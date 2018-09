 »   »  Buďme rádi za Mir, jeho návaznost na Wayland prospívá rozmanitosti

Dnes už můžeme říci, že bez ohledu na to, zdali by nějaké to budoucí Ubuntu používalo Upstart či systemd, určitě by nemohlo fungovat ani na X.Org serveru, ani s Unity ≤7 postaveném na hybridu GTK2 a GTK3 prvků GNOME.

Canonicalu nelze upřít snahy řešit odvěké bolístky linuxového světa. Byl prvním, kdo přišel s bezbolestnou a snadnou instalací uzavřených ovladačů do linuxové distribuce a i jeho projekt init systému Upstart byl z hlediska svižnosti startu OS krokem správným směrem. Ostatně vzpomínáte na ta léta, kdy se stále posouvala hranice rychlosti nastartování distribuce? Kdo by dnes chtěl čekat i 1 minutu, než jeho Windows Vista či plnotučná Mandriva z pomalého harddisku naběhnou.

Nepodařilo se. Osobně jsem byl tehdy spíše toho názoru, že i kdyby nevyšla 32miliónová hranice, byl tu potenciál na dosažení alespoň 20 miliónů, ale pouhý 1 měsíc bylo prostě málo času. A nikdy už to s růžovým výhledem v Canonicalu nebylo takové jako do té doby.

Když pomineme raná léta, kdy Mark Shuttleworth asi opravdu nevěděl, co s penězi a kromě výletu do vesmíru začal financovat právě samotný projekt Ubuntu, zažili jsme s Canonicalem zlatou éru, kdy se na první pohled dařilo téměř vše, na co Canonical sáhl. Poslední záchvěvy bohatých let a současně první signály, že už to nikdy, opravdu nikdy nebude tak růžové, jak se řekněme v roce 2006 mohlo zdát, přišly s projektem hi-end telefonu Ubuntu Edge . V létě roku 2013 přišel Canonical s kampaní na speciální telefon poháněný Ubuntu, přičemž chtěl vybrat částku 32 miliónů dolarů během pouhého 1 měsíce.

Naštěstí se tedy pro Mir našlo nové využití a na poli kompozitorů podporujících Wayland přibyl před pár dny tento nováček. Pokud pomineme kompozitory spjaté vždy s konkrétním desktopem (KWin, Mutter, Enlightenment) a referenční Weston, moc jich prakticky nezbývá. Střídavě se objevují zprávy, že by Mir mohl sloužit v desktopech LXQt, resp. Xfce (či možná ještě lépe řečeno: distribucích Lubuntu a Xubuntu). Tyto zprávy, zvěsti či pavlačové drby (nehodící se škrtněte) se objevují posledních několik let, víceméně od doby ohlášení Miru – je vždy tedy potřeba mít na paměti, že do určité doby hovoří o Miru jako o celku (zobrazování i protokol), od určité doby však už jen jako o Wayland kompozitoru.

Jednou z posledních zpráv týkajících se použití Miru v distribuci zaměřené historicky na méně výkonné a starší počítače, jsou plány na portaci OpenBoxu na Mir pro použití v Lubuntu (které s verzí 18.10 už za pár týdnů přejde na Qt5 desktop LXQt).

Lubuntu 18.04 s LXQt

Lítost nad současným stavem světa Ubuntu

Optikou let 200× vypadá kondice Canonicalu, nadšení Marka Shuttlewortha i stav Ubuntu v letech 201× trochu šedivě. Doby, kdy malá progresivní distribuce bořila zaběhlé pořádky s absencí roota, snadnou instalací binárních blobů či „masoxovatěním“ výchozího desktopového prostředí jsou tytam. Ubuntu je dnes běžnou distribucí s prvky jako systemd, PulseAudio, Wayland, GNOME a nepochybně by projektů s původem Red Hatu bylo možné jmenovat ještě pár dalších.

Canonicalu se nepodařilo stvořit vlastní ekosystém přístrojů poháněných Ubuntu Touch/Phone (či jak by se to nakonec celé jmenovalo) pod kapotou a Mirem s Unity 8 navrchu. Už dávno nejsou rozesílána instalační CD (ono by to ostatně už dnes nemělo smysl), vývojářské summity jsou pořádány online (například od Ubuntu Developer Summit v hotelu Corinthia v Praze uběhlo už celých 10 let) a celkově je o Ubuntu méně slyšet.



Autor: Microsoft Windows 10 – plány na jednotnou platformu

Nepodařilo se mu to ani tak proto, že by to dělal špatně či ve špatnou dobu. Tyto důvody nestojí ani za neúspěchem Microsoftu na stejném poli, který v X předchozích letech „spláchl do kanálu“ miliardy dolarů provařených v Nokii a poslední snaze o mobilní Windows (8.x/10). Dva soupeři se totiž jeví neporazitelnými a menším problémem z nich je Apple, hrající si na svém vlastním superziskovém písečku.

Canonical i Microsoft prohráli s Androidem, prohráli s YouTube, prohráli s Mapami (a jejich realtime stavy ucpanosti silnic), prohráli s rozpoznáváním řeči, prohráli s video hovory v Hangouts, prohráli s Chrome i nejlepším vyhledávačem. Prohráli s megakorporací, které bychom správně měli říkat Alphabet, ale ještě chvíli ji říkejme Google.

Jo a taky prohráli s pohodlností stovek miliónů běžných uživatelů, kteří neřeší ony jemné nuance, jež chtěl třeba právě Canonical dát světu s „plně konvergentním“ Ubuntu. To, co nabízí Matrix Googlu a levným čínským výrobcům androidích telefonů, je prostě pohodlné, fungující a plně dostačující. A s každým dalším rokem, kdy jsou tito uživatelé svázáni se svým Androidem v telefonu, tabletu, televizoru, je menší šance na úspěch kohokoli jiného. Canonical a Microsoft spojuje to, že jak Ubuntu Phone OS, tak Windows Phone 7/8/10 se snažily vypadat jinak a fungovat lépe/efektivněji než iOS a Android. A právě to je jedna z těch věcí, která ve výsledku mohla nemálo lidí odradit.

Je dobré, že se podařilo dostat Mir do podoby, kdy celý projekt nejen neskončil v propadlišti dějin, ale dokonce může být ku prospěchu linuxového světa. Kdo ví, kde se v průběhu nadcházejících let v tichosti objeví jako součást operačního systému, která je pro daný účel prostě vhodnější než jiné do té doby existující implementace. Kdo ví, zdali v jeho kódu jednou nenaleznou inspiraci i jiné implementace Wayland kompozitorů.