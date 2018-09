 »   »  Časové zóny a nastavení přesného času v Linuxu

Na internetu lze najít spoustu nářků nad tím, že se po instalaci systému uživateli zobrazují špatné hodiny. Obvykle jsou posunuté o několik hodin a začátečníci jsou ze situace zoufalí. Vlastně na tom ale není nic tak komplikovaného, stačí mít správné nastavený systémový čas a správnou časovou zónu.

Hardwarový čas

Linuxové jádro při svém startu převezme hodiny od hardware. Na základní desce jsou obvykle integrovány hodiny reálného času ( RTC ), které jsou napájeny z baterie a běží tedy i při vypnutém počítači. Nebývají nijak zvlášť přesné, ale pro úvodní orientaci postačují. Jejich nastavení uvidíte při vstupu do Biosu.

Hardwarové hodiny je možné nastavovat také z operačního systému, v Linuxu k tomu slouží utilita hwclock . Pokud jej spustíte bez parametrů, dozvíte se, jaký ukazují v danou chvíli čas:

# hwclock 2018-09-19 09:56:34.717870+0200

Utilita automaticky přepočítá čas podle nastaveného pásma, pokud je to potřeba. Existují totiž dva různé přístupy: buď hardwarové hodiny ukazují rovnou lokální čas nebo častěji univerzální čas UTC. Kvůli přechodu na letní čas při vypnutém počítači je výrazně doporučováno používat v hardwarových hodinách UTC. Pozor ovšem na to, že to může způsobit problém při dualbootu s Windows, která zase počítají jen s hodinami v lokálním čase.

Utilita hwclock si informace uchovává v souboru /etc/adjtime . Ten může vypadat třeba takto:

# cat /etc/adjtime 0.001462 1537343980 0.000000 1537343980 UTC

První řádek obsahuje na začátku informaci o systematické chybě hardwarových hodin. Ty sice nejsou přesné, ale jejich chyba je stabilní a zde je uložena hodnota v sekundách za den (samozřejmě může být i záporná). Kromě toho je tu také čas, kdy byly naposledy hodiny ze systému nastaveny (v sekundách unixového času, od 1. ledna 1970).

Poslední řádek pak ukazuje informaci o tom, zda hardwarové hodiny ukazují místní čas nebo univerzální. Na tomto řádku může být tedy zapsáno LOCAL nebo UTC . V případě, že soubor chybí nebo tato informace není k dispozici, považuje se za výchozí univerzální čas.

Utilita si soubor přepisuje ve chvíli, kdy zároveň nastavuje hardwarové hodiny. To můžete vynutit použitím parametru -w či --systohc . Zároveň při tom můžete změnit, zda mají hodiny tikat podle lokálního času ( --localtime ) nebo UTC ( --utc ).

Pokud chcete vidět více podrobností o stavu hardwarových hodin, zavolejte utilitu v debug režimu:

# hwclock -D hwclock z util-linux 2.29.2 Pro hodiny se použije rozhraní /dev. Poslední oprava posunu proběhla 1537343980 sekund od roku 1969. Poslední kalibrace proběhla 1537343980 sekund od roku 1969. Hodiny reálného času jsou nastaveny na UTC čas. Předpokládám, že hodiny reálného času jsou nastaveny na UTC čas. čekám na tik hodin… …hodiny tikly Hodiny reálného času ukazují 2018/09/19 08:26:57 Hodiny reálného času: 2018/09/19 08:26:57 = 1537345617 sekund od roku 1969 Doba od poslední opravy je 1637 sekund Vypočtený systematický posun hardwarových hodin je 0,000027 sekund 2018-09-19 10:26:56.807618+0200

Pokud jdou hodiny špatně, můžeme je ručně nastavit na požadovanou hodnotu: