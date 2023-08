Budoucí vývoj Ubuntu, Coreboot pro MSI Z790

Coreboot přidává podporu pro MSI PRO Z790-P

V projektu Coreboot se opět díky 3mdeb objevila podpora pro základní desky MSI PRO Z790-P v DDR4 i DDR5 variantě (viz Git). Tím bychom vlastně mohli povídání o této novince ukončit, neb Z790 se zas tolik neliší od Z690, kterou Dasharo/Coreboot už podporuje.

Tak či onak je ale skvělé, že práce pokračují a nyní tedy zahrnují i podporu pro desky MSI s aktuálním čipsetem pro aktuální procesorovou platformu Raptor Lake i jeho blížící se Raptor Lake Refresh. Více podrobností též na webu Dasharo.

Obě desky lze běžně koupit za ceny kolem 6 tisíc Kč. Mimochodem soudě dle popisu u Coreboot 4.21 z před týdne lze usuzovat, že již běží i přípravné práce na osmistovkové řadě čipsetů Intel, tedy možná nějaké budoucí desce „MSI Z890“, která přijde právě s Raptor Lake Refresh.





Týden v KDE: přechod na otevírání dvojklikem

Pokud člověk potřeboval kliknutím vybrat jednu položku ve správci souborů, měl dosud ve výchozím nastavení Plasmy smůlu, protože jeden klik prováděl akci (otevření složky či souboru). Toto chování ale končí, Plasma se opět bude chovat jako Windows (a ne jako macOS), kdy jeden klik vybere položku a dvojklik provede akci.

Další novinky v KDE, jak je již tradičně shrnuje Nate Graham, se samozřejmě týkají vývoje Plasmy 6.





Při běhu Plasmy na Waylandu u aplikací běžících přes XWayland zůstává jejich obsah schránky zachován i po ukončení těchto aplikací. Nastavení systému má nově zmenšenou minimální velikost okna tak, aby se dobře vešla i na obrazovky s 1366×768 a velkým panelem. Nastavení tiskáren bylo přepsáno do QML, zjednoduší to údržbu kódu a zlepší se i vzhled oproti zbytku systému.

Dolphin dostal vylepšenou kvalitu zobrazení ikon v příslušném typu zobrazení při použití neceločíselného škálování, je-li kliknuto na soubor kolečkem, otevře se v aplikaci, která je v nabídce „Otevřít s“ jako první. U souborů .3mf se nově zobrazuje v Dolphinu náhled 3D modelu.

Mezi opravami je obligátní řešení běhu s Nvidia GPU, konkrétně přibyla oprava monitorování Nvidia GPU v Monitoru systému při běhu s více GPU (toto míří ještě do Plasmy 5.27). Spravena je také chybička, kdy ztmavení obrazovky probíhalo v polovině nastavené doby. Spolehlivější je i start Plasmy 6.0 na Waylandu ve VirtualBoxu. Celkově bylo za poslední týden vyřešeno 90 chyb.

Jinak finišování Plasmy 6.0 tedy nadále běží, aktuálně zbývá uzavřít něco pod 90 problémů. Přehled je k dispozici na webu KDE. Plasmu 6.0 vedle vlastního KDE Neon (a jiných cest) si lze nově vyzkoušet jako Technology Preview i v rámci nové verze distribuce OpenMandriva ROME 23.08, kde je k dispozici i vlastní instalační ISO obraz.

Ubuntu řeší budoucí vývoj

Oliver Smith, který v Canonicalu sedí na pozici Product Manager for Ubuntu Desktop, vydal delší povídání o tom, kam bude Ubuntu směřovat. Máme přitom zhruba necelé dva měsíce do vydání Ubuntu 23.10, po kterém o půl roku později bude následovat LTS verze Ubuntu 24.04.

Ubuntu má aktuálně zhruba 6 miliónů aktivních uživatelů desktopové verze, což ji stále činí nejpopulárnější a potvrzují to i data uživatelů v průzkumu Stack Overflow a stejné potvrzují i data ze Steamu.

Vývoj každopádně směřuje k většímu zaměření vývojářů na bezpečnost desktopu (to si představme např. jako snapy), rychlý přechod uživatelských dat a podnikové správy do cloudu (to si představme jako ekvivalent k MS Active Directory / Teams), cloudového desktopu (kdo si vzpomene na projekt Ulteo Gaëla Duvala?) a další experimentální technologie jako embedded AI, pracovní prostředí v rozšířené a virtuální realitě atd.

Ale zpět na zem, Oliver hovoří o hodnotách Ubuntu, možnostech volby, kvalitě, podpoře, radost z používání, výkonu, soukromí, zabezpečení, integraci či výhledu do budoucna. V kontextu zabezpečení připomíná, že Ubuntu 23.10 nabídne zkušební podporu hardwarového šifrování celého disku jako volbu v instalátoru.

Na straně výkonu spolupracuje Canonical například s Intelem na podpoře hardwarové akcelerace kódování a dekódování videa v Chromium snapu – vše je na dobré cestě ke stabilnímu vydání. Připomíná se zde také již dříve rozebíraný neměnný desktop postavený z velké části na Snapech, což Oliver detailně rozebíral letos koncem května (psali jsme: Ubuntu připravuje neměnný desktop postavený na Ubuntu Core a snapech).

Ve stručnosti to berme takto: Ubuntu je a vždy bude pro běžné uživatele zdarma. Navíc Canonical nabízí placenou podporu, pracuje na neměnné variantě, která bude stát na stále vylepšovaném systému Snap balíčku. Rád by vylepšoval systém v oblastech, kde je to potřeba, viz ona zmínka o akceleraci videa v Chromiu. Do toho tu máme spolupráce na běhu Windows her a na druhé straně snahy Canonicalu umožnit správcům podnikových sítí zapojovat stroje s Ubuntu do firemního Active Directory s cestovními profily uživatelů.

Rostou snahy o poskytnutí cloudové infrastruktury, která by tvořila alternativu k systémům jako Google či MS Teams. A do toho v Canonicalu vizionáři vyhlíží další velké věci, které nás čekají, což je třeba právě ona zatím jako sci-fi znějící AI v pozadí.

Držme Canonicalu palce, neb jakkoli si často hraje spíše na vlastním písečku, pomáhá posouvat linuxový ekosystém tak, aby mu oproti Googlu či Microsoftu vlak buď neujel zcela, nebo ujížděl co nejpomaleji.