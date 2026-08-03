Canonical představil Enterprise Store, GNOME a KDE spustíte na iPadu

Ověřování věku v EU bude vázané na hardware
Evropská unie pokračuje ve vývoji systému pro ověřování věku uživatelů, který bude součástí připravované evropské digitální identity. Nejnovější technická specifikace však nově počítá s hardwarově vázaným ověřením (hardware-bound attestation), které má kryptograficky propojit digitální potvrzení věku s konkrétním zařízením. Cílem je zabránit kopírování nebo zneužití přihlašovacích údajů, návrh ale zároveň vyvolal obavy odborníků na soukromí i open-source komunity.
Kritici upozorňují, že požadavek na podporu hardwarové atestace může znevýhodnit starší zařízení a některé alternativní operační systémy, které potřebné bezpečnostní funkce nenabízejí. Evropská komise nicméně tvrdí, že systém má umožnit prokazování věku bez sdílení identity nebo dalších osobních údajů a stát se základem jednotného řešení napříč členskými státy EU.
Canonical představil Enterprise Store
Společnost Canonical představila Enterprise STore, nové řešení dostupné v rámci předplatného Ubuntu Pro, které usnadňuje správu a distribuci softwaru ve firemních sítích s přísnými bezpečnostními pravidly nebo v prostředích zcela odpojených od internetu (air-gapped). Enterprise Store funguje jako lokální proxy mezi zařízeními a repozitáři Canonicalu, umožňuje ukládání balíčků do mezipaměti, ruční přenos aktualizací do offline sítí, vysokou dostupnost i přesnou kontrolu verzí softwaru.
Organizace tak mohou centrálně řídit instalace a aktualizace balíčků, Snapů i Kubernetes operátorů, aniž by každé zařízení potřebovalo přímý přístup k internetu. Novinka je určena především podnikům a organizacím s vysokými nároky na bezpečnost, auditovatelnost a řízené nasazování aktualizací.
XIOS přináší GNOME a KDE na iPad
XIOS je nový experimentální operační systém určený pro zařízení iPhone a iPad, který přináší prostředí inspirované klasickými unixovými systémy přímo na mobilní platformu Apple. Projekt využívá evropské regulace umožňující alternativní distribuci aplikací a nabízí skutečný terminál, správu souborů, multitasking v oknech i podporu běžných příkazových nástrojů.
Cílem není nahradit iOS, ale vytvořit otevřené prostředí pro vývojáře, správce systémů a nadšence, kteří chtějí na iPhonu pracovat podobně jako na desktopovém Linuxu. XIOS je zatím v rané fázi vývoje, přesto ukazuje, jak by mohlo vypadat otevřenější využití hardwaru Applu mimo omezení běžného ekosystému iOS.
Fedora 45 představuje minimalistický GRUB
Vývojáři Fedory 45 připravují nový odlehčený balíček GRUB, který je určen především pro důvěryhodné virtuální stroje (Confidential VMs) a prostředí využívající Unified Kernel Images (UKI). Minimalistická varianta bude obsahovat pouze nezbytné moduly pro bootování v režimu UEFI, čímž se zmenší velikost zavaděče, sníží bezpečnostní rizika a zajistí stabilnější hodnoty TPM potřebné pro vzdálené ověřování (remote attestation).
Nový balíček nenahradí běžný GRUB, ale bude dostupný jako specializovaná alternativa pro cloudová a virtualizační nasazení zaměřená na vysokou úroveň zabezpečení. Tento krok potvrzuje rostoucí důraz Fedory na technologie důvěrného výpočtu (confidential computing) a moderní způsob spouštění linuxových systémů.
Nově vydáno
Aiden McClelland oznámil vydání nové hlavní verze StartOS, linuxové distribuce založené na Debianu a optimalizované pro osobní servery. Shadowfetch, na Debianu postavená distribuce s prostředím Plasma vyšla ve verzi 2.0.0. Saeed Badreldin oznámil vydání Helwan Linux 5.0, významné aktualizace distribuce tohoto projektu založené na Archu, určené především pro vývojáře. Byla vydána nová major verze 11.0 open source unixového operačního systému NetBSD.