 »   »  Canonical chystá vstup na burzu, proto skončil desktop Unity 8

Linuxové distribuci Ubuntu se nikdy nepodařilo vyřešit slavný bug #1 (ostatně jej sám Mark Shuttleworth před pár lety uzavřel jako již irelevantní). To ale neznamená, že by se jemu a kolegům (sám jmenuje zejména Jane Silber) nepodařilo udělat z Ubuntu projekt, který není prodělečný. Ba naopak, v posledním rozhovoru Mark zmiňuje, že Ubuntu je soběstačné. Ale jsou zde další věci, zejména enterprisové, které přesahují původní rámec. Navíc i z dalších důvodů se patrně v nepříliš vzdálené budoucnosti stane ze soukromé společnosti Canonical firma obchodovaná na burze. Canonical se připravuje na IPO (initial public offering).

V rozhovoru dává do souvislosti IPO s koncem projektu Unity8. Ten sice byl výborný, ale nebyl finančně udržitelný. Vůbec celý projekt operačního systému použitelného od malých telefonů po velké desktopy či dokonce TV byl příliš velkým soustem a i proto, aby byl Canonical v dobré kondici před IPO musel desktop Unity8 skončit (a asi v této souvislosti můžeme extrapolovat tento předpoklad i na Mir v původním pojetí, které jej nyní okleštěno na částečné použití v IoT).

V osobní rovině Mark dodává, že emocionálně už by znovu nechtěl projít ukončením projektu Unity, ale nelituje toho, že projekt byl realizován a jaké možnosti to otevřel.

Google hlásí vzrůstající podíl HTTPS v Chrome na všech platformách

Díky silné pozici prohlížeče Chrome na platformách Android a Windows a také macOS může Google poměrně dobře zhodnotit, jak velký podíl HTTP komunikace je zabezpečený, tedy probíhající přes HTTPS. Na platformě Android je to aktuálně 64 %, což představuje oproti loňským 42 % výrazný nárůst HTTPS komunikace. Na platformách ChromeOS a macOS je chráněno více než 75 % spojení, opět slušný růst oproti 60 % u macOS, resp. 67 % u ChromeOS v loňském roce.



Podíl HTTPS komunikace v Chrome na platformě Windows vzrostl z 51 na 66 %. Google dále dodává, že 71 ze 100 nejnavštěvovanějších webových stránek používá HTTPS jako výchozí, což je výrazný nárůst oproti loňským 37 stránkám. V USA šlo obecně s Chrome o meziroční nárůst z 59 na 73 %. Lze tedy rozhodně říci, že tlak Googlu (a dalších), kdy je postupně více a více tlačeno na poskytovatele obsahu, aby přešli na HTTPS, nese plody.

Wine 2.19 a Wine Staging 2.19

Implementace Microsoftích API pro *nixové systémy v nové verzi přidává podporu 32bit float audia na platformě Android. Přibyla dále podpora nového kořenového certifikátu Microsoft, více oprav v GdiPlus a další optimalizace. Celkově nová verze záplatuje 16 chyb, nejstarší řešená chyba má číslo 7369 a pochází z února 2007, nejmladší 43877 pak z 11. října tohoto roku. Záplatovalo se třeba pro Paint-NET ši iTunes.

Experimentálněji pojatá verze Wine Staging 2.19 přidává jednu drobnost do vytvářenéh balíku s nápisem „podpora Direct3D 11“, dále možnost ověřování RSA signatur skrze bcrypt a další blíže nespecifikované opravy chyb a vylepšení.

Mir na Fedoře?

Máme tu čerstvé Ubuntu 17.10, které přešlo z plánů na použití grafického serveru Mir a Unity8 na grafický server Wayland v kombinaci s desktopovým prostředím GNOME. Obě tyto věci si primárně spojujeme s Red Hatem a distribucí Fedora, neboť lidé z Red Hatu za nimi stojí. Proto může jako poměrně bizarní působit počin vývojáře Alana Griffitha z Canonicalu, který si dal tu práci a zprovoznil grafický server Mir na Fedoře. Nikde ani slovo o Unity8, to je jiná záležitost, nicméně Mir na Fedoře je zhruba podobně vtipný jako představa Waylandu v Ubuntu před řekněme 1 rokem.



Technicky vzato ale pochopitelně nic provozu Miru na Fedoře nebrání. Nové vydání Mir 0.28.1 kromě potřebných drobností vyžadovaných pro provoz na Fedoře zahrnují i další dílčí opravy. Vylepšování Miru z původní podoby v Canonicalu do podoby obecného projektu fungujícího jako Wayland kompozitor má rozhodně smysl i s ohledem na zvažovaný záměr vývojářů desktopového prostředí MATE (pokračovatel GNOME 2.xx) použít Mir jako lehkou variantu vůči tomu, co nabízí pro provoz na Waylandu GNOME 3.xx. Jak to bude s forky Unity, přesněji Unity8, tedy například projektem Yunit, se uvidí. Zatím to vypadá, že Unity8 by tedy mohlo existovat pod jiným názvem a býti provozováno na nově pojímaném Miru. Nic ale není jisté, už nejde o projekty zastřešené velkou firmou typu Canonical.

Krátce

Bitcoin prolomil hranici 6 tisíc USD. Stalo se tak před několika málo desítkami hodin a jde nejspíš o další mezník na cestě k 10tisícové metě. O kurzu této kryptoměny však lze i nadále říci, že je velmi nestabilní a prakticky nepredikovatelný. Pravidelně zažívá jak velké propady hodnoty, tak následné růsty na další vyšší mety. Takže za několik dnů – týdnů – měsíců nashledanou u zprávy o 7tisícové metě.



S příchodem Ubuntu 17.10 se objevují různé kratší návody na drobné úpravy. OMG!Ubuntu tak nabízí postupy jak si usnadnit život 10 poinstalačními kroky, jak váš systém zbavit desktopového prostředí Unity, jak do něj nainstalovat čisté GNOME či opravdu triviální jak zapnout noční režim (tj. redukci modrého světla).

Nové chytré telefony Google Pixel 2 obsahují vedle spousty hi-end hardwaru také speciální foto koprocesor pro zpracování HDR+ režimu. Ten nese jednodušší ARM jádra, ale poradí si s potřebnými výpočty výrazně rychleji a s výrazně nižšími energetickými nároky, než kdyby měl danou věc počítat hlavní čip. Novinkou pak je, že přístup k HDR+ poskytne Google na těchto telefonech i aplikacím třetích stran. Podpora přibude s preview verzí aktualizace Android 8.1 Oreo.