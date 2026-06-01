Canonical přebírá Flutter, Haiku na procesorech Apple M1

Canonical přebírá roli správce Flutteru
Společnost Canonical přebírá od Googlu roli hlavního správce desktopové části frameworku Flutter pro Linux, Windows a macOS. Canonical se bude nově starat nejen o údržbu, ale i o budoucí směřování Flutteru na desktopových platformách. Ubuntu používá Flutter pro vývoj svých moderních aplikací již od roku 2021 a stojí za nástroji jako App Center, Firmware Updater nebo Security Center.
Současně byly představeny novinky ve Flutteru, včetně podpory více oken a dialogů na desktopu, vylepšených tooltipů a flexibilnějšího zobrazení obsahu. Google také přesouvá knihovny Material Design a Cupertino mimo hlavní SDK, což vývojářům umožní aktualizovat framework bez rizika nechtěných změn v uživatelském rozhraní.
Haiku běží na procesorech Apple M1
Jednomu podnikavému vývojáři systému Haiku se podařilo zprovoznit tento open-source operační systém inspirovaný operačním systémem BeOS na hardwaru Apple M1. Systém se na MacBooku Air s čipem M1 úspěšně spustil až na plochu.
Všech osm jader běží, USB funguje jen stěží a obrazovka má podivné barvy, ale funguje to. Ačkoli systém ještě není připraven pro širokou veřejnost, otevírá to Haiku cestu k běhu na celé řadě procesorů Apple s architekturou ARM. O tomto novém portu a jeho možnostech se diskutuje v jednom vlákně na fóru.
Vyšel Linux Lite 8.0
Linux Lite 8.0 „Hematite“ vychází jako první vydání nové řady založené na Ubuntu 26.04 LTS. Novinka přináší přechod na instalátor Calamares, modernizované aplikace postavené na GTK4 a vlastní optimalizovaná jádra zaměřená na vyšší výkon a odezvu systému. Distribuce nahrazuje některé tradiční nástroje modernějšími alternativami, například Btop, Fastfetch nebo Starship, a rozšiřuje vlastní sadu utilit o správu jader, ovladačů, herních komponent či aktualizací.
Součástí je také nový Lite Game Center pro snadnou instalaci Steamu, Lutrisu, Wine a dalších herních nástrojů. Linux Lite 8.0 nabízí podporovanou cestu pro upgrade z předchozí řady 7 a nadále cílí na uživatele hledající jednoduchou, rychlou a uživatelsky přívětivou desktopovou distribuci.
Raspberry Pi 6 dorazí nejdříve v roce 2028
Společnost Raspberry Pi potvrdila, že nový model Raspberry Pi 6 nebude uveden na trh dříve než v roce 2028. Podle spoluzakladatele a generálního ředitele společnosti, Eben Upton, se firma zaměřuje spíše na postupné zvyšování výkonu než na zásadní změny hardwarové koncepce. Očekává se proto zachování podobného formátu i výbavy jako u současného modelu Raspberry Pi 5, avšak s rychlejšími procesory, vyšším výkonem vstupně-výstupních rozhraní a větší propustností pamětí.
Na rozdíl od mnoha konkurenčních jednodeskových počítačů nebude Raspberry Pi 6 obsahovat integrovanou jednotku NPU pro akceleraci úloh umělé inteligence. Vývojáři Raspberry Pi věří, že budoucnost tzv. edge AI spočívá především ve stále výkonnějších a cenově dostupných procesorech, zatímco specializované AI akcelerátory budou nadále dostupné formou přídavných modulů, podobně jako současné AI HATy založené na technologii Hailo pro Raspberry Pi 5. Firma zároveň uvedla, že vývoj dalších produktů pokračuje.
Nově vydáno
Aleksey Samoilov oznámil vydání TileOS 2.0, významné aktualizace distribuce založené na Debianu, která obsahuje několik oblíbených dlaždicových kompozitorů pro Wayland. Společnost Red Hat, Inc. oznámila uvedení verzí Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.2 a 9.8, což jsou aktualizované sestavení v aktuální a starší větvi RHEL. Quarkos, desktopová distribuce založená na větvi Ubuntu s dlouhodobou podporou (a sesterský projekt distribuce Q4OS), byla aktualizována na verzi 26.04. Vývojový tým Besgnulinux oznámil vydání Besgnulinuxu 4–0, nejnovější verze distribuce založené na Debianu, která využívá odlehčený správce oken JWM.