMD systém zatím nedisponuje.

Ve frontě věcí je už i patch pro FreeSync přes HDMI – myšleno je tím opravdu rozhraní FreeSync, nikoli jeho variace HDMI VRR, která je součástí standardu HDMI 2.1+. Dále se objevují patche měnící chování s některými převodník z DisplayPortu na VGA – dosud u mnohých nebylo možné používat víc než 1440×900, i když monitor byl FullHD, nyní je připravena oprava, která 1920×1080 zprovozní.