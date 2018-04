 »   »  Chcete notebook s Linuxem? Kupte si Dell, aneb rok s XPS 13

Redakční poznámka: autor ani článek nemají nic společného s firmou Dell. Článek pouze shrnuje dobré zkušenosti dlouholetého linuxáka s počítači této značky.

V práci jsem vyfasoval Dell XPS 13, který patří mezi ultrabooky, které se v poslední době staly populárními hlavně díky Macbookům. Hraje se u nich především na váhu, velikost a atraktivní vzhled a to i na úkor některých chybějících konektorů. Co se týče atraktivního vzhledu, XPS 13 se opravdu povedl. Zevnějšek je o několik úrovní jinde než ThinkPady. Na druhou stranu si pořád myslím, že pokud chce člověk něco opravdu odolného, co snese bezohledné zacházení, robustní ThinkPad by asi udělal lepší službu. Možná to je ale jenom můj dojem, protože po roce každodenního používání je XPS 13 jako nové. Každopádně ve světě kavárenského IT ultrabooky odolností obstojí… i když nevím, jak si poradí, když do nich někdo vylije karamelové macchiato od Starbucksu.

Co se týče spolehlivosti, musím přiznat, že jsem notebook jednou reklamoval kvůli hlučnějšímu větráčku. Servis Dellu byl ale skvělý. V pět odpoledne jsem zavolal na jejich linku a v devět ráno druhý den už byl jejich technik u nás a větráček vyměňoval.

V čem je ale XPS 13 a Dell obecně skvělý, je příkladná podpora Linuxu. Můj model byl sice s Windows, protože verzi s Linuxem nebylo přes firemního dodavatele tak jednoduché sehnat, ale moc dlouho se na disku neohřály a šla místo nich Fedora. Za celý rok jsem neměl u samotného notebooku jakýkoliv problém s kompatibilitou s Fedorou:

Uspávání ✅ – nepamatuji si jediný případ za celý rok, kdy by měl notebook problém s uspáním a probuzením. Nezkoušel jsem Intel Rapid Start (překopírování RAM na SSD po nějaké době uspání, aby se ušetřila energie), ale to je dost problém nastavit při vlastní instalaci i s Windows. A vlastně ani nevím, jestli ho notebook podporuje, protože nejnovější řady notebooků už od této technologie upouští.

Trošku jiná kapitola je Thunderbolt dock Dell TB16. Když jsem ho před rokem pořizoval, věděl jsem, že není Dellem oficiálně pro Linux podporovaný a podpora není ideální, ale právě změnit tento stav byl jeden z motivátorů. Musím říct, že po většinu času dock jakštakš fungoval, ale byly s ním v jednom kuse problémy. Nebylo to často jen o kompatibilitě s Linuxem, ale někdy i chyby čistě ve firmwaru. Jednou Dell třeba vydal aktualizaci, která se snažila řešit přehřívání docku a snížila napětí v USB konektorech natolik, že USB zařízení neměla dostatek energie na svůj chod. To postihlo i uživatele Windows. Naopak všemožné adaptéry a docky s USB 3 (a USB-C konektorem), které jsem zkoušel, fungovaly bezproblémově, takže pokud nepotřebujete externí 4K monitor, sáhněte raději po USB 3 než po Thunderboltu.

Od Dellu jsem zhruba před 10 lety koupil netbook s Ubuntu. A byla to hrozná zkušenost. Měl grafickou kartu GMA500 Poulsbo, která měla narychlo spíchnutý ovladač pro Linux, který fungoval jenom s danou verzí Ubuntu. Když jsem upgradoval, začaly problémy a z těch už jsem se nevyhrabal, protože ta karta nikdy pod Linuxem pořádně nefungovala.

Dell se z toho ponaučil. Dnes se snaží, aby všechny ovladače byly v mainline kernelu, to znamená, aby bylo zajištěno, že budou fungovat i s dalšími verzemi a napříč distribucemi. A jde to vidět. Fedora sice není oficiálně podporovaná distribuce (Dell prodává linuxové modely s Ubuntu a RHELem), ale za uplynulý rok jsem poskočil o několik verzí kernelu a podpora byla vždy bezvadná. Dell má svůj vlastní tým linuxových vývojářů a musím říct, že do toho dává netriviální množství úsilí a z výrobců počítačů s námi spolupracuje zdaleka nejvíc.

I když se Dell snaží o dobrou podporu Linuxu napříč svým portfóliem notebooků (řeší s námi i problémy TB16, který oficiálně pro Linux nepodporují), jak ukazuje příklad právě TB16, je dobré sázet na to, co Dell oficiálně podporuje, pokud chcete 100% kompatibilitu. Těch modelů není úplně málo a přibývají. Většinou jsou dostupné i u nás a pokud je nemají přímo na stránkách, je možné je objednat po telefonu.

Existují i menší výrobci, kteří se specializují přímo na Linux (System76, Purism, SLIMBOOK,…), ale buď mě nepřesvědčili zpracováním a kvalitou hardwaru (System76), nebo mají vyšší ceny (Purism), nebo nemají u nás zastoupení a servis na úrovni velkých výrobců jako Dell, proto si myslím, že Dell je dnes nejlepší cesta k tomu mít bezproblémový linuxový notebook. A očividně nejsem sám, protože na linuxových konferencích, kde roky kralovaly ThinkPady, jsou dnes nejvíce vidět Delly.

Linux dnes lze nainstalovat téměř na vše, ale stejně jako všude jinde i u něj platí, že pokud chcete mít zaručený bezproblémový provoz, tak prostě musíme kupovat notebooky, na kterých je oficiálně podporovaný a které jsou s ním ideálně i prodávané. Platí to i u konkurence. Uživatelé Windows nemůžou předpokládat, že jim budou ideálně fungovat třeba na Macboocích a asi těžko někdo předpokládá, že mu bude macOS (Hackinstosh) fungovat na náhodně vybraném počítači s Windows. Přesto lidi něco takového očekávají od Linuxu (i když přiznávám, že svoboda nainstalovat jej kdekoliv takovému smýšlení nahrává). Jenže bez podpory výrobce to nikdy ideální nebude.

(Původně napsáno na Sešívaný blog.)