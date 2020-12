CentOS je mrtev, ať žije CentOS Stream: distribuce předbíhající ve vývoji RHEL

Projekt CentOS oznámil, že jeho budoucností je CentOS Stream. Ten byl přitom představen teprve v září loňského roku, společně s vydáním CentOS 8. Čerstvé oznámení říká, že dochází k velké změně a projekt se bude nadále orientovat právě na variantu Stream. Současný CentOS 8 tedy dožije a za rok bude nahrazen něčím úplně jiným.

Znamená to jednoznačně velkou změnu ve směrování projektu, která se dotkne i uživatelů. CentOS přeřadí na vyšší rychlost a z konzervativní distribuce se během příštího roku stane progresivní systém s rychlými aktualizacemi a čerstvými novinkami. Tím se úplně změní jeho charakter.

Ve stínu Red Hatu

Připomeňme, že projekt CentOS vznikl přibližně před patnácti lety. Tedy v době, kdy byl verzí 9 ukončen vývoj původní distribuce Red Hat Linux a nahradila ji komerční varianta Red Hat Enterprise Linux. Zároveň s tím se vývoj otevřel v podobě projektu Fedora, do kterého začala intenzivně přispívat komunita.

Uživatelům serverové distribuce ale chyběl nástupce, který by pokračoval v původním směru a byl dostupný zdarma bez komerční podpory. Red Hat už totiž přestal zveřejňovat zkompilované balíčky a instalační obrazy, takže nebylo kde brát. K dispozici ale byly zdrojové balíčky, takže se začaly objevovat snahy o jejich kompilaci vlastními silami a vytvoření nové distribuce stavějící na pevných základech od Red Hatu.

V tehdejší dosti nepřehledné době tak vznikla řada iniciativ jako White Box Enterprise Linux, Scientific Linux, Yellow Dog Linux či CAOS Linux. Nakonec z nich po různých oznámeních, změnách a přejmenováních vykrystalizoval projekt CentOS, který se stal ve své oblasti etalonem a synonymem nekomerčního klonu Red Hat Enterprise Linuxu.

Podrobně jsme o celé historii psali v článku ku příležitosti 15. narozenin projektu CentOS.

Tak je to vlastně až doteď. Red Hat vyvíjí svou distribuci společně s komunitou v rámci projektu Fedora. Jednou za čas z tohoto velkého a velmi dynamického projektu odkloní část taveniny a ulije z ní novou verzi svého díla zvaného Red Hat Enterprise Linux. CentOS pak posbírá zdrojové balíčky a s jistým zpožděním vytvoří svou verzi určenou zase komunitě.

Mezi Fedoru a RHEL

Projekt CentOS nyní oznámil největší změnu ve své historii. Od distribuce CentOS Linux, která znovu sestavuje balíčky z RHEL, se přesune k tvorbě distribuce CentOS Stream. Namísto běhu za distribucí Red Hat Enterprise Linux se přesune před ni a bude tak ve vývoji napřed.

Podpora CentOS 7 doběhne standardním způsobem a bude k dispozici až do poloviny roku 2024. Naopak CentOS 8 bude ukončen předčasně už na konci příštího roku. Poté jej nahradí CentOS Stream, který bude fungovat jako vývojová větev pro připravovaný Red Hat Enterprise Linux.

Jakmile na konci roku 2021 skončí podpora původního CentOS 8, uživatelé se budou moci plynule přesunout na CentOS Stream 8. Rozdíl mezi těmito systémy bude v tu chvíli velmi malý. Zásadní rozdíl ale bude v tom, že od té chvíle půjde o průběžně aktualizovanou (rolling release) distribuci, která se bude neustále obměňovat.

CentOS Stream tedy bude sloužit jako testovací platforma pro novinky, které se později dostanou do aktualizací pro RHEL. Vývojáři budou své balíčky přidávat do Streamu a ty se později dostanou do následující desetinkové verze. Fedora bude mít ve vývoji stále svou roli a bude fungovat jako základna pro příští připravované velké vydání.

Rozdíl mezi RHEL a CentOS Stream bude v tom, že zatímco RHEL v desetinkových verzích opravuje jen bezpečnostní a kritické technické chyby, CentOS se bude neustále vyvíjet. Budou v něm tedy průběžně přibývat funkce a mohou se i měnit verze komponent. Znamená to sice, že CentOS v budoucnu nabídne podstatně aktuálnější balíky, zároveň přestane být vhodný pro nasazení na serverech.

Jiná distribuce pro inovace

Red Hat ve svém vyjádření k této novince říká, že se svět v posledních letech velmi rychle mění. Stihli jsme přejít na kontejnery a teď od nich zase odcházíme k SaaS, celé odvětví je velmi dynamické a reaguje na nové požadavky. Operační systém by měl být proto velmi pružný a měl by dostatečně rychle škálovat a přinášet potřebné novinky.

Právě v této oblasti by mělo být nové místo pro CentOS Stream. Měl by nabízet platformu pro velmi rychlé inovace s dostatečně pevnou základnou. V takovém prostředí by mělo být možné okamžitě měnit požadavky v produkty a linuxová platforma je ideální pro různé typy nasazení. To alespoň tvrdí Red Hat.

Pro uživatele jde ovšem o velkou změnu, která může být dosti nepříjemná. Pokud jste doposud používali CentOS jako klon Red Hat Enterprise Linuxu bez podpory, je to pro vás špatná zpráva. Budete se muset pravděpodobně poohlédnout jinde. Nabízí se třeba Oracle Linux, což je také klon RHEL. Vývoj distribuce Scientific Linux byl bohužel ukončen.

Zdrojové kódy zůstávají otevřené

CentOS vydal odpovědi na nejčastější otázky a v nich rovnou zamítá jakékoliv snahy projektu vrátit se k původnímu způsobu vydávání distribuce. Vývojáři nehodlají do podobné aktivity vkládat hardware, úsilí ani pro ni propůjčit značku CentOS. Taková snaha by prý jen ředila snahy o změnu zaměření projektu.

Zároveň ale dodávají, že zdrojové kódy pro Red Hat Enterprise Linux zůstanou stále na git.centos.org. Nic se prý nezmění na tom, jak jsou zdrojové kódy zveřejňovány. Změna se tedy týká jen toho, jak bude vytvářena a distribuována binární podoba distribuce. Nikomu prý ale nebude bráněno v tom, aby zdrojové balíčky dále používal.

Možná je tedy na čase opakovat historii a založit nový komunitní projekt, který bude opět ze zdrojových balíčků pro RHEL kompilovat komunitní distribuci. Nastal čas oprášit třeba názvy White Box nebo Scientific Linux. Jen se ten nový projekt nesmí nechat pohltit Red Hatem, jinak dopadne jako CentOS.