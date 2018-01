 »   »  Canonical je po letech poprvé v zisku, ještě před zrušením velkých projektů

Společnost Canonical zveřejnila finanční výsledky za fiskální rok 2017, který skončil 31. březnem. Plyne z nich, že obrat společnosti v loňském roce činil 126 milionů dolarů, což je lepší výsledek než v loňském roce. Zároveň stoupl počet zaměstnanců z 496 na 566. Důležité ovšem je, že společnost po letech poprvé vykázala zisk ve výši 2 miliony dolarů.

Příjmy společnosti meziročně vždy rostly, zatímco v prvním roce činily 10 milionů dolarů, v tom posledním byl obrat více než dvanáctinásobný.



Autor: Phoronix Obrat společnosti Canonical

Firma je ovšem téměř celou dobu existence ve ztrátě, která v součtu činí 73 milionů dolarů. Jen první rok od založení byl vykázán mírný zisk, od té doby končil rok vždy v mínusu:

2009: 281 000 dolarů

2010: –8,8 milionů dolarů

2011: –12,4 milionů dolarů

2012: –11,0 milionů dolarů

2013: –21,6 milionů dolarů

2014: –3,3 milionů dolarů

2015: –10,5 milionů dolarů

2016: –3 miliony dolarů

2017: 2 miliony dolarů

Za předchozí rok činila ztráta tři miliony dolarů, takže se meziročně podařilo zvýšit zisk o pět milionů. Není to sice mnoho, ale mohl by to být dobrý začátek. Nutné je také říci, že výsledky odpovídají období těsně před uzavřením některých velkých projektů jako Unity, Mir či Ubuntu Phone. Tato změna byla oznámena jen pár dní po uzavření fiskálního období.

Bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak se tato opatření projeví na příjmech z následujícího roku. Uzavření projektu totiž zároveň znamenalo propuštění některých zaměstnanců, konkrétně prakticky celého desktopového týmu. To bude mít jistě za následek nemalé snížení nákladů. Firma totiž doposud meziročně vždy rostla, začala s 62 zaměstnanci, poslední uzavřený fiskální rok končila s 566 lidmi.



Autor: Phoronix Počty zaměstnanců společnosti Canincal

Bude zajímavé všechna tato čísla porovnat s následujícím fiskálním rokem 2018, kdy už společnost nebude investovat do některých drahých projektů a zaměřuje se na finančně zajímavější oblasti: služby, cloud a servery. Hovoří se o tom, že firma všechny tyto změny provádí, aby mohla v letošním roce vstoupit na burzu.

(Zdroj: Phoronix)