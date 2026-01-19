Budgie přechází na Wayland, minimalistické Minimal Ubuntu Pro

Budgie přechází na Wayland
Pracovní prostředí Budgie bylo původně vyvinuto pro distribuci Solus. Ačkoli je Budgie nyní nezávislým projektem, zůstává vlajkovou lodí pracovního prostředí pro Solus a je k dispozici i v několika dalších distribucích. Nejnovější verze Budgie (verze 10.10) přechází z prostředí X11 na Wayland.
Budgie 10.10 je zcela nová řada verzí pro Budgie Desktop, která představuje naši první verzi migrující Budgie z X11 na Wayland. Tato řada verzí uzavírá více než desetiletí vývoje Budgie 10; formálně převádíme Budgie 10 do režimu údržby, abychom se mohli soustředit na Budgie 11, říkají vývojáři. Podrobnosti o migraci na Wayland najdete v tomto příspěvku na blogu Budgie.
Minimal Ubuntu Pro
Canonical představil Minimal Ubuntu Pro – nové minimalistické cloudové obrazy Ubuntu s podnikovým zabezpečením a dlouhodobou podporou. Jsou až o 50 % menší než běžný Ubuntu Server a startují až o 40 % rychleji, protože obsahují jen nezbytné komponenty. Součástí je Ubuntu Pro s rozšířenými bezpečnostními aktualizacemi pro LTS verze (Main i Universe), volitelně až na 15 let.
Obrazy podporují bezpečnostní standardy FIPS 140–3, CIS a DISA STIG a zůstávají plně kompatibilní s balíčky Ubuntu. Minimal Ubuntu Pro je k dispozici na AWS, Azure a Google Cloud Platform.
Veřejná beta verze KDE Plasma 6.6
Projekt KDE vydal beta verzi KDE Plasma 6.6, která přináší řadu novinek a vylepšení. Mezi hlavní patří nový Plasma Login Manager, OCR ve Spectacle, emulace XRandr v KWin, podpora barevných pipeline pro jednotlivé DRM plány a automatická regulace jasu pomocí senzoru okolního světla.
Nová verze také zlepšuje Wayland, přidává USB portál pro sandboxované aplikace, usnadňuje sdílení Wi-Fi přes QR kódy, rozšiřuje funkce přístupnosti a zlepšuje práci s baterií na noteboocích. Finální vydání KDE Plasma 6.6 je plánováno na 17. února 2026, beta je nyní k dispozici v openSUSE Tumbleweed a KDE neon (unstable). Jde o předběžnou verzi, proto není vhodná pro produkční nasazení.
Debian hledá nový tým pro ochranu dat
V nejnovějším zpravodaji Bits from the DPL zmínil vedoucí projektu Debian mezeru v personálním obsazení projektu Debian. Konkrétně Debian v současné době nemá tým pro ochranu dat: „Jak jste možná četli v mé nedávné výzvě pro dobrovolníky, Debian v současné době nemá aktivní tým pro ochranu dat. Všichni předchozí delegáti odstoupili, a delegace byla proto zrušena.
Debian tak zůstává bez specializovaného týmu, který by se zabýval ochranou dat a otázkami souvisejícími s ochranou soukromí, což není udržitelná situace. Velmi uvítám dobrovolníky, kteří se zajímají o ochranu dat a soukromí a pomohou tým znovu sestavit.“ Jednou z překážek při hledání členů týmu je to, že pozice je otevřena pouze vývojářům Debianu, a to kvůli míře důvěry, kterou tato role vyžaduje.
Nově vydáno
VailuxOS, německá desktopová distribuce Linuxu s přizpůsobeným desktopem KDE Plasma, byla aktualizována na verzi 1.6. David Heinemeier Hansson oznámil vydání Omarchy 3.3.0, aktualizované verze distribuce založené na Arch Linuxu s Hyprlandem jako preferovaným správcem oken. Vyšel ArchBang Linux 100126, nejnovější aktualizace, která přechází z Openboxu na kompozitor labwc. XIVA Studio je multimediálně orientovaná distribuce odvozená od Manjaro Linuxu a BigLinuxu vyšla ve verzi 2026–01–09.