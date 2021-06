Česko má 70. nejvýkonnější počítač světa s výkonem 6 petaFLOPS

Žebříček TOP500 je vyhlašován již od roku 1993, a to dvakrát ročně – koncem června v rámci mezinárodní konference ISC v Německu a v listopadu v rámci Supercomputing Conference v USA. Obzvlášť napjaté chvíle zažívali letos v ostravském superpočítačovém centru IT4Innovations, ze kterého do boje vyslali své želízko v ohni – superpočítač Karolinu.

Karolina se umístila na 70. místě, a to se svou akcelerovanou částí, která je určena například pro výpočty umělé inteligence a u které bylo naměřeno 6,048 petaFLOPS (počet operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu). Neakcelerovaná část Karoliny s výkonem 2,837 petaFLOPS obsadila 149. místo a je určena pro obecnější typy výpočtů. Své uplatnění najde Karolina například při vývoji nových materiálů, léků, zkoumání změn klimatu či simulacích spojených s digitálními dvojčaty. Průmyslovým podnikům pak přinese možnost unikátní technologie a možnosti pro inovace, které jim mohou výrazně ušetřit finanční prostředky.

Podívejte se, jak se Karolina v Ostravě instalovala:

Při vyhlašování letošního žebříčku TOP500 jsme byli svědky poměrně vzácného okamžiku, nejen naše Karolina, ale několik dalších superpočítačů se v žebříčku umístilo hned dvakrát. To je dáno faktem, že spouštění výkonnostních testů se provádí odděleně na akcelerované a neakcelerované části. Kdybychom ovšem oba testy spojili, vyšlo by nám pravděpodobně umístění do první padesátky, řekl Vít Vondrák, ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Z umístění Karoliny v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa mám radost. Stala se tak výkonnějším superpočítačem než například Pleiades, který patří americké NASA. Pro naše uživatele, kterým je Karolina určena a kteří se řadí mezi české a zahraniční vědce či průmyslové podniky, není však umístění v žebříčku až tak důležité. Karolina jim totiž přinese nejmodernější technologie se špičkovým teoretickým výkonem 15,2 petaFLOPS, dodává Vondrák.

Základní technické informace počítače Karolina:

více než 100 000 jader CPU a 250 TB operační paměti RAM,

více než 3,8 milionu CUDA jader / 240 000 tensorových jader akcelerátorů NVIDIA A100 Tensor Core GPU s celkově 22,4 TB superrychlé HBM2 paměti,

15,2 PFlop/s celkový teoretický výpočetní výkon,

rychlá disková kapacita s výkonem 1 TB/s,

univerzální část pro tradiční numerické simulace, kterou bude tvořit 720 počítačových serverů s celkovým teoretickým výpočetním výkonem 3,8 PFlop/s,

akcelerovaná část tvořená 70 servery, přičemž každý z nich bude osazen 8 GPU akcelerátory s celkovým teoretickým výpočetním výkonem 11 PFlop/s pro standardní HPC simulace a až 150 PFlop/s pro výpočty umělé inteligence,

část navržená pro zpracování rozsáhlých datových souborů poskytující až 24 TB sdílené paměti a výkonem 74 TFlop/s,

36 serverů s celkovým výkonem 131 TFlop/s vyhrazených k poskytování cloudových služeb,

vysokorychlostní síť, která bude sloužit jak k propojení všech částí dohromady, tak i k propojení jednotlivých serverů rychlostí až 200 Gb/s,

rychlé datové úložiště poskytne kapacitu více než 1 PB pro vysokorychlostní ukládání uživatelských dat rychlostí až 1 TB/s, zejména pro simulace i výpočty v oblasti náročné datové analýzy a umělé inteligence.

Momentálně na datovém sále superpočítačového centra v Ostravě probíhají akceptační testy superpočítače Karolina, které budou dokončeny do konce června a poté si jej již vyzkouší v testovacím provozu první uživatelé.

Karolina není prvním českým superpočítačem, který se v TOP500 umístil. V roce 2015 obsadil 40. příčku ostravský superpočítač Salomon se svým výkonem 2 petaFLOPS. Pro něho již ale po šesti letech v žebříčku místo nezbylo. Tak jako zastarává veškerá elektronika, zastarávají i superpočítače. Salomon proto na datovém sále IT4Innovations počítá své poslední úlohy a jeho provoz bude v letošním roce ukončen.

Nejrychlejším superpočítačem světa na japonský Fugaku od Fujitsu. Dosahuje na výkon 442 petaFLOPS a je postaven na procesorech s architekturou ARM. Další dvě příčky se stroji Summit a Sierra ovládla IBM a čipy POWER9. V žebříčku je čím dál více vidět procesory od AMD. Ostatně i Karolina je na nich postavena (AMD Epyc 7452 32C).